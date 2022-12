English Dutch French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bruxelles, 29 décembre 2022, 17h40





Nextensa vend le site Titanium au Grand-Duché de Luxembourg à Codic, pour 110 millions d'euros





Codic est un acteur immobilier d'origine belge opérant en Belgique, au Luxembourg, en France, en Espagne et en Hongrie. En novembre 2021, Nextensa a signé avec Codic un accord de vente sous conditions suspensives de 100% des actions de la société luxembourgeoise GK5 Sàrl, propriétaire du site Titanium dans le quartier de la Cloche d'Or. Le transfert effectif des actions a eu lieu aujourd'hui. L'investissement total s'élève à 110 millions d'euros.

Avec cette vente, l'investisseur et développeur immobilier Nextensa réalise une importante plus-value au dernier trimestre 2022. En outre, les revenus locatifs du bâtiment Titanium situé sur le site - qui représentent environ 2,6 millions d'euros en 2022 - contribuent encore pleinement au résultat net de cette année.

« La vente de ce site fait partie de la stratégie de réduction de la dette de Nextensa et permet de réaliser une importante plus-value qui aura un fort impact positif sur les résultats de 2022. » - Michel Van Geyte, CEO de Nextensa

Le site Titanium est situé à l'ouest de la Cloche d'Or dans la ville de Luxembourg. Ce nouveau quartier urbain est le résultat d'un processus de planification urbaine à long terme, né de la stratégie d'expansion de la capitale luxembourgeoise vers le sud. Aujourd'hui, la Cloche d'Or est en plein développement en tant que quartier durable, hyperconnecté et à usage mixte. Un lieu où la qualité de vie est primordiale. Avec l'acquisition du site Titanium, Codic consolide sa présence dans cet environnement novateur.

« Nous sommes heureux d’avoir abouti au closing avec Nextensa pour acquérir ce site dans le quartier de la Cloche d’Or, situé entre la Route d’Esch et l’avenue Guillaume Kroll. Nous y développerons un projet d’envergure aux qualités architecturale, environnementale et sociétale fortes. Cette acquisition marque également le premier succès de notre nouveau département Codic Invest qui a réussi une importante levée de fonds auprès d’investisseurs, accompagné par la Banque Degroof Petercam. Au travers de ce nouveau métier, nous offrons à nos partenaires financiers la possibilité d’investir à nos côtés, de bénéficier de notre expérience luxembourgeoise trentenaire et de notre know-how, le tout en un parfait alignement d’intérêts. » - Thierry Behiels, CEO de Codic International

Codic a un projet ambitieux pour redévelopper ce site logistique d'une superficie de quelque 3,3 hectares. Le groupe souhaite transformer ce site industriel en un complexe multifonctionnel intégrant les critères environnementaux et sociétaux de sa politique RSE. Ce développement mixte comprendra des bureaux, des services et un hôtel.

La reconversion d’un site industriel n’est pas une première pour Codic à Luxembourg. Les anciens garages Ford et le site AEG Siemens sur le Plateau de Kirchberg ont été développés avec succès dans le cadre des projets The Square et K2.





A propos de Nextensa

Nextensa NV/SA est un investisseur et un promoteur immobilier mixte. Le portefeuille d’investissements de la société, qui est réparti sur le Grand-Duché de Luxembourg (46%), la Belgique (41%) et l’Autriche (13%), avait une valeur totale au 30/09/2022 d’environ 1,35 milliard d’euros. En tant que promoteur, Nextensa est principalement actif dans la conception de grands développements urbains. A Tour & Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa constitue un patrimoine immobilier mixte composé de la revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), elle travaille en partenariat sur une importante extension urbaine de plus de 400 000 m² composée de bureaux, de commerces et de logements. La société est cotée sur Euronext Brussels et sa capitalisation boursière s’élève à 541,1 millions d’euros (au 30/09/2022).Pour en savoir plus, consultez le site www.nextensa.eu.

A propos de Codic

CODIC exerce son métier de promoteur immobilier avec passion depuis plus de 50 ans. Le groupe axe ses développements sur des projets de bureaux, commerces et logements. Chacun de ses projets se caractérise par la création d’espaces agréables à vivre. Les principes fondamentaux de CODIC sont une identité architecturale forte, la qualité de la programmation et des matériaux, l’utilisation des technologies de haut niveau, les aménagements paysagers soignés et l’engagement du développement durable dans tous les projets. CODIC développe son savoir-faire au travers de l’Europe : en Belgique, en France, au Grand-Duché de Luxembourg, en Hongrie et en Espagne. CODIC est présent à Luxembourg depuis 1989 et compte déjà à son actif près de 250.000 m² développés à Luxembourg. Pour en savoir plus, consultez le site www.codic.eu





