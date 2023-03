English Finnish Swedish

Aktia Pankki Oyj

Sisäpiiritieto

16.5.2022 klo 15.40

Aktian henkivakuutusyhtiön kiinteistösijoituksen myynnistä on tehty aiesopimus, arvioitu myyntivoitto yli 10 miljoonaa euroa

Aktia Pankki Oyj:n tytäryhtiö Aktia Henkivakuutus Oy on sijoittajana kiinteistösijoitusyhtiössä, jonka omistuksen myynnistä on tehty aiesopimus. Järjestelyn arvioidaan toteutuvan vuoden toisen vuosineljänneksen aikana ja sen toteutuessa Aktia Henkivakuutus kirjaisi arviolta yli 10 miljoonan euron myyntivoiton sijoitussalkussaan. Toteutuessaan järjestely, tai sen viivästyessä realisoitumaton arvonmuutos, vaikuttaa suoraan Aktia-konsernin tulokseen. Henkivakuutusneton kehitys on jatkossakin riippuvainen markkina-arvojen muutoksista. Aktia raportoi henkivakuutusnettoon sisältyvät arvonmuutokset 5.8.2022 julkistettavassa puolivuotiskatsauksessa.

Järjestelystä kirjattava myyntivoitto tai mahdollinen realisoitumaton arvonmuutos ei muuta Aktian näkymiä, joiden mukaan vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan jonkin verran korkeampi kuin vuonna 2021.

