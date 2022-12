Dutch French





ABO-Group Environment renforce son expertise en matière de monitoring, instrumentation et auscultation avec Dynaopt

ABO-Group acquiert la société française Dynaopt, spécialisée dans le développement de systèmes de mesure innovants dans le domaine du Génie civil (ponts, tunnels, barrages, ...) et de la surveillance des sites naturels (chutes de rochers, glissements de terrain, inondations, ...).

Dynaopt a été fondée en 1999 et son siège social se trouve à Champigny-sur-Marne, à l'est de Paris. Au fil des ans, l'entreprise a développé son expertise dans le domaine géotechnique et géophysique, en mettant au point des systèmes de mesure innovants pour répondre aux exigences spécifiques de ses clients. Les ingénieurs de Dynaopt définissent des solutions techniques adaptées, mettent en œuvre des moyens de mesures sur site et surveillent la maintenance des systèmes.

"Grâce à cette acquisition, nous renforçons notre offre dans des segments stratégiques en pleine croissance et développement", a précisé Frank De Palmenaer, CEO d’ABO-Group Environment. "Les activités de Dynaopt permettent également des synergies en cross-selling avec les sociétés de notre groupe en géotechnique et en géophysique. Les échanges d'expertise nous permettent de mieux répondre aux défis de nos clients. Grâce aux capteurs et aux systèmes de mesure développés par Dynaopt, les risques peuvent être identifiés en temps réel et des mesures préventives peuvent être prises lorsque, par exemple, des structures telles que des ponts présentent un risque d'effondrement. Cette acquisition nous ouvre la porte vers de nombreuses possibilités", a déclaré le CEO du groupe. Didier Dupuis, directeur technique de Dynaopt poursuit : "Avec ABO-Group en tant qu'actionnaire, nous pourrons accélérer et développer davantage nos projets de R&D. Nous travaillons depuis de nombreuses années avec ABO-Innogeo dans le domaine de la géophysique." Dynaopt emploie actuellement 15 personnes et ses deux dirigeants resteront à bord. Avec ABO-Group, Dynaopt compte également étendre ses activités en Belgique et aux Pays-Bas. ABO-Group réalise ainsi sa troisième acquisition de bureaux spécialisés après avoir acquis, plus tôt cette année, le département sol de Colsen BV à Hulst et le spécialiste des études géotechniques à l’intérieur des bâtiments Geo-supporting BV à Alphen aan de Rijn, tous deux situés aux Pays-Bas.

À propos d’ABO-Group Environment

ABO-Group est un bureau d'ingénieurs spécialisé coté en bourse, axé sur la géotechnique, l’environnement et l’assainissement des sols. Par le biais de ses départements de conseil et testing & monitoring, ABO-Group est présent en Belgique, aux Pays-Bas et en France, ainsi qu’à l’international. ABO-Group garantit une solution durable à ses clients. Pour une description plus détaillée des activités du groupe, veuillez consulter le site de ABO-Group (www.abo-group.eu).

Pour plus d’informations:

Frank De Palmenaer

CEO ABO-Group Environment nv

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 (0)496 59 88 88

Pièce jointe