SEDG 截止日期：全國出庭律師事務所 ROSEN 鼓勵蒙受損失超過 10 萬美元的 SolarEdge Technologies, Inc. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期 1 月 3 日之前聘請律師 – SEDG

紐約, Dec. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在2020 年 8 月 6 日至 2022 年 10 月 19 日（含上述日期，簡稱「集體訴訟期」）期間購買 SolarEdge Technologies, Inc. (NASDAQ: SEDG) 證券的人士注意，首席原告代表的重要截止日期為 2023 年 1 月 3 日。

影響：如果您在集體訴訟期間購買了 SolarEdge 的證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或訟費。

下一步：如欲加入 SolarEdge 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9565 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解關於集體訴訟的資訊。Rosen Law Firm 已經提出了集體訴訟。若您希望擔任首席原告代表，請務必於 2023 年 1 月 3 日前向法院提出申請。首席原告代表是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律師事務所並不具備可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟案件，只是充當轉介客戶的中間人，或者與實際提起訴訟案件的律所合作。請務必明智地選擇法律顧問。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告作出了虛假及／或誤導性描述及／或未披露如下事項：(1) 用於開發 SolarEdge 產品的功率優化器、逆變器及其組件的設計可能源自 Ampt LLC（「Ampt」），並被盜用；(2) Ampt 已就 SolarEdge 盜用 Ampt 的專利技術向 SolarEdge 提出索賠；(3) 關於 SolarEdge 盜用與該公司功率優化器和逆變器的設計和開發有關的若干專利的指控存在證據支持；(4) 因此，SolarEdge 面臨監管及／或法院訴訟的威脅，可能會禁止進口、推廣及銷售其功率優化器和逆變器，包括包含該等產品的太陽能系統；(5) 因而又會嚴重威脅到 SolarEdge 就其包含美國的功率優化器和逆變器並產生收入的太陽能系統獲利的能力；(6) 出售功率優化器和逆變器所產生的若干收入可能是基於 SolarEdge 的非法活動，包括盜用 Ampt 的專利設計。訴訟指稱，在市場得悉真實詳情後，投資者遭受了損失。

如欲加入 SolarEdge 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9565 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解關於集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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