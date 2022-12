DNA Oyj:n osakkeenomistajan päätökset liittyen hallituksen kokoonpanoon

English Finnish

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.12.2022 KLO 10.00

DNA Oyj:n ainoa osakkeenomistaja Telenor Finland Holding Oy on päättänyt tehdä hallituksen kokoonpanoon liittyvät, ylimääräiselle yhtiökokoukselle kuuluvat päätökset ilman erillistä yhtiökokousta. Päätökset on tehty laillisesti osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n nojalla.

DNA Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärän on päätetty jatkossa olevan kolme. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Petter-Børre Furberg. Hallituksen jäseniksi valittiin Thomas Thyholdt ja Cecilie Heuch.

Päätökset ovat voimassa 1. tammikuuta 2023 alkaen.

Lisätietoja medialle:

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi



