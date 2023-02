DNA Oyj:n tilinpäätöstiedote 2021: DNA:n liikevaihto, käyttökate ja tulos paranivat vuonna 2021, 5G-verkon väestöpeitto liki kaksinkertaistui

Finnish English

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.2.2022 KLO 8.30

Tämä tiedote on tiivistelmä DNA:n tilinpäätöstiedotteesta 2021. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme, osoitteessa corporate.dna.fi/yleista-taloudesta.

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

DNA:n osakkeen listaus Nasdaq Helsingin pörssissä päättyi 3.2.2020 ja tämän jälkeen DNA ei ole arvopaperimarkkinalain mukaisen tiedonantovelvollisuuden piirissä osakkeiden liikkeeseenlaskijana. DNA on laskenut liikkeelle vuonna 2025 erääntyvän joukkovelkakirjalainan (ISIN: FI4000312095), joka on listattuna Nasdaq Helsingin pörssissä ja jonka suhteen DNA on edelleen tiedonantovelvollisuuden piirissä.

Heinä–joulukuu 2021

Liikevaihto kasvoi 1 % ja oli 480 miljoonaa euroa (476).

Matkaviestinliikevaihto kasvoi 3 % ja oli 284 miljoonaa euroa (276).

Käyttökate kasvoi 3 % ja oli 175 miljoonaa euroa (171).

Liiketulos laski 3 % ja oli 74 miljoonaa euroa (76).

Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU)1) kasvoi 2 % ja oli 17,1 euroa (16,7).

Tammi–joulukuu 2021

Liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 956 miljoonaa euroa (932).

Matkaviestinliikevaihto kasvoi 2 % ja oli 565 miljoonaa euroa (552).

Käyttökate kasvoi 8 % ja oli 359 miljoonaa euroa (333).

Liiketulos kasvoi 2 % ja oli 154 miljoonaa euroa (151).

Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) 1) kasvoi 2 % ja oli 17,1 euroa (16,8).

kasvoi 2 % ja oli 17,1 euroa (16,8). Matkaviestinverkon liittymämäärä 2) kasvoi ja oli 2 699 000 (2 694 000).

kasvoi ja oli 2 699 000 (2 694 000). Kiinteän verkon liittymämäärä 3) laski ja oli 892 000 liittymää (900 000). Kiinteiden laajakaistayhteyksien määrä kasvoi 19 000 liittymällä.

laski ja oli 892 000 liittymää (900 000).

Keskeiset tunnusluvut

Taulukossa esitetyt tunnusluvut on laskettu poiketen DNA:n aikaisemmin esittämistä tunnusluvuista ja samalla tavalla kuin DNA:n emoyhtiön, Telenor ASA:n julkistamat luvut. Suurimmat muutokset koskevat hankittujen taajuuksien luokittelua aineettomasta omaisuudesta käyttöoikeusomaisuudeksi ja vastaavasti taajuusmaksuvelkojen luokittelua korottomista korollisiksi veloiksi, millä on vaikutusta nettovelan sekä rahavirtojen esittämiseen. Lisäksi mm. joitakin aiemmin pitkäaikaisiksi luokiteltuja saatavia on siirretty esitettäväksi lyhytaikaisissa erissä, ja vastaavasti eräät aiemmin lyhytaikaisissa saatavissa esitetyt erät on siirretty pitkäaikaisiin eriin. Vertailukaudet on oikaistu vastaavalla tavalla.

Milj. euroa 7–12/2021 7–12/2020 Muutos-% 1–12/2021 1–12/2020 Muutos-% Liikevaihto 4) 480 476 1 956 932 3 Käyttökate 4) 5) 175 171 3 359 333 8 osuus liikevaihdosta, % 37 36 38 36 Poistot ja arvonalentumiset 102 96 204 181 Liiketulos 74 76 –3 154 151 2 osuus liikevaihdosta, % 15 16 16 16 Tulos ennen veroja 70 72 –2 147 143 3 Tilikauden tulos 58 59 –2 118 115 3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 12 12 12 12 Oman pääoman tuotto (ROE), % 15 18 17 19 Investoinnit 6) 119 250 –53 191 308 –38 Rahavirta investointien jälkeen 102 69 47 174 105 65 Nettovelka 492 619 –21 492 619 –21 Nettovelka/käyttökate 1,4 1,8 1,4 1,9 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 64 94 64 94 Omavaraisuusaste, % 47 41 47 41 Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,44 0,45 0,89 0,87 Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 604 1 609 0 1 604 1 609 0



Toimitusjohtajan katsaus

Aloitin DNA:n toimitusjohtajana viime syksynä, ja minulle on suuri ilo päästä tarkastelemaan myönteisiä, vakaasti kehittyneitä talouslukuja koko vuoden 2021 ajalta. Kehitys kertoo myös siitä, että DNA:n rooli palveluiden tarjoajana ja suomalaisen menestyksen mahdollistajana on hyvin kriittinen koko yhteiskunnalle. Tämä on korostunut pitkittyneen pandemian aikana, kun yhteiskunta olisi käytännössä pysähtynyt ilman turvallisia nykyaikaisia verkkoyhteyksiä ja pilvipohjaisia viestintäratkaisuja.

Vuonna 2021 liikevaihtomme kasvoi 3 % ja oli 956 miljoonaa euroa (932). Myös matkaviestinliikevaihtomme kasvoi 2 % ja oli 565 miljoonaa euroa (552). DNA:n käyttökate kehittyi vuoden aikana hienosti kasvaen 8 % 359 miljoonaan euroon (333). Myös liiketulos kasvoi ja oli 154 miljoonaa euroa (151), mikä tarkoittaa 2 % nousua edellisvuoteen verrattuna.

