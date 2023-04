KESLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.3.2022 klo 15.45

KESLA OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT SUORITEPERUSTEISESTA OSAKEPALKKIO-OHJELMASTA 2022–2024 YHTIÖN AVAINHENKILÖILLE



Kesla Oyj:n hallitus on päättänyt 14.3.2022 suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta (”osakeohjelma”) yhtiön avainhenkilöille. Osakeohjelman tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja kannustaa heitä saavuttamaan yhtiön strategisesti tärkeät tavoitteet sekä tarjota heille kilpailukykyinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä.

Osakeohjelma sisältää kolmen vuoden ansaintajakson. Osakeohjelman ansaintajakso käsittää vuodet 2022–2024. Osakeohjelman mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu yhtiön ennalta määrittämiin osakkeen absoluuttiseen kokonaistuottoon (TSR), liikevaihtoon ja ROI%:iin 2024 tilinpäätöksen hetkellä. Osakeohjelman mahdollinen palkkio ansaintajaksolta maksetaan kesäkuussa 2025.

Osakeohjelman kohderyhmään kuuluu yhtiön laajennettu johtoryhmä (8 henkilöä). Osakeohjelmaan kuuluvalla tulee olla voimassa oleva työ- tai toimisuhde yhtiössä.

Hallitus päättää kunkin kohderyhmään kuuluvan avainhenkilön ansaintamahdollisuuden. Ansaintajakson 2022–2024 perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa yhteensä enintään 128 150 Kesla Oyj:n A-osaketta, joka vastaa 4 prosenttia yhtiön nykyisestä osakekannasta. Mahdollisesti ansaittu osakepalkkio on bruttopalkkio, josta tehdään ennakonpidätys, ja nettomääräinen palkkio maksetaan avainhenkilöille osakkeina. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

