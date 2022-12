Jitterbit enregistre une croissance record de ses clients et partenaires de commerce électronique

French German Portuguese Spanish

ALAMEDA, Californie, 23 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit , la société de transformation d'API, a connu une importante croissance au cours des 12 derniers mois. Elle a ainsi atteint des sommets inégalés dans ses activités d'intégration de commerce électronique et d'échange de données informatisé (Electronic Data Interchange - EDI). Elle a également été en mesure d'augmenter le flux de transactions et l'ARR liés au commerce électronique de plus de 100 %. Jitterbit a aussi étendu ses accords avec certains partenaires parmi les plus grands noms du secteur, notamment : BigCommerce , ShipStation et Shopify . De plus, Jitterbit continue de développer son réseau déjà solide composé de centaines d'agences partenaires de commerce électronique. La croissance notable des clients et des partenaires a positionné Jitterbit comme l'une des plateformes d'intégration les plus recherchées dans l'espace du commerce électronique.



« Grâce à notre acquisition d'eBridge Connections l'année dernière, nos progrès continus dans le domaine des connecteurs de commerce électronique et la croissance des partenariats majeurs, Jitterbit offre désormais sur le marché l'un des ensembles d'intégration les plus complets pour le secteur du commerce électronique », a déclaré Singu Srinivas, directeur général et vice-président principal chez Jitterbit. « Alors que nous clôturons la période des achats pour les fêtes de fin d'année, nos équipes de service de classe mondiale aident des milliers de détaillants et de marchands à gagner un temps précieux. Elles permettent en effet aux données de circuler en toute transparence entre les systèmes, dans le cloud ou sur site, de commerce électronique, EDI, ERP et CRM, ainsi que les solutions 3PL, WMS et de paiements, pour rendre le commerce en ligne fluide. »

Les clients choisissent Jitterbit pour stimuler le commerce électronique

Jitterbit a développé son activité de commerce électronique à tous les niveaux : par le biais de la croissance significative de l'ARR, de l'acquisition de clients et de la multiplication par deux du nombre de connexions de commerce électronique au cours des 12 derniers mois. Cela reflète la forte demande pour les solutions d'intégration et d'automatisation de Jitterbit qui créent des expériences client omnicanales en connectant les données et en automatisant les processus commerciaux. Avec les solutions Commerce 360 de Jitterbit, les entreprises créent des expériences clients personnalisées pour maximiser la valeur vie client.

Jitterbit combine l'expertise du domaine avec des cas d'utilisation éprouvés pour simplifier les intégrations du commerce numérique. Que ce soit pour intégrer la CRM et l'ERP afin d'automatiser la création des commandes ; envoyer automatiquement les informations de commande et d'expédition à l'inventaire, aux équipes d'expédition et aux fournisseurs 3PL ; ou utiliser l'EDI pour améliorer le traitement des données de transaction, les clients de Jitterbit bénéficient de solutions éprouvées et d'un support de premier ordre. Jitterbit a aidé des milliers de marchands et de fournisseurs à accélérer les résultats commerciaux grâce à des initiatives d'intégration lancées en quelques jours ou semaines, et non en plusieurs mois ou années. Ces derniers mois, les chefs de file sur leurs marchés respectifs ont choisi Jitterbit, notamment Fortune Brands (Moen), Malley’s Chocolate, Olukai, Sadler Power Train et The Cookware Company.

Les géants du commerce électronique s'associent à Jitterbit

Au cours des derniers mois, Jitterbit a élargi ses partenariats avec des entreprises de commerce électronique qui fournissent des cadres cruciaux pour la conduite des ventes en ligne. Jitterbit a signé des accords de revendeur et/ou de technologie avec les partenaires suivants :

BigCommerce : Jitterbit a annoncé qu'il a été nommé partenaire technologique de BigCommerce , ce qui permet à des dizaines de milliers de marchands de BigCommerce d'accéder au processus automatisé de traitement des commandes de Jitterbit. Désormais, les clients de BigCommerce peuvent intégrer la plateforme de Jitterbit via la place de marché des applis de BigCommerce.

