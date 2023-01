LEHDISTÖTIEDOTE: SSH liittyy BusinessQ-konsortioon edistääkseen kvanttiteknologian hyödyntämistä liiketoiminnassaan

English Finnish



SSH liittyy BusinessQ-konsortioon edistääkseen kvanttiteknologian hyödyntämistä liiketoiminnassaan

SSH Communications Security Oyj (”SSH”) on liittynyt BusinessQ-konsortioon edistääkseen kansallista ja eurooppalaista kvanttiteknologiaa, ja siihen liittyviä innovaatioita ja kaupallistamista. BusinessQ on osa suomalaista InstituteQ-ryhmää, jonka tavoitteena on lisätä kvanttiteknologioiden mahdollisuuksien ja uhkien ymmärtämistä laajasti yhteiskunnassa.

BusinessQ-yhteistyö vahvistaa SSH:n tavoitetta olla globaalisti johtava kvanttiturvallisten ratkaisujen toimittaja kriittisiin järjestelmiin. Yhteistyö tukee myös InstituteQ:n tutkimus- ja koulutussektoreita tuottamalla ymmärrystä asiakasympäristöistä, liiketoiminnan vaatimuksista ja haasteista, joihin kaivataan uusia innovaatioita sekä kaupallista osaamista.

”SSH on jo vuosien ajan kehittänyt tuotteisiinsa kvanttiturvallisuuden elementtejä, joista NQX® ja Tectia® Client/Server ovat jo varustettu näillä ominaisuuksilla”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Teemu Tunkelo. ”SSH alan pioneerina johtaa myös PQC (post-Quantum cryptography) Finland hanketta, jossa yritykset, julkishallinto ja tiedemaailma selvittävät ja esitettävät yhdessä ratkaisuja yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamiseen kvanttiajan koittaessa”, jatkaa Tunkelo. ”On kunnia olla osa BusinessQ-hankkeita, sillä haluamme auttaa yhteisöjä ja yrityksiä puolustautumaan kvanttiuhkia vastaan jo nyt”, Tunkelo päättää.

SSH toimittaa kvanttiturvallisia ratkaisuja tietoliikenteen salaukseen, järjestelmien pääsynhallintaan ja salattuihin pääteyhteyksiin eri toimialoille ja viranomaisille.



Lisätietoja:

Jorma Mellin, +358 50 994 4762