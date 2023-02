Finnish English

28.4.2022 klo 18.30

RAPALA VMC OYJ ANTAA NEGATIIVISEN TULOSVAROITUKSEN: KOKO VUODEN VERTAILUKELPOISEN LIIKEVOITON ODOTETAAN JÄÄVÄN ALLE EDELLISVUODEN TASON

Rapala VMC Oyj päivittää vuoden 2022 näkymiään. Konserni odottaa vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten realisoimattomia markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) jäävän alle edellisvuoden tason.

Keskeisimmät ajurit heikentyneiden näkymien taustalla ovat Ukrainan kriisin aiheuttamat vaikutukset, kylmä ja myöhäinen kevät pohjoisella pallonpuoliskolla sekä nopeampi markkinan normalisoituminen koronan jälkeen Yhdysvalloissa.

ONE RAPALA VMC -strategian implementointi etenee suunniteltua nopeammin ja toimeenpanoa on jopa kiihdytetty tietyillä osa-alueilla. Tämän seurauksena koronan jälkeisissä normalisoituneissa markkinaolosuhteissa Rapala VMC onnistuu saamaan lisää tilaa vähittäiskaupoissa ja kasvattamaan markkinaosuutta useissa kategorioissa. Tärkeässä vapa- ja kelakategoriassa Okuman myynti Euroopassa on käynnistynyt vahvasti. Rapala VMC:n omistaessa avainkategorioissa koko toimitusketjun emme odota toimitusketjun häiriöitä ja tuotetarjonnan odotetaan olevan riittävää alkavaa avovesikalastuskautta varten. Näin ollen nykyisillä lockdown-toimenpiteillä Kiinassa ei ole merkittävää vaikutusta konserniin tällä hetkellä.

Päivitetyt näkymät vuodelle 2022:

Konserni odottaa vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten realisoitumattomia markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) jäävän alle edellisvuoden tason.

Aikaisemmat näkymät vuodelle 2022 (annettu 10.2.2022):

Konserni odottaa vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten realisoitumattomia markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna.

Toimintojen uudelleenjärjestely

Rapala VMC järjestää uudelleen Venäjän tuotanto- ja jakelutoimintaansa Ukrainan kriisin seurauksena ja kiihdyttää suunnitelmiaan kasvattaa tuotantokapasiteettia Viron Pärnussa sijaitsevalla tehtaallaan. Uudelleenjärjestely toteutetaan ottaen huomioon venäläisten työntekijöidemme turvallisuus ja Venäjän paikallisen lainsäädännön vaatimukset. Uudelleenjärjestelyyn liittyvät omaisuuserien alaskirjaukset ja arvonalentumiset kirjataan tilikaudelle 2022 vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä.

Ajatuksemme ja myötätuntomme ovat kaikkien niiden ukrainalaisten luona, joita Ukrainan kriisi koskettaa, ja erityisesti ukrainalaisten työntekijöidemme luona. Rapala VMC:llä on parhaillaan noin 300 ukrainalaista työntekijää, joista noin 100 on hiljattain palkattuja pakolaisia. Tämän lisäksi Rapala VMC:n on tarkoitus palkata lisää ukrainalaisia pakolaisia Viron tehtaalle kapasiteetin kasvattamisen yhteydessä.

Tarkempi kuvaus yhtiön mahdollisista riskeistä ja epävarmuuksista löytyy yhtiön verkkosivuilta www.rapalavmc.com ja 10.2.2022 julkistetun tilinpäätöstiedotteen Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät -osiosta.

Rapala VMC julkaisee tammi-kesäkuun puolivuotiskatsauksensa 14.7.2022.

Helsingissä, 28.4.2022

RAPALA VMC OYJ

Nicolas Cederström Warchalowski

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa: Lakiasiainjohtaja Olli Aho, puh. +358 9 7562 540





Rapala VMC Oyj:stä

Rapala VMC-konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja Rapala VMC:n jakeluverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa ja Isossa-Britanniassa. Rapala VMC-konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini, Peltonen ja 13 Fishing Yhdysvaltain ulkopuolella sekä Okuma Euroopassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 294 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1 800 henkilöä noin 40 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

