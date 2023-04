Finnish English

ENENTO GROUP OYJ, SISÄPIIRITIETO 24.3.2022 12.00

Pankit irtisanovat yhteistyösopimuksen Enenton kanssa vuonna 2023 koskien Ruotsin pankkien ja kiinteistövälittäjien asuntokaupan prosesseissa käyttämää palvelualustaa; Yhtiö tekee luopumisen seurauksena alaskirjauksen; neuvottelut siirtoehdoista jatkuvat

Enento Group Oyj tarjoaa asuntokaupan prosesseissa käytettävää palvelualustaa pankeille ja kiinteistönvälittäjille Tambur-brändin alla osana Yhtiön liiketoimintaa Ruotsissa. Yhtiö on kehittänyt Tamburia viime vuosina seitsemän pankin konsortion kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Palvelualusta kuuluu Yhtiön Digital Processes -liiketoiminta-alueeseen Ruotsissa. Konsortio on ilmoittanut Enentolle, että se irtisanoo yhteistyösopimuksen sen ehtojen mukaisesti ja tulee käyttämään oikeuttaan hankkia siihen liittyvä ohjelmistosta ja lähdekoodista koostuva palvelualusta. Pankit maksavat asuntokaupan palvelualustan hankinnasta kauppahintana 16 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 1,5 miljoonaa euroa). Irtisanomisaikaan perustuen palvelualustan siirron odotetaan tällä hetkellä tapahtuvan aikaisintaan vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen aikana mutta neuvottelut siirtymäkauden toiminnan ehdoista ja siirtymäajan aikataulusta jatkuvat.

Yhtiö tekee kehittämismenoihin liittyvän 1,6 miljoonan euron alaskirjauksen johtuen palvelun todennäköisestä loppumisesta tulevaisuudessa. Alaskirjauksen vaikutus oikaistuun liikevoittoon on vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä 1,6 miljoonaa euroa, josta vaikutus oikaistuun käyttökatteeseen on 0,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto asuntokaupan palvelualustan perusteella tarjottavista palveluista Ruotsissa vastaa noin yhtä kolmasosaa Digital Processes -liiketoiminta-alueen liikevaihdosta. Enento jatkaa asuntokaupan palvelualustaan perustuvien palveluiden tarjoamista lopulliseen luovutuspäivään asti mutta siirtymäkauteen liittyvistä ehdoista neuvotellaan edelleen.

Vaikka palvelualustaan perustuvat palvelut lakkaavat Ruotsissa vuonna 2023, Yhtiön Digital Processes -liiketoiminta-alue jatkaa muilta osin kiinteistö- ja huoneistotietopalveluiden tarjoamista Ruotsissa, mukaan lukien asuntojen hinta-arviopalvelut, ja keskittyy kehittämään erityisesti Ruotsin kiinteistönvälittäjäsegmentille tarjoamiaan palveluita. Digital Processes -liiketoiminta-alue aikoo investoida kasvuun erityisesti huoneistoihin liittyvissä tietopalveluissa kiinteistönvälittäjäsegmentille rahoitussektorin lisäksi vuodesta 2023 alkaen.

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 432 henkilöä (FTE) Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 163,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.