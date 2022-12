Dutch French





ABO-Group Environment versterkt haar expertise in bouwkundige monitoring met Dynaopt

ABO-Group neemt het Franse bedrijf Dynaopt over, ontwikkelaar van innovatieve meetsystemen voor het monitoren in functie van bouwwerken (bruggen, tunnels, dammen,…) en natuurelementen (steenval, aardverschuivingen, overstromingen,…).

Dynaopt werd opgericht in 1999 en heeft haar hoofdzetel in Champigny-sur-Marne, ten oosten van Parijs. Over de jaren heen bouwde het bedrijf haar expertise uit op geotechnisch en geofysisch vlak, waarbij het innovatieve meetsystemen ontwikkelde om te beantwoorden aan de specifieke eisen van haar klanten. Daarbij ontwikkelen de ingenieurs van Dynaopt geschikte technische oplossingen, zorgen zij voor de verwerking van de data en bieden zij bijstand tijdens de risicoanalyse.

“Dankzij deze overname versterken we ons aanbod in strategische segmenten die in volle groei en ontwikkeling zijn”, verduidelijkt Frank De Palmenaer, CEO ABO-Group Environment. “De activiteiten van Dynaopt zorgen daarenboven voor kruisbestuiving met onze geotechnische en geofysische groepsbedrijven. Het uitwisselen van expertise laat ons toe om beter te kunnen inspelen op de uitdagingen van onze klanten. Dankzij de sensoren en meetsystemen die Dynaopt ontwikkelt, kunnen risico’s realtime in kaart gebracht worden en kan er preventief gehandeld worden wanneer bijvoorbeeld bouwwerken zoals bruggen dreigen in te storten. De overname biedt onmiddellijk heel wat opportuniteiten.”, aldus de CEO van de groep. Didier Dupuis, directeur van Dynaopt vervolgt: “Met ABO-Group als aandeelhouder kunnen we onze R&D-projecten versnellen en verder uitbreiden. We werken ook al jarenlang samen met ABO-Innogeo op geofysisch vlak.” Dynaopt stelt momenteel 15 mensen tewerk en het twee koppig management blijft aan boord. Samen met ABO-Group, zal Dynaopt haar activiteiten ook naar België en Nederland uitbreiden. ABO-Group rondt hiermee haar derde overname af nadat ze eerder dit jaar de bodemafdeling van Colsen BV en Geo-supporting BV, specialist in inpandige sonderingen, overnam.

Over ABO-Group Environment

ABO-Group is een beursgenoteerd, gespecialiseerd ingenieursbureau gericht op geotechniek, milieu en bodemsanering. Via haar afdelingen consultancy en testing & monitoring is ABO-Group aanwezig in België, Nederland en Frankrijk, alsook internationaal. ABO-Group garandeert haar klanten een duurzame oplossing. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-Group website (www.abo-group.eu).

Voor meer informatie:

Frank De Palmenaer

CEO ABO-Group Environment nv

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 (0)496 59 88 88

Bijlage