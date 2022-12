Associa México Votada Great Place To Work® Por Empleados

SAN JOSÉ DEL CABO, Mexico, Dec. 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Associa Mexico, proveedor líder de servicios de gestión comunitaria con sede en Cabo San Lucas, se complace en anunciar que la empresa ha sido certificada como Great Place to Work® (GPTW) en México luego de un análisis exhaustivo e independiente realizado por Great Place to Work Institute®. Esta prestigiosa certificación se basa en los comentarios directos de los empleados, proporcionados como parte de una encuesta extensa y anónima sobre su experiencia en el lugar de trabajo. Este es el primer año que Associa México participa en la encuesta GPTW. Son la tercera región de Associa en todo el mundo (después de Estados Unidos y Canadá, respectivamente) en obtener la designación GPTW en su intento inicial.



“Es una tremenda fuente de orgullo para nosotros ser reconocidos como Great Place to Work®”, dijo el presidente de la sucursal de Associa México, Jorge Macias, CMCA®. “El hecho de que se base en la retroalimentación directa de los miembros de nuestro equipo nos dice que estamos en el camino correcto cuando se trata de tratarlos de una manera que haga que cada individuo se sienta valorado, respetado y, sobre todo, empoderado. El éxito de Associa México se debe a sus esfuerzos y sigo comprometido a ayudarlos a seguir brillando”.

Acerca de Great Place to Work®

Great Place to Work es la autoridad mundial en culturas laborales de alto rendimiento y alta confianza. A través de herramientas de evaluación, servicios de asesoramiento y programas de certificación patentados, Great Place to Work reconoce a los mejores lugares para trabajar de Estados Unidos y Canadá en una serie de listas, incluidas las publicadas por The Globe & Mail (Canadá) y la revista Fortune (EE. UU.). Great Place to Work proporciona los puntos de referencia, el marco y la experiencia necesarios para crear, mantener y reconocer culturas laborales sobresalientes. Visítenos en www.greatplacetowork.ca o encuéntrenos en Twitter en @GPTW_Canada.

Acerca de Associa

Con más de 225 sucursales en América del Norte, Associa está construyendo el futuro de la comunidad para casi cinco millones de residentes en todo el mundo. Los más de 11 000 miembros de nuestro equipo lideran la industria con educación, experiencia e innovación sin igual. Durante más de 43 años, Associa ha generado un impacto positivo y un valor significativo para las comunidades. Para obtener más información, visite www.associaonline.com .

