English Finnish

Aspo Oyj

Sisäpiiritieto

22.4.2022 klo 13.00



Aspo päivittää Venäjän liiketoimintojensa tilannetta: Leipurin vetäytyy itämarkkinoilta, ESL Shippingin Venäjä-liikenne päättymässä, Telko jatkaa strategisten vaihtoehtojen selvittämistä

Aspo on päättänyt vetäytyä Leipurin Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin liiketoiminnoista. Leipurin tutkii näiden osalta strategisia vaihtoehtoja, joihin kuuluu myös mahdollinen liiketoimintojen myynti. Prosessin tarkkaa aikataulua sekä toteutustapaa arvioidaan ja se toteutetaan yhtiön työntekijät, asiakkaat ja paikallinen lainsäädäntö huomioiden. Leipurin näiden kolmen maan liiketoiminnot muodostivat noin 5 % koko Aspo-konsernin vuoden 2021 liikevaihdosta ja Leipurilla on näissä maissa 90 työntekijää. Leipurin jatkaa edelleen liiketoimintaansa Ukrainassa.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti pääosa ESL Shippingin Venäjään liittyvistä liiketoiminnoista on keskeytynyt ja vapautunut laivakapasiteetti on siirretty muille liikennealueille. Kaiken Venäjän liikenteen arvioidaan päättyvän viimeistään vuodenvaihteessa. Aikatauluun vaikuttavat olemassa olevien asiakassopimusten velvoitteet.

Telko keskittyy aiemmin tiedotetun mukaisesti vielä olemassa olevan varaston myyntiin. Ukrainan sodan syttymisen jälkeen Telkon Venäjällä olevaan varastoon ja saamisiin sidottu pääoma on pienentynyt noin 30 prosenttia. Telkon edellytykset jatkaa liiketoimintaa Venäjällä ovat heikentyneet merkittävästi ja tiukentuneet pakotteet ovat nopeuttaneet toiminnan sopeuttamista. Strategisten vaihtoehtojen selvittämistä jatketaan aktiivisesti.

Aspon johto seuraa kriisin etenemistä ja sen vaikutuksia tiiviisti sekä arvioi ja toteuttaa mahdollisia lisätoimenpiteitä liiketoimintakohtaisesti. Aspo julkistaa vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa keskiviikkona 4.5.2022.



