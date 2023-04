English Finnish

Enedo Oyj Pörssitiedote 25.3.2022 klo 13:15



Muutos Enedon taloudellisen tiedottamisen aikatauluun sekä varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päivämäärään.





Vuoden 2022 muutettu taloudellisen tiedottamisen aikataulu:

Liiketoimintakatsaus Q1/2022 (1.1.2022 - 31.3.2022): 3.5.2022

Puolivuosikatsaus 2022 (1.1.2022 - 30.6.2022): 12.8.2022

Liiketoimintakatsaus Q3/2022 (1.1.2022 – 30.9.2022): 26.10.2022







Varsinainen yhtiökokous pidetään 3.5.2022. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin. Yhtiökokous oli alun perin suunniteltu pidettäväksi 27.4.2022



Vuosikertomus 2021 julkaistaan viikolla 14/2022.

ENEDO OYJ



Mikael Fryklund

toimitusjohtaja



Lisätietoja antaa Enedo Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Fryklund, puh. 040 500 6864.





Enedo

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat LED Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 36,4 milj. euroa. Enedossa työskentelee 330 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.enedopower.com