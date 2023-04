Finnish English

TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 9.3.2022 klo 9.15

Taaleri sijoittaa ympäristöystävällisiä ja myrkyttömiä palosuoja-aineita valmistavaan Nordtreat-yhtiöön





Taaleri sijoittaa 1,0 miljoonaa euroa suomalaiseen ympäristöystävällisiä ja myrkyttömiä palosuoja-aineita valmistavaan Nordtreat-yhtiöön. Kaikkiaan Nordtreat keräsi päättyneellä rahoituskierroksellaan 4 miljoonaa euroa, minkä avulla yhtiö aikoo kiihdyttää kansainvälistä kasvuaan, laajentaa tuoteportfoliotaan sekä kehittää tuotantoaan yhtiön Vantaalla sijaitsevassa tehtaassa.

Vuonna 2015 perustettu Nordtreat valmistaa mm. myrkyttömiin biopohjaisiin happoihin perustuvia palosuojakemikaaleja uusiutuvista raaka-aineista valmistettaviin rakennusmateriaaleihin. Yhtiö on kehittänyt ja kaupallistanut palosuoja-aineita erityisesti puurakentamiseen. Tuotteet perustuvat yhtiön kehittämään patentoituun palosuojausteknologiaan. Nordtreatin tuotteet korvaavat perinteisiä palosuoja-aineita, jotka sisältävät ihmisille ja ympäristölle haitallisia yhdisteitä kuten boorihappoa, formaldehydia ja ammoniakkia.

Sijoitus Nordtreatiin avaa sijoitusmahdollisuuksia varainkeruuvaiheessa olevalle Taaleri Bioteollisuus I -rahastolle. Rahasto lanseerattiin viime joulukuussa, ja se oli yksi Suomen ensimmäisistä pääomarahastoista, jotka on luokiteltu tummanvihreiksi eli EU:n tiedonantoasetuksen artikla 9:n mukaisiksi rahastoiksi. Rahasto tekee vain kestäviä sijoituksia kohteisiin, jotka esimerkiksi edistävät merkittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemistä.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että Taaleri sai osallistua Nordtreatin suunnattuun osakeantiin. Yhtiön on tarkoitus olla bioteollisuusrahastomme ensimmäisiä sijoituskohteita, ja näemme siinä suurta potentiaalia kansainväliselle kasvulle. Uskomme vastuullisten palosuoja-aineiden kysynnän kasvavan kansainvälisessä rakennustuoteteollisuudessa, kun rakennuttajien vastuullisuusvaatimukset tiukentuvat”, sanoo Taaleri Bioteollisuuden johtaja Tero Saarno.

”Olemme erittäin iloisia Taalerin päätöksestä tukea kasvuamme. Sijoitus mahdollistaa sellaisia vastuullisuutta edistäviä investointeja, joihin monet perinteiset sijoittajat eivät ole vielä valmiita. Uskomme Taaleri Bioteollisuuden asiantuntemuksesta olevan huomattavaa hyötyä meille niin tulevissa tehdasinvestoinneissa kuin vastuullisuuskysymyksissä”, sanoo Nordtreatin toimitusjohtaja Aki Borgentrop.

Taaleri-konsernin visio on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa. Taaleri luo pääomarahastoillaan esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimaa, biopolttoaineita ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Lisätietoja:

Tero Saarno, johtaja, Taaleri Bioteollisuus, 050 373 1923, tero.saarno@taaleri.com

Aki Borgentrop, toimitusjohtaja, Nordtreat, 0400 366 801

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,2 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com



Nordtreat lyhyesti

Nordtreat on vuonna 2015 perustettu kemianalan kasvuyhtiö, joka on erikoistunut myrkyttömien palonsuoja-aineiden valmistukseen. Nordtreatin patentoitua teknologiaa hyödynnetään uusiutuvista materiaaleista valmistettujen rakennusmateriaalien palosuojauksessa, erityisesti julkis- ja kerrostalorakentamisessa.

Yhtiö työllistää yhteensä 22 henkilöä Suomessa, Ranskassa, Saksassa sekä Puolassa ja operoi omaa tehdastaan Vantaalla.



Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com