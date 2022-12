Ease2pay NV: Ease2pay kondigt aan terugtreden bestuurders E.M. Noomen en M.L. Hektor

De heren E.M. Noomen en M.L. Hektor treden, wegens een verschil van inzicht over het te voeren beleid, heden terug als bestuurders van Ease2pay N.V.. In het kader van een goede overdracht van hun verantwoordelijkheden dragen ze de komende maanden hun werkzaamheden over aan de twee achterblijvende bestuurders en de overige leden van het managementteam; per 1 april 2023 beëindigen ze hun werkzaamheden voor de vennootschap.



Beide bestuurders zijn vanaf de overname van Involtum begin 2022 toegetreden tot het bestuur van de vennootschap. De RvC en RvB spreken hun waardering uit voor de inzet van beide bestuurders gedurende de afgelopen periode.

Einde persbericht.

-----------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Over Ease2pay

Ease2pay biedt een intelligent activatie- en betaalplatform. Wij stellen beheerders van tankstations, laadpalen, parkeergarages, camperterreinen, jachthavens, binnenvaarthavens en truck parkings in staat om er een self-service locatie van te maken, waarmee de energietransitie voor hun klanten eenvoudiger wordt. Book – Park – Charge & Pay: alles direct en eenvoudig beschikbaar in één app.

Dit persbericht is uitgebracht door Ease2pay en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7 van de Verordening Marktmisbruik (EU) 596/2014 ("MAR") en wordt openbaar gemaakt in overeenstemming met de verplichtingen van Ease2pay onder artikel 17 van MAR.

------------------------------------------

Rotterdam, Nederland, 27 december 2022

Verdere informatie: EASE2PAY N.V., Jan Borghuis, Tel. 010 3074619

Corporate website: www.ease2paynv.com





Bijlage