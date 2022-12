2022 nr. 21 - Offentliggørelse af storaktionærmeddelelse

Aalborg, den 29. december 2022

Sanistål A/S ("Sanistål") har modtaget storaktionærmeddelelser fra Ahlsell Danmark ApS ("Ahlsell") og Peter Vagn-Jensen i henhold til kapitel 7 i lovbekendtgørelse nr. 2014 af 1. november 2021 om kapitalmarkeder ("Kapitalmarkedsloven"), med senere ændringer.



Storaktionærmeddelelserne er modtaget som følge af, at Ahlsell den 29. december 2022 har gennemført det anbefalede, betingede, frivillige købstilbud ("Købstilbuddet") til alle andre aktionærer i Sanistål end Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp, Jyske Bank A/S og Nykredit Bank A/S.

Sanistål er blevet oplyst, at følgende gælder Købstilbuddets afvikling:

Ahlsell ejer i alt 11.637.444 aktier i Sanistål svarende til 97,60% af den samlede aktiekapital og det samlede antal stemmer i Sanistål. Ahlsell er helt og direkte ejet og kontrolleret af Ahlsell Sverige AB. Ahlsell Sverige AB er et af flere selskaber under Ahlsell AB (publ), hvis ultimative ejer er CVC Capital Partners VII (A) L.P.

Peter Vagn-Jensen råder, hverken gennem direkte og indirekte besiddelser, længere over nogle stemmerettigheder eller aktier i Sanistål. Ligeledes besidder selskaberne HCWV-J ApS, HAV-J ApS, CTV-J ApS og WOV-J ApS heller ikke længere stemmerettigheder eller aktier i Sanistål.

Storaktionærmeddelelse fra Ahlsell er vedlagt denne selskabsmeddelelse.

Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand Anders K. Bønding kan kontaktes via kommunikationschef Pia Kristensen, Sanistål, tel. +45 9630 6000, mobil +45 4117 8617.

Bilag

Meddelelse fra Ahlsell Danmark ApS.

