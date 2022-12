Bigbank AS plaanib kaasata täiendavat kapitali

English Estonian

Bigbank AS plaanib 2023. aasta esimeses kvartalis allutatud võlakirjade emissiooni kogumahuga kuni 15 miljonit eurot. Tegemist on Bigbank AS-i 2022. aastal loodud allutatud võlakirjade programmi kogumahuga 35 miljonit eurot teise emissiooniga, mis on kavas läbi viia Finantsinspektsiooni poolt 05.09.2022. aastal registreeritud põhiprospekti alusel. Võlakirju on kavas pakkuda avalikult Eestis, Lätis ja Leedus. Võlakirjade pakkumise algusest, sh märkimistingimustest, teavitab Bigbank AS eraldi.

Täiendavalt plaanib Bigbank AS 2023. aasta esimeses kvartalis viia läbi esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse (AT1) kuuluvate võlakirjade suunatud emissiooni. Tulenevalt AT1 võlakirjade keerukusest ei ole neid plaanis pakkuda avalikult ning pakkumine saab olema suunatud üksnes valitud investoritele.

Kapitali kaasamiste eesmärk on tugevdada Bigbank AS-i omavahendite positsiooni ning katta Bigbank AS-ile kehtestatud kapitalinõudeid.

Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 1,5 miljardit eurot.

Argo Kiltsmann

Juhatuse liige

Telefon: +372 5393 0833

E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee