Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest – Prospekt

Prospektet er blevet opdateret med de oplysninger, som følger af artikel 7 i EU’s disclosureforordning. Prospektet indeholder også oplysning om, at der er truffet beslutning om, at afdelingerne Balance 80, Balance 60, Balance 40 og Balance 20 skal overflyttes til Investeringsforeningen Lån & Spar Invest, og at overflytningen afventer Finanstilsynets godkendelse.

Herudover er ÅOP-nøgletallet udgået af prospektet, da den danske brancheaftale om ÅOP ophæves. Prospektet er desuden blevet opdateret med foreningens finanskalender for 2023 og de gældende vedtægter, ligesom der er foretaget generelle præciseringer.

Prospektet er vedhæftet og findes på foreningens hjemmeside www.lsinvest.dk .

