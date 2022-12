2022 nr. 20 - Ahlsell offentliggør resultat af samt beslutning om gennemførsel af købstilbud fra Ahlsell

English Danish







Aalborg, den 23. december 2022

Ahlsell Danmark ApS (”Ahlsell”) har i dag offentliggjort resultatet af Købstilbuddet (som defineret nedenfor) fra Ahlsell til mindretalsaktionærerne i Sanistål A/S (”Sanistål”). Optællingen viser, at Ahlsell har modtaget gyldige accepter fra mindretalsaktionærer, der samlet ejer 17,22% af aktiekapitalen og stemmerettighederne.

Baggrund

Ahlsell offentliggjorde den 7. juni 2022 et anbefalet, betinget frivilligt offentligt tilbud ("Købstilbuddet") om at købe de ca. 24,51% af aktierne, som er ejet af alle andre aktionærer end Storaktionærerne (som defineret nedenfor), til kurs DKK 85 pr. aktie, jf. selskabsmeddelelse nr. 8 / 2022. I henhold til tilbudsdokumentet, inklusive senere tillæg, udløb Købstilbuddet den 22. december 2022.

Ahlsell offentliggjorde den 22. december 2022, at Ahlsell havde gennemført købet af ca. 75,49 % af aktierne i Sanistål i henhold til de betingede aktieoverdragelsesaftaler med Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp, Jyske Bank A/S og Nykredit Bank A/S ("Storaktionærerne") indgået 24. maj 2022.

Resultat og gennemførsel af Købstilbuddet

Opgørelsen af accepter viser, at Ahlsell har modtaget gyldige accepter af Købstilbuddet fra i alt 17,22% af den samlede aktiekapital og det samlede antal stemmer. I tillæg hertil ejer Ahlsell i alt 80,39 % af den samlede aktiekapital og det samlede antal stemmer.

Alle Købstilbuddets betingelser er opfyldt, og Ahlsell har derfor valgt at afslutte og gennemføre Købstilbuddet. Der henvises til meddelelsen fra Ahlsell, som er vedhæftet denne meddelelse.

Efter gennemførsel af Købstilbuddet vil Ahlsell dermed eje 97,61% af den samlede aktiekapital og det samlede antal stemmer.

Gennemførsel og afvikling

Købstilbuddet forventes afviklet kontant den 29. december 2022.

Som offentliggjort af Ahlsell i tilbudsdokumentet, jf. selskabsmeddelelse nr. 9 / 2022, vil Ahlsell snarest iværksætte tvangsindløsning af de resterende minoritetsaktionærer. Sanistål vil i den forbindelse anmode om, at Saniståls aktier afnoteres fra Nasdaq Copenhagen A/S.

Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand Anders K. Bønding kan kontaktes via kommunikationschef Pia Kristensen, Sanistål,

tel. +45 9630 6000, mobil +45 4117 8617.

Denne meddelelse er blevet udarbejdet på både engelsk og dansk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version har den danske version forrang.

Bilag

Meddelelse fra Ahlsell Danmark ApS.

Ansvarsfraskrivelse

