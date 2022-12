Turvateenuste valdkonna laienemine

English Estonian

Tallinna Kaubamaja Grupp AS omandab 100% aktsiaseltsi Walde aktsiatest. Tehing viiakse lõpule pärast vajalike kooskõlastuste saamist lepingupartneritelt ja täiendavate toimingute läbi viimist. Aktsiaseltsi Walde aktsiakapital on 25,6 tuhat eurot (see koosneb 100 aktsiast nimiväärtusega 255,60 eurot). Aktsiaselts Walde on turvasüsteemide hulgimüüja, mis on muuhulgas 2N Telekomunikace, Honeywell ja Anixter seadmete sertifitseeritud edasimüüja.



Aktsiaseltsi Walde osaluse omandamine võimaldab Tallinna Kaubamaja Grupil veelgi tugevdada oma turvateenuste valdkonda, mis on viimastel aastatel olnud Tallinna Kaubamaja Grupi üks kiiremini kasvavaid ärisuundi. Tehing loob võimalusi tuua turule uusi tooteid ja arendada turvasüsteemide hulgimüügi tegevust. Walde AS äritegevus jätkub senisel kujul ja tehinguga seoses ei tehta muudatusi ettevõtte töötajate koosseisus.

Tehing ei ole käsitletav olulise osaluse omandamisena ega tehinguna seotud isikuga NASDAQ Tallinna Börsi reglemendi osa "Nõuded Emitentidele" tähenduses ega avalda olulist mõju Tallinna Kaubamaja Grupi tegevusele. Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingutest muul viisil isiklikult huvitatud.

