eQ Oyj:n tilinpäätöstiedote 2021 – eQ:n tulos kasvoi 55%, osakkeenomistajille ehdotetaan jaettavaksi 1,00 euroa osakkeelta

eQ Oyj tilinpäätöstiedote

4.2.2022, klo 8:00

Tammi-joulukuu 2021 lyhyesti

Konsernin nettoliikevaihto oli kaudella 78,9 miljoonaa euroa (56,7 MEUR 1.1.-31.12.2020).

Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 71,6 miljoonaa euroa (56,7 MEUR).

Konsernin oman sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 7,3 miljoonaa euroa (0,0 MEUR) sisältäen tuotot pääoma- ja kiinteistörahastosijoituksista sekä likvideistä korkorahastoista.

Konsernin liikevoitto kasvoi 55 prosenttia ja oli 47,7 miljoonaa euroa (30,8 MEUR).

Konsernin tulos oli 38,1 miljoonaa euroa (24,6 MEUR).

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,97 euroa (0,64 euroa).

Varainhoito-segmentin nettoliikevaihto kasvoi 23 prosenttia 64,9 miljoonaan euroon (52,8 MEUR) sekä liikevoitto 26 prosenttia 40,3 miljoonaan euroon (32,1 MEUR).

Corporate Finance -segmentin nettoliikevaihto oli 6,9 miljoonaa euroa (4,1 MEUR) sekä liikevoitto 2,7 miljoonaa euroa (1,1 MEUR).

Konsernin oman pääoma- ja kiinteistörahastosijoitustoiminnan nettokassavirta oli 4,1 miljoonaa euroa (0,6 MEUR).

Osinkoehdotus on 0,97 euroa (0,64 euroa) ja pääomanpalautusehdotus 0,03 euroa (0,06 euroa) osakkeelta.

Loka-joulukuu 2021 lyhyesti

Konsernin nettoliikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 21,1 miljoonaa euroa (20,1 MEUR 1.10.-31.12.2020).

Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 19,5 miljoonaa euroa (19,5 MEUR).

Konsernin oman sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 1,6 miljoonaa euroa (0,7 MEUR) sisältäen tuotot pääoma- ja kiinteistörahastosijoituksista sekä likvideistä korkorahastoista.

Konsernin liikevoitto kasvoi 10 prosenttia ja oli 12,7 miljoonaa euroa (11,5 MEUR).

Konsernin tulos oli 10,1 miljoonaa euroa (9,2 MEUR).

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,24 euroa).

Avainluvut 1-12/21 1-12/20 Muutos 10-12/21 10-12/20 Muutos Nettoliikevaihto konserni, MEUR 78,9 56,7 39 % 21,1 20,1 5 % Varainhoito nettoliikevaihto, MEUR 64,9 52,8 23 % 16,3 18,1 -10 % Corporate Finance nettoliikevaihto, MEUR 6,9 4,1 67 % 3,2 1,4 132 % Sijoitukset nettoliikevaihto, MEUR 7,1 -0,1 8860 % 1,6 0,6 176 % Konsernihallinto ja eliminoinnit nettoliikevaihto, MEUR 0,0 0,0 0,0 0,0 Liikevoitto konserni, MEUR 47,7 30,8 55 % 12,7 11,5 10 % Varainhoito liikevoitto, MEUR 40,3 32,1 26 % 10,1 11,3 -11 % Corporate Finance liikevoitto, MEUR 2,7 1,1 141 % 1,6 0,4 269 % Sijoitukset liikevoitto, MEUR 7,1 -0,1 8860 % 1,6 0,6 176 % Konsernihallinto liikevoitto, MEUR -2,5 -2,4 -0,7 -0,8 Kauden tulos, MEUR 38,1 24,6 55 % 10,1 9,2 10 % Avainluvut 1-12/21 1-12/20 Muutos 10-12/21 10-12/20 Muutos Tulos / osake, EUR 0,97 0,64 51 % 0,26 0,24 7 % Osinko- ja pääomanpalautusehdotus / osake, EUR 1,00 0,70 43 % Oma pääoma / osake, EUR 2,02 1,74 16 % 2,02 1,74 16 % Kulu/tuotto -suhde, konserni, % 39,5 45,6 -13 % 40,0 42,5 -6 % Likvidit varat, MEUR 56,0 36,3 54 % 56,0 36,3 54 % Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitukset, MEUR 18,8 15,7 20 % 18,8 15,7 20 % Korolliset lainat, MEUR 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0 % Hallinnoitavat varat ilman raportointipalveluita, mrd. EUR 9,2 7,5 23 % 9,2 7,5 23 % Hallinnoitavat varat yhteensä, mrd. EUR 11,6 9,0 29 % 11,6 9,0 29 %

Toimitusjohtaja Mikko Koskimies

Vuoteen 2021 lähdettiin toiveikkaissa tunnelmissa. Länsimaissa väestö sai koronarokotteita ja talouksia päästiin avaamaan. Tämä yhdessä mittavan elvytyksen kanssa kiihdytti talouskasvua selvästi. Kiina jatkoi omalla linjallaan ja sai tiukoilla sulkutoimilla pidettyä koronatartuntojen määrän hyvin pienenä. Ennuste vuoden 2021 toteutuneeksi kasvuksi oli USA:ssa 5,6 %, Euroalueella 5,1 % ja Kiinassa 8,1 %. Loppuvuonna uusi koronavariantti aiheutti taas huolta, ja osa maista sulki talouksiaan uudelleen. Tämän vaikutus talouskasvuun ja sijoitusmarkkinoihin jäi kuitenkin vähäiseksi.

