PERSBERICHT

Brussel, 29 december 2022, 17u40

Nextensa verkoopt Titanium-site in Groothertogdom Luxemburg aan Codic, voor een bedrag 110 miljoen euro

Met deze verkoop realiseert vastgoedinvesteerder- en ontwikkelaar Nextensa een belangrijke meerwaarde in het laatste kwartaal van 2022. Daarbovenop dragen de huurinkomsten van het Titanium-gebouw dat zich op de site bevindt - in 2022 goed voor ca. € 2,6 miljoen - nog volledig bij aan het nettoresultaat van dit jaar.

“De verkoop van deze site kadert in de schuldverminderingstrategie van Nextensa en levert een belangrijke meerwaarde op dat het resultaat van 2022 sterk positief zal beïnvloeden.”

- Michel Van Geyte, CEO Nextensa

De Titanium-site ligt ten westen van de Cloche d'Or-wijk in Luxemburg Stad. Deze nieuwe stadswijk is het resultaat van een langlopend stedenbouwkundig proces, ontstaan vanuit de strategie om de Luxemburgse hoofdstad zuidwaarts uit te breiden. Een belangrijk deel van de ontwikkeling van de Cloche d'Or-wijk gebeurt door de joint venture opgericht door Promobe en Nextensa. Vandaag is de Cloche d'Or volop in ontwikkeling als duurzame, hypergeconnecteerde mixed-use buurt. Een plek waar levenskwaliteit vooropstaat. Met de aankoop van de Titanium-site, verstevigt Codic zijn aanwezigheid in deze innovatieve omgeving.

“Wij zijn verheugd dat wij met Nextensa tot een closing zijn kunnen komen van de aankoop van deze site in de wijk Cloche d'Or, gelegen tussen de Route d'Esch en de Avenue Guillaume Kroll. Wij zullen er een grootschalig project ontwikkelen met sterke architecturale, ecologische en sociale kwaliteiten. Deze overname betekent ook het eerste succes van ons nieuwe departement Codic Invest, dat met succes een groot bedrag aan fondsen heeft opgehaald bij investeerders, begeleid door Bank Degroof Petercam. Via deze nieuwe bedrijfstak bieden wij onze financiële partners de mogelijkheid om samen met ons te investeren en te genieten van onze Luxemburgse ervaring van dertig jaar en van onze knowhow, waarbij de belangen perfect op elkaar zijn afgestemd.” - Thierry Behiels, CEO Codic

Codic heeft een ambitieus project voor de herontwikkeling van deze logistieke site van zo’n 3,3 hectare groot. De groep wil deze industriële site omvormen tot een multifunctioneel complex waarin de milieu- en sociale criteria van zijn Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-beleid zijn geïntegreerd. Deze gemengde ontwikkeling zal kantoren, diensten en een hotel omvatten.

De verbouwing van een industrieterrein is geen primeur voor Codic in Luxemburg. De voormalige Ford-garages en het terrein van AEG Siemens op het Plateau van Kirchberg zijn reeds met succes ontwikkeld in het kader van de projecten The Square en K2.





Over Nextensa

Nextensa NV is een gemengde vastgoedinvesteerder en – ontwikkelaar. De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (46%), België (41%) en Oostenrijk (13%); diens totale waarde bedroeg per 30/09/2022 ca € 1,35 miljard. Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour&Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengd vastgoedpatrimonium bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen. De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 541,1 miljoen (waarde 30/09/2022). Ontdek meer op www.nextensa.eu.

Over Codic

CODIC is al meer dan 50 jaar een gepassioneerd projectontwikkelaar. De groep richt zijn ontwikkelingen op kantoor-, winkel- en woonprojecten. Elk van haar projecten wordt gekenmerkt door het creëren van aangename leefruimtes. De fundamentele beginselen van CODIC zijn een sterke architecturale identiteit, de kwaliteit van de planning en de materialen, het gebruik van hoogwaardige technologie, een zorgvuldige landschapsarchitectuur en een streven naar duurzame ontwikkeling in alle projecten. CODIC ontwikkelt zijn knowhow in heel Europa: in België, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije en Spanje. CODIC is sinds 1989 aanwezig in Luxemburg en heeft al bijna 250.000 m² in Luxemburg ontwikkeld. Ontdek meer op www.codic.eu.





Voor meer informatie :

Michel Van Geyte

Chief Executive Officer Nextensa

+32 3 238 98 77

michel.van.geyte@nextensa.eu

Thierry Behiels

Chief Executive Officer Codic International

+32 2 663 20 52

t.behiels@codic.eu



Bijlage