Jitterbit a annoncé qu'il a été nommé , ce qui permet à des dizaines de milliers de marchands de BigCommerce d'accéder au processus automatisé de traitement des commandes de Jitterbit. Désormais, les clients de BigCommerce peuvent intégrer la plateforme de Jitterbit via la place de marché des applis de BigCommerce. ShipStation : Jitterbit a annoncé récemment son nouveau partenariat avec ShipStation , la plus grande solution d'expédition de commerce électronique basée sur le web au monde. Le partenariat permettra de créer des processus d'expédition plus transparents pour les marchands et d'améliorer l'expérience client. Il permettra également aux marchands d'intégrer les applications tierces plus rapidement et plus facilement.

Jitterbit a annoncé récemment son nouveau partenariat avec , la plus grande solution d'expédition de commerce électronique basée sur le web au monde. Le partenariat permettra de créer des processus d'expédition plus transparents pour les marchands et d'améliorer l'expérience client. Il permettra également aux marchands d'intégrer les applications tierces plus rapidement et plus facilement. Shopify Plus : Jitterbit a récemment annoncé que la société fournira des intégrations ERP pour les marchands de Shopify Plus . Grâce à l'expertise inégalée de Jitterbit en matière d'intégration pour simplifier et automatiser les processus, y compris les finances, la fabrication, la chaîne d'approvisionnement, les ventes et les achats, l'intégration ERP de Jitterbit augmentera la productivité. Cela permettra également aux marchands de Shopify de passer moins de temps à travailler sur des systèmes disparates et d'atteindre de nouveaux clients par le biais de nouveaux canaux.

: Jitterbit a récemment annoncé que la société fournira des intégrations ERP pour les marchands de . Grâce à l'expertise inégalée de Jitterbit en matière d'intégration pour simplifier et automatiser les processus, y compris les finances, la fabrication, la chaîne d'approvisionnement, les ventes et les achats, l'intégration ERP de Jitterbit augmentera la productivité. Cela permettra également aux marchands de Shopify de passer moins de temps à travailler sur des systèmes disparates et d'atteindre de nouveaux clients par le biais de nouveaux canaux. Agences de commerce électronique : Jitterbit a construit un écosystème impressionnant de centaines d'agences partenaires de commerce électronique, qui offrent des services-conseils pour aider les entreprises à mettre en œuvre des plateformes de commerce électronique. Les agences partenaires de Jitterbit créent des stratégies personnalisées. L'objectif est d'aider les marchands qui possèdent des boutiques en ligne à générer une notoriété de la marque, à stimuler l'engagement et à augmenter les ventes. Cela est possible par le biais de la création de parcours d'intégration client avec ERP, EDI, CRM, MKT, WMS, 3PL et les systèmes de paiement.

Jitterbit présentera ses solutions de vente au détail lors du salon NRF 2023, du 15 au 17 janvier, au stand nº 1234. Pour planifier un rendez-vous ou une démonstration lors du salon, contactez jitterbit@bocacommunications.com .

Pour plus d'informations sur Jitterbit, veuillez consulter :

Jitterbit Harmony : https://www.jitterbit.com/platform/

Leadership éclairé de Jitterbit : https://www.jitterbit.com/resources/type/blog/

Cas d'utilisation de Jitterbit : https://www.jitterbit.com/customers/



À propos de Jitterbit, Inc.

Jitterbit, la société de transformation d'API, permet aux entreprises d'exploiter plus rapidement et plus facilement les données de n'importe quelle source, leur permettant d'innover rapidement et de prendre des décisions plus rapides et plus efficaces. La plateforme d'intégration d'API Jitterbit Harmony et les solutions API360 permettent aux entreprises de connecter rapidement des applications SaaS, sur site et cloud et d'injecter instantanément de l'intelligence dans n'importe quel processus commercial. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.jitterbit.com ou nous suivre sur LinkedIn et sur Twitter @Jitterbit .

Contact auprès des médias :

jitterbit@bocacommunications.com