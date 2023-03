KESLA OYJ SISÄPIIRITIETO 25.2.2022 klo 13.30

Kesla peruu Amkodor-Onegon tilaukset tilauskannastaan, jarruttaa Venäjän toimituksiin liittyviä materiaaliostoja ja peruu tilikaudelle 2022 antamansa näkymän

Kesla julkaisi 8.2.2022 tiedotteen pakotesäännösten tulkintaan liittyvästä varotoimesta, jossa kerrottiin Keslan merkittävään venäläiseen asiakkaaseen liittyvän rahaliikenteen keskeytyksestä rahoituslaitoksen tekemän pakotesäännösten tulkinnan perusteella.

Kesla on selvittänyt tulkintoja ja niiden taustoja eri rahoituslaitoksista ja EU:ssa sijaitsevalta pakotteiden tulkintaa tekevältä viranomaiselta. Selvitysten, geopoliittisen tilanteen kehittymisen sekä pakotetietokantoihin tehtyjen päivitysten ja niihin liittyvien tulkintojen perusteella yhtiö on arvioinut mahdollisuuksiaan jatkaa toimituksia Amkodor-Onegolle Petroskoihin Venäjälle. Yhtiö on arvioissaan päätynyt kielteiseen lopputulokseen ja täten peruu tilauskannastaan runsaan 10 miljoonan euron toimitukset Amkodor-Onegolle EU:n pakotesäännösten riskiperusteiseen tulkintaan vedoten.

Päätöksen seurauksena yhtiö kirjaa kuluvalle kvartaalille yhteensä 280 tuhannen euron kulu- ja arvonalentumisvarauksen asiakkuuteen liittyen.

Venäjän markkinoiden pakotteisiin ja niiden aiheuttamiin kaupankäynnin esteisiin yhtiö varautuu jarruttamalla Venäjän toimituksiin liittyvien materiaalien hankintoja, kunnes pakotteiden soveltamisala ja vaikutukset toimitusmahdollisuuksiin ovat selvinneet.

Ukrainan tilanteen vaikutukset Venäjän liiketoimintamahdollisuuksiin ja talouden yleiseen kehittymiseen ovat niin epäselviä, että yhtiö peruu tilinpäätöksen yhteydessä antamansa näkymän tilikaudelle 2022. Uusi näkymä julkaistaan, kun tilanteen kehittymisen vaikutukset voidaan riittävän luotettavasti arvioida.

KESLA OYJ

Simo Saastamoinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 560 9310

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2021 45,5 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 65 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematch.