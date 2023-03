Finnish English

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 24.2.2022 KLO 15:01





Oma Säästöpankki Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden uudesta kannustinjärjestelmästä ja ansaintajaksosta vuosille 2022-2023

Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp tai Yhtiö) hallitus on päättänyt perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa, tavoitteita ja yhtiön pitkän aikavälin etua ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmä on voimassa toistaiseksi ja hallitus päättää aina erikseen järjestelmään perustettavista ansaintajaksoista, osallistujista, allokaatioista ja kriteereistä.

Yhtiön hallitus päätti perustaa osakepalkkiojärjestelmään yhden kahden vuoden mittaisen ansaintajakson, 1.1.2022-31.12.2023. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 30 avainhenkilöä, mukaan lukien yhtiön toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsenet. Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 400 000 Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Ansaintajakson 2022-2023 mahdollinen palkkio perustuu vertailukelpoiseen kulu-tuottosuhteeseen, liiketoiminnan tuottojen kasvuun (vertailukelpoisin luvuin) sekä asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyteen. Palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen noin viiden vuoden kuluessa kuudessa erässä. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun yhden vuoden mittaisen odotusajan aikana.

Yhtiön toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään 50 prosenttia järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes toimitusjohtajan kokonaisosakeomistuksen arvo yhtiössä vastaa yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoa ja vastaavasti konsernin johtoryhmän jäsenen osakeomistus yhtiössä vastaa yhteensä puolta hänen bruttovuosipalkkansa arvosta. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin toimitusjohtajan toimisuhde tai konsernin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.