Matkaviestinverkkomme kokonaisliittymämäärä kasvoi 5 000 liittymällä. Samalla kasvatimme liittymäkohtaista keskimääräistä liikevaihtoa 17,1 euroon (16,8). Kiinteän verkon liittymäkanta sen sijaan laski yhteensä 9 000 liittymällä. Laskua oli kiinteiden puhepalveluiden ja TV-liittymien määrässä, kun taas kiinteiden laajakaistayhteyksien määrä kasvoi 19 000 liittymällä. Toukokuussa kerroimmekin DNA:n nousseen johtajaksi kiinteän verkon laajakaistaliittymien markkinassa, ja etumatka on tämän jälkeen kasvanut7).

5G-mobiililiittymien myynti kiihtyi vuoden 2021 aikana selvästi, mikä näkyi myös 5G-puhelinten myynnin nelinkertaistumisessa. Kasvua siivitti tietysti nopeasti rakentuva 5G-verkko, jonka väestöpeitto kattoi vuoden lopulla jo noin 3,5 miljoonan suomalaisen asuinpaikan. Vuodessa väestöpeitto on siis liki kaksinkertaistunut. DNA:n liittymällä myös saavutettiin korkein keskimääräinen latausnopeus Omnitelen mobiiliverkkojen mittauksessa8), joka toteutettiin yhteensä kahdessatoista kaupungissa pääkaupunkiseudulla, Turun seudulla ja Tampereen seudulla loka–marraskuussa 2021.

Pitkään jatkunut poikkeusaika ja vastuu yhteiskunnalle kriittisistä toiminnoista on laittanut meidät kehittämään omaakin toimintaamme entisestään, mikä näkyy taloudellisessa menestyksessä. Läpi poikkeusajan jatkunut kehitys ei kuitenkaan rajaudu vain talouslukuihin, vaan samalla ovat parantuneet myös liiketoimintamme vastuullisuus, asiakkaiden arkea helpottavat käytännöt ja mutkattomuus työnantajana. Liiketoiminnan menestys alkaakin aina henkilöstöstä – omanlaisuudesta, jokaisen osaamisesta, motivaatiosta ja kyvystä tuottaa arvoa asiakkaillemme. Näiden avulla varmistamme DNA:lla korkean asiakastyytyväisyyden nyt ja tulevaisuudessa, mikä näkyy myynnissä, liikevaihdossa ja tuloksessa.

Pandemiatilanne heikkeni uuden virusvariantin myötä vuoden 2021 lopulla, ja vuoden päättyessä DNA:n henkilöstö olikin taas lähes täysmittaisesti etätöissä. Tilanne on valitettava, mutta vuonna 2022 DNA:lla tulee täyteen jo 10 vuotta mutkattoman työskentelymallin alkuperäisestä käyttöönotosta. Pitkä kokemus sujuvasta etätyöstä on yrityksellemme suuri apu nykytilanteessa, ja esimerkillämme haluamme osoittaa vapauteen perustuvan mallin toimivan myös poikkeusolojen ulkopuolella. DNA:laisilla säilyy myös jatkossa vapaus valita itse, missä ja miten he haluavat työnsä tehdä.

Jussi Tolvanen

toimitusjohtaja

1) ARPU = Mobiililiittymien kk-laskutus ja liikennelaskutus + yhdysliikenne / keskimääräinen liittymämäärä.

2) Postpaid-, prepaid-, Luuri- ja liikkuvan laajakaistan liittymät.

3) Puhe-, laajakaista-, maksu-TV- ja DNA TV -liittymät.

4) Liikevaihto sekä käyttökate ennen liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja eroavat vuoden 2020 osalta aiemmin raportoidusta johtuen siirtymisestä Telenorin raportointitapaan. Kyseessä on 2 miljoonan euron suuruinen luokitteluero koko vuonna 2020.

5) Uuden omistajan ja uuden pitkäaikaisen ennusteen perusteella DNA arvioi syksyllä 2020 uudelleen lyhytaikaisten vuokrasopimusten kestoa. Uudelleenarvioinnin vaikutus käyttökatteeseen oli 4 miljoonaa euroa 7–12/2021 ja 15 miljoonaa koko vuonna 2021.

6) Investoinneissa ei enää raportoida taajuuksien maksueriä. Jatkossa DNA raportoi uutta taajuutta hankkiessaan taajuuden hankintahinnan investointina hankintahetkellä.

7) Lähde: Suurimpien laajakaistapalveluita tarjoavien operaattoreiden osavuosi- katsauksissaan raportoimat kiinteän laajakaistan liittymämäärät Suomessa, Q1/2021 (DNA: 591 000, Elisa 567 000 ja Telia 470 000) ja Q3/2021 (DNA: 601 000, Elisa: 562 000 ja Telia 472 000).

8) Lähde: Omnitelen mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 11/2021. Tutkimus toteutettiin kahdessatoista suomalaiskaupungissa, jotka olivat Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Naantali, Raisio, Kaarina, Tampere, Pirkkala, Nokia, Ylöjärvi ja Kangasala. DNA:n liittymän keskimääräinen latausnopeus oli suurin jokaisessa mitatussa kaupungissa. Tulokset on esitetty aluekohtaisina keskiarvoina. Tiedonsiirtonopeudet ja operaattoreiden keskinäinen järjestys vaihtelivat paikkakohtaisesti mitattujen alueiden sisällä. Tutkimus toteutettiin operaattoreiden nopeimmilla 5G-kuluttajaliittymillä ja 5G-kyvykkäillä älypuhelimilla. Koko raportti saatavilla osoitteessa: https://www.dna.fi/documents/753910/5166098/mobiiliverkkojen_tiedonsiirtonopeuksien_vertailu+2021.pdf/a0ecaf02-b0d0-75a9-e234-c339de7f19d2

