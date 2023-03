English Finnish

Enedo Oyj Pörssitiedote 20.5.2022 klo 09:45

Enedo on allekirjoittanut 1,95 miljoonan euron osakaslainasopimuksen ja suunnittelee ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä päättämään osakeannista

Enedo kertoi vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen liiketoimintakatsauksessaan, että yhtiön varastotasot ovat nousseet globaalin komponenttipulan ja asiakkailta saadun vahvan tilauskannan vuoksi, ja ne yhdessä ovat pitäneet kassatilanteen haasteellisena. Enedo on aloittanut toimenpiteet varastotasojen alentamiseksi ja sitä kautta kassavarojen vapauttamiseksi varastoista ja käyttöpääomasta.

Enedo on allekirjoittanut 1 950 000 euron suuruisen osakaslainasopimuksen, josta 650 000 euroa on vaihdettavissa yhtiön osakkeisiin hintaan 0,10 euroa per osake. Vaihto-oikeutta voi käyttää ainoastaan, mikäli lainaa ei ole maksettu takaisin eräpäivään 30. syyskuuta 2022 mennessä.

Osakaslainan myöntävät Enedon kolme suurinta osakkeenomistajaa Inission AB, Joensuun Kauppa ja Kone Oy sekä Rausanne Oy. Laina käytetään pääasiassa käyttöpääomatarpeisiin ja erääntyneiden ostovelkojen kattamiseen yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Enedo on myös aloittanut suunnittelun ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämiseksi päättämään osakeannista yhtiön maksuvalmiuden ja oman pääoman vahvistamiseksi. Osakeannista saatavat varat käytetään pääosin osakaslainan takaisinmaksuun sekä yhtiön oman pääoman ja kassavarojen vahvistamiseen.

Enedo allekirjoitti uuden 5,0 miljoonan euron lainan joulukuun 2021 lopussa ja laina on nostettu kokonaan maaliskuun 2022 loppuun mennessä. Yllä mainitun 5,0 miljoonan euron lainajärjestelyn eräpäivä on 30.9.2022. Yhtiö pyrkii joko sopimaan lainanantajan kanssa laina-ajan pidentämisestä tai neuvottelemaan uudesta lainasta jonkin muun rahoituslaitoksen kanssa tai vaihtoehtoisesti hankkimaan riittävästi oman pääoman ehtoista rahoitusta lainan takaisinmaksuun. Enedo tutkii parhaillaan yllä mainittuja vaihtoehtoja.



ENEDO OYJ



Mikael Fryklund

toimitusjohtaja



Lisätietoja antaa Enedo Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Fryklund, puh. 040 500 6864.



JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Enedo

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat LED Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 36,4 milj. euroa. Enedossa työskentelee 330 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.enedopower.com