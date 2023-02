SATO keskittää asunto-omistuksensa pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Turkuun − yhtiö on myynyt 2 000 asuntoa muualta Suomesta

English Finnish

SATO Oyj, pörssitiedote 25.4.2022 klo 12.30

SATO, yksi Suomen suurimmista vuokranantajista, keskittää asunto-omistuksensa pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Turkuun. SATO myi noin 2 000 asuntoa muualta Suomesta ruotsalaiselle kiinteistösijoitusyhtiö Heimstadenille.



SATO-konserniyhtiöt ovat allekirjoittaneet 22.4.2022 sopimuksen 2 009 vuokra-asunnon myynnistä kuudelta paikkakunnalta eri puolilta Suomea ruotsalaiselle kiinteistösijoittajalle Heimstadenille. Kauppa on toteutunut 25.4.2022.

Kaupassa myytävät asunnot sijaitsevat Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Lahdessa, Oulussa, Vihdissä ja Ylöjärvellä. Vuokrasopimukset siirtyvät kaupassa ostajalle sellaisenaan.



Myynti toteuttaa SATOn strategiaa, jonka mukaisesti yhtiö keskittää asuntoinvestoinnit pääkaupunkiseudulle ja sen työssäkäyntialueelle pääradan varteen sekä Tampereelle ja Turkuun ja niiden ympäristökuntiin. Myytävät kohteet sijaitsevat pääsääntöisesti strategian mukaisten kasvukeskusten ulkopuolella.

”Keskitämme strategiamme mukaisesti asunto-omaisuutemme Suomen suurimpiin kasvukeskuksiin hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palveluiden lähelle. Haluamme näissä kaupungeissa olla tiiviisti läsnä asiakkaidemme asumisen arjessa. Olemme viimeisen parin vuoden aikana rakentaneet palveluorganisaatiotamme ja mm. laajentaneet Talomestari-malliamme pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa”, SATOn toimitusjohtaja Antti Aarnio kertoo.



SATO Oyj

Toimitusjohtaja, Antti Aarnio, p. 040 164 7052, antti.aarnio@sato.fi

Liiketoimintajohtaja, Investoinnit Arto Aalto, p. 040 513 0702, arto.aalto@sato.fi

Heimstaden

Christian Dreyer, Chief Corporate Communications and Public Affairs Officer,

phone +47 907 24 999, christian.dreyer@heimstaden.com





SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.



SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.



SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 298,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 304,5 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 259,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 5 miljardia euroa.