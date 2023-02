Marimekko kierrättää omasta tuotannosta syntyvät poistotekstiilit – yhteistyö Resterin kanssa tukee yhtiön tavoitetta kiertotalouden mukaisesta arvoketjusta

English Finnish

Marimekko ja poistotekstiilejä kierrättävä Rester Oy ovat käynnistäneet poistotekstiilien kierrätykseen liittyvän yhteistyön. Marimekon omasta tuotannosta eli Helsingin kangaspainosta ja ompelimosta syntyvästä hukkatekstiilistä on vuoden 2022 alusta valmistettu uutta tekstiilikuitua Resterin kierrätyslaitoksessa Paimiossa. Yhteistyö Resterin kanssa tukee Marimekon tavoitetta kiertotalouden mukaisesta arvoketjusta. Yhtiö on sitoutunut edistämään jatkuvasti teknologiaan, materiaaleihin ja liiketoimintamalleihin liittyviä innovaatioita yhdessä kumppaneiden kanssa viedäkseen koko teollisuudenalaa eteenpäin.

”Tavoitteenamme on jatkuvasti vähentää toiminnastamme syntyvän jätteen määrää, ja tämä työ lähtee liikkeelle jo suunnittelupöydältä. Syntyvä jäte pyritään hyötykäyttämään ja kierrättämään mahdollisimman hyvin. Tutkimme myös mahdollisuuksia hyödyntää omista poistotekstiileistä syntynyttä kierrätyskuitua tuotteidemme valmistuksessa. Uskomme, että tulevaisuudessa ajattomat ja kestävät tuotteet tehdään tasapainossa ympäristön kanssa kiertotalouden periaatteita noudattaen”, sanoo Marimekon liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Riika Wikberg.

”Yksi parhaimpia asioita tässä yhteistyössä on se, että voimme auttaa kumppaniamme saavuttamaan heille tärkeän tavoitteen koskien heidän poistotekstiilien kierrätystä uudeksi tekstiilituotteeksi. Jokaista tuotettua kuitutonnia kohti poistotekstiilien kierrätys säästää keskimäärin 525 000 litraa vettä ja 3 700 kilogrammaa hiilidioksidia verrattuna täysin uuden tekstiilikuidun tuottamiseen. On hienoa, että kiertotalous ja sen myötä tulevat ympäristösäästöt ovat keskeisessä osassa molempien yritysten arvomaailmaa”, sanoo Resterin asiakkuus- ja kehitysvastaava Henna Knuutila.

Marimekon kangaspainossa ja pääkonttorissa syntyneestä jätteestä on jo vuosia hyödynnetty lähes 100 prosenttia joko energiantuotannossa tai kierrätettynä materiaalina ja yhtiö pyrkii jatkuvasti kasvattamaan materiaalina kierrätetyn jätteen osuutta. Poistotekstiilien kierrätystoiminta vastaa EU:n säännöksiä, joiden mukaan tekstiilijäte on erilliskerättävä vuoteen 2025 mennessä. Suomessa tekstiilijätteen erilliskeräys alkaa jo vuoden 2023 alussa.

Rester on tekstiilien kierrätysratkaisuja tarjoava suomalainen yritys, joka mahdollistaa yritystekstiilien kierrätyksen uudeksi tekstiilikuiduksi ja laadukkaaksi raaka-aineeksi. Yritys avasi marraskuussa 2021 Suomeen Pohjois-Euroopan suurimman tekstiilien kierrätyslaitoksen. Resterin toteuttamassa mekaanisessa käsittelyssä poistotekstiilit prosessoidaan tekstiilikuiduiksi. Resterin kierrätyskuidusta voidaan valmistaa esimerkiksi lankaa, erilaisia kuitu­kangas­materiaaleja, kuten eristeitä, akustiikka­levyjä ja suodatin­kankaita sekä komposiittia.