Inflaatio kiihtyi vuoden 2021 aikana selvästi. Koronan aiheuttamat tarjontaongelmat ja samalla kysynnän kohdistuminen palvelujen sijaan tavaroihin, ns. vihreä siirtymä ja voimakas talouskasvu kiihdyttivät kaikki hintojen nousua. Keskuspankit viestivät inflaation olevan tilapäinen, pitkälti koronaan liittyvä ilmiö, mutta vuoden loppua kohden keskustelu rahapolitiikan kiristämisestä etenkin USA:ssa lisääntyi. Sekä USA:n että Euroopan keskuspankit ilmoittivat loppuvuodesta osto-ohjelmien pienentämisestä. USA:n keskuspankki indikoi loppuvuodesta myös suunnitelmistaan nostaa ohjauskorkoa useamman kerran vuonna 2022. Tämä yhdessä Venäjä-Ukraina –tilanteen kanssa hermostutti etenkin osakemarkkinoita alkuvuonna 2022.

Odotus korkojen noususta aiheutti hermostuneisuutta osakemarkkinoilla. Syksyllä lisähuolena oli Kiinan toiseksi suurin kiinteistökehittäjä, joka ajautui velkakriisiin ja heikensi koko kiinteistösektorin näkymiä. Vahvana jatkunut talouskasvu ja yritysten tulosten kasvu kuitenkin rauhoittivat markkinoita ja koko vuoden osalta osakkeiden tuotto oli erittäin hyvä. Eniten euroissa tuotti S&P 500, peräti 37,9 %. Eurooppalaiset osakkeet tuottivat MSCI:n indeksillä mitattuna 25,1 % ja suomalaiset osakkeet 25,3 %. Kehittyvien markkinoiden tuotto jäi 4,9 %:iin. Syynä tähän olivat etenkin koronarokotusten hitaus muualla kuin Kiinassa ja Kiinan osalta maan omat, eri sektoreihin kohdistetut sääntelytoimet.

Vuoden 2021 korkotuotot olivat high yield -lainoja ja paikallisvaluuttamääräisiä kehittyvien maiden yrityslainoja lukuunottamatta negatiivisia. Euro valtionlainaindeksin tuotto oli -3,4 %, Euro IG yrityslainaindeksin tuotto -1,0 % ja eurosuojattujen, kehittyvien yrityslainojen indeksin tuotto -2,2 %. High yield -lainojen indeksituotto oli 3,2 %

eQ:n kasvu erittäin vahvaa

eQ:n kasvu vuonna 2021 oli erittäin vahvaa – tulos on kasvanut jo 31 peräkkäistä neljännestä. Konsernin nettoliikevaihto katsauskaudella oli 78,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 47,7 miljoonaa euroa. Nettoliikevaihto kasvoi 39 prosenttia ja liikevoitto lähes 17 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 55 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

eQ Varainhoidon kasvu jatkui

eQ Varainhoidon tulos oli jälleen erinomainen. eQ Varainhoidon nettoliikevaihto kasvoi katsauskaudella 23 prosenttia 64,9 miljoonaan euroon. Liikevoitto kasvoi 26 prosenttia ja yli 8 miljoonaa euroa ollen katsauskaudella 40,3 miljoonaa euroa. Voimakkaimmin kasvoivat Perinteisen varainhoidon hallinnointipalkkiot, sekä tuottosidonnaiset palkkiot. Osana tuottosidonnaisia palkkioita myös Amanda IV -pääomarahastosta kertyi 3,1 miljoonaa euroa tuottosidonnaista palkkiota.

Asiakassalkkujen tuotot olivat vuoden 2021 aikana erinomaisia. eQ:n itse hoitamista rahastoista jopa 85 prosenttia tuotti paremmin kuin vertailuindeksit ja kolmen vuoden periodilla vastaava luku oli 83 prosenttia. Täyden valtakirjan varainhoitosalkuissa sekä absoluuttiset, että suhteelliset tuotot olivat myös poikkeuksellisen hyviä. Erinomaisia Perinteisen varainhoidon tuottoja täydensivät hyvät kiinteistö- ja Private Equity -tuotot.

Myynnillisesti vuosi 2021 oli myös erittäin hyvä - erityisesti Kiinteistö- ja Private Equity- varainhoidon osalta. eQ Yhteiskuntakiinteistöt- ja Liikekiinteistöt -rahastojen nettomerkinnät olivat lähes 330 miljoonaa euroa, ja eQ Asunnot -rahasto kasvoi tavoitekokoonsa eli 100 miljoonaan euroon. eQ Asunnot -rahaston sijoitustoiminta eteni erinomaisesti ja rahaston sijoituskapasiteetti tuli käytännössä käytettyä kokonaan vuoden loppuun mennessä ja päätimme perustaa uuden eQ Asunnot II -rahaston vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen kuluessa. Vuonna 2021 Private Equity -varainkeruussa oli eQ PE XIII US -rahasto, jonka lopullisessa sulkemisessa rahaston koko kasvoi ennätykselliseen 318 miljoonaan dollariin. Yhteensä US PE-rahastoihin on vuodesta 2015 lähtien kerätty yli 700 miljoonaa dollaria. Lisäksi käynnistimme vuoden 2021 alussa kolme uutta Private Equity -varainhoito-ohjelmaa ja kolmen vanhan, mutta uudistetun ohjelman kokoa kasvatettiin merkittävästi. Teimme myös lokakuun lopussa ensimmäisen sulkemisen eQ VC -rahastoon 36 miljoonan dollarin kokoisena. eQ VC -rahasto sijoittaa parhaisiin Yhdysvaltalaisiin Venture Capital -rahastoihin.

Adviumin palkkiotuotot ja tulos kasvoi

Adviumin nettoliikevaihto oli vuonna 2021 6,9 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 2,7 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa).

Yritysjärjestelymarkkinoiden koko kehittyi yleisesti varsin suotuisasti vuonna 2021. Positiivinen osake- ja velkamarkkinoiden kehitys edesauttoi sekä yritysten että private equity-toimijoiden suunnittelemien transaktioiden toteutumista.

Adviumin markkina-asema ja -osuus säilyi vahvana ja toimimme kuluneella tilikaudella neuvonantajana seitsemässä toteutuneessa M&A transaktiossa. Näistä merkittävimmät olivat Nordkalkin myynti SigmaRocille 500 miljoonalla eurolla, Purmon sulautuminen Virala Acquisition Companyn (VAC) kanssa ja Alma Median Nettix Oy hankinta.

Kiinteistötransaktioaktiviteetti kasvoi vuoteen 2020 verrattuna. Advium toimi myyjän neuvonantajana kahdessa julkistetussa transaktiossa vuonna 2021.Merkittävin vuoden 2021 loppupuolella työstetty toimeksianto oli transaktio, jossa Espoon kaupunki myi Espoon sairaalan noin 300 miljoonan euron kauppahintaan. Tämä kauppa allekirjoitettiin heti vuodenvaihteen jälkeen.

Sijoitusten liikevoitto erinomainen

Sijoitukset-segmentin liikevoitto oli 7,1 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa) ja nettokassavirta oli 4,1 miljoonaa euroa. Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitusten tasearvo oli tilikauden lopussa 18,8 miljoonaa euroa. eQ Oyj teki 1 miljoonan dollarin sijoitussitoumuksen eQ PE XIII US- ja eQ VC -pääomarahastoon. Lisäksi päätettiin tehdä 1 miljoonan euron sijoitussitoumus vuoden 2022 tammikuun lopussa perustettavaan eQ PE XIV North -rahastoon. Aktiviteetin merkittävä lisääntyminen listaamattomien yhtiöiden yrityskaupoissa vaikutti positiivisesti salkun kassavirtaan, arvonmuutoksiin ja realisoituneisiin voittoihin.

Näkymät

eQ Varainhoidon vuosi 2021 oli myynnillisesti erittäin hyvä. Tammikuussa 2022 eQ PE XIV North ja eQ PE SF IV -pääomasijoitusrahastot keräsivät ennätyksellisesti rahastojen ensimmäisissä sulkemisissa yhteensä 281 miljoonaa euroa, ja eQ VC -rahasto kasvoi 56 miljoonaan dollariin. Tämä vahvistaa käsitystämme siitä, että sijoittajakysyntä jatkuu edelleen vahvana vaihtoehtoisissa sijoitustuotteissa. Tulosta vahvistaa lisäksi se, että eQ alkaa vuodesta 2022 alkaen jaksottaa pääomarahastojen tuottosidonnaisen palkkion voitontasauksen osuutta tuloslaskelmaan.

Edellä mainittuun viitaten, ennakoimme Varainhoito-segmentin nettoliikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuonna 2022. Tiedonantopolitiikkamme mukaisesti emme anna tulosohjausta Corporate Finance- ja Sijoitukset -segmenteistä. Molempien segmenttien tulokset ovat paljolti riippuvaisia yhtiöstä riippumattomista tekijöistä, minkä takia liiketulos voi vaihdella merkittävästi ja on vaikeasti ennakoitavissa.

eQ:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021 on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.eQ.fi.

eQ Oyj

eQ-konserni on kotimainen Varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 11,6 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.

