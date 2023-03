UUSI EU:N IBC-AURINKOSÄHKÖTEKNIIKAN KEHITYSPROJEKTI EURECA-ALLIANSSILLE (EUROPEAN REAR CONTACT ALLIANCE), JOHON VALOE OYJ JA UAB VALOE CELLS KUULUVAT

English Finnish

Valoe Oyj Sisäpiiritieto 24.5.2022 klo 17.30

Hankkeen budjetti on noin 17 miljoonaa euroa. Valoen osuus hankeavustuksesta on noin 0,9 miljoonaa euroa ja Valoe Cells’in noin 1,3 miljoonaa euroa.

EU on myöntänyt rahoituksen kolmivuotiselle IBC-aurinkosähkötekniikan kehitysprojektille, IBC4EU:lle, jossa Valoe Oyj ja UAB Valoe Cells ovat mukana Euroopan johtavien instituuttien ja yritysten kanssa. Hanke on looginen jatkumo Horizon 2020 HighLite-projektille, johon Valoe osallistuu vuosina 2019 -2023. Uusi projekti alkaa syksyllä 2022 ja kestää kolme vuotta.

Uuden hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida Euroopassa IBC-teknologiaan perustuvien aurinkosähkötuotteiden kustannustehokas ja kestävä teollinen tuotantoratkaisu kattaen koko arvoketjun polypiiaihioista ja piikiekoista aurinkokennoihin ja -paneeleihin. Valoen tehtävänä on tuoda IBC4EU-hankkeeseen aurinkokennoihin ja -paneeleihin sekä niiden tuotantoteknologiaan liittyvä osaamisensa. Valoe asettaa kunnianhimoisiksi tavoitteikseen kustannussäästöt, tuotteiden suorituskyvyn parantamisen sekä valmistuksen ja tuotteiden ympäristöystävällisyyden. IBC4EU-projektin yhtenä tarkoituksena on todentaa IBC-teknologian tuotantokustannusten kilpailukykyisyys ja tuotannon pieni hiilijalanjälki, joihin perustuen IBC säilyttää asemansa yhtenä johtavana aurinkosähköteknologiana.

Iikka Savisalo, Valoe Oyj:n toimitusjohtaja: “Euroopan tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä on saavutettavissa vain lisäämällä huomattavasti uusiutuvan energian tuotantoa, josta merkittävän osan on tultava aurinkosähköstä. On arvioitu, että Euroopassa tarvitaan aurinkosähkökapasiteettia yhteensä noin 445 - 605 GW vuoteen 2030 mennessä ja että Euroopan vuosittainen aurinkosähkömarkkina kasvaa 50 - 80 GW:iin vuoteen 2030 mennessä. Valoe uskoo, että seuraavan sukupolven kaksipuoleinen IBC-aurinkokenno ja paneeliteknologia tulevat olemaan erittäin kilpailukykyisiä. Tavoitteenamme projektissa on saavuttaa yli 25 % hyötysuhde kennoissa ja kaupallistaa tuotanto kolmivuotisen projektin aikana. Mitä parempi kennon hyötysuhde on ja mitä parempi paneelien laatu on, sitä parempi on myös kilpailukykymme OddForm®- ja ajoneuvoihin integroitavissa sovelluksissa!

Olemme Valoessa ylpeitä siitä, että EU-komissio on jälleen valinnut meidät mukaan Euroopan johtavien yritysten joukkoon kehittämään uutta teknologiaa Euroopan hiilijalanjäljen vähentämiseksi tehokkaammin.”

Mikkelissä 24. päivänä toukokuuta 2022

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj

p. 0405216082

email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömoduