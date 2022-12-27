Aurora以生态工业园区为导向，为越南纺织业的可持续未来做出巨大贡献

越南河内, Dec. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为到2050年实现净零排放的部分工作，越南正在鼓励众多开发商建立生态工业园区，并从传统工业园区向生态工业园区过渡。



今年7月，越南通过了《2050年越南国家气候变化战略》。该国的目标是到2030年将温室气体排放降低43.5%，并在2035年实现碳排放峰值，到2050年实现净零排放。

据专家介绍，生态工业园区的开发在减少温室气体排放和帮助企业建立共生关系的国家目标中发挥着重要作用。

虽然生态工业园区是一项必然的趋势，但在越南全境推广该模式仍然存在诸多障碍。要实施这一模式，需要大量投资资本和工业房地产开发商的巨大决心。

本着可持续发展的愿景和促进生态工业园区的使命，满足投资者对持续清洁、绿色增长的要求，建立了Aurora IP。 它的目标是成为越南北部南定省的绿色、清洁和可持续的纺织工业园区。

Aurora IP由越南领先的房地产开发商之一Cat Tuong Group开发，致力于开发一座绿色工业园区，包括清洁能源设施、使用绿色能源生产清洁水以及符合国际标准的废物收集和处理等项目。它是越南为数不多的符合法律和公用事业基础设施要求、有资格接纳织物染色设施的工业园区之一。

Aurora IP拥有该国规模最大的污水处理系统之一，昼夜处理量达11万立方米，分为多个模块，采用先进的同步技术。确保废水得以达标排放。

Aurora IP的领先水提取和处理系统将从代河（Day River）表面取水。它最大限度地减少了对地下水的开采及对环境和地质的影响，同时始终确保为生产商提供充分供水。

凭借这种精心设计的系统和发达的复杂社会基础设施，Aurora IP致力于为纺织和染料生产提供最佳设施。

此外，该工业园区还优先考量并鼓励制造商使用可再生能源及环保材料来实施节能解决方案。

除了地理位置和模型基础设施的优势外，Aurora IP还在越南的整个运营过程中为投资者提供极具吸引力的投资激励措施与长期承诺。

许多大型外国投资者对Cat Tuong Group的这些努力表示认可。此前，该公司与来自日本、中国香港和中国台湾的许多投资者成功签署了总投资资本为3亿美元的大型项目，以开发高科技纺织和染色项目。Jehong Textile是加入Aurora IP的公司之一，踏入促进越南纺织服装行业可持续增长的行列。该公司最近获得英国标准协会（BSI）授予的三项绿色相关ISO认证。

Cat Tuong Group董事长兼首席执行官Tran Quoc Viet先生表示：“在Cat Tuong Group，我们坚信，发展必须与生态保护同时并进。因此，保护生态环境是我们的首要任务。自成立以来，Aurora IP在实现生态工业园区目标方面取得了重大进展，这与我们作为可持续房地产开发商的愿景相契合。”

他补充道：“可持续发展是我们一切工作的核心。我们意识到我们有责任为投资者建设一处理想的生产目的地，并在工业化和现代化进程中为越南纺织服装行业的稳定发展做出自身贡献。”

联系方式：info@auroraip.vn

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