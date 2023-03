English Finnish

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA TAI MUUHUN VALTIOON TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Lassila & Tikanoja Oyj julkaisee 75 miljoonan euron vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainansa listalleottoesitteen

Lassila & Tikanoja Oyj (”Yhtiö”) tiedotti 12.5.2022 laskevansa liikkeeseen 75 miljoonan euron suuruisen vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan (”Uusi joukkovelkakirjalaina”). Uusi joukkovelkakirjalaina erääntyy 19.5.2028, sen kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 3,375 prosenttia ja emissiokurssi on 99,882 prosenttia.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Uuden joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen. Listalleottoesite on saatavilla 19.5.2022 alkaen englanninkielisenä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lt.fi/fi/sijoittajat/taloustietoa/rahoitusasema/rahoitusohjelmat .

Yhtiö jättää tänään Nasdaq Helsinki Oy:lle hakemuksen Uuden joukkovelkakirjalainan ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle. Nasdaq Helsinki Oy:n odotetaan ottavan Uuden joukkovelkakirjalainan kaupankäynnin kohteeksi pörssilistalle 24.5.2022 alkaen.

Danske Bank A/S toimii Uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun ainoana pääjärjestäjänä sekä ainoana neuvonantajana vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan viitekehyksen perustamisessa. Viitekehys on riippumattomana arvioijana toimivan Sustainalyticsin arvioima.

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 812,5 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 171 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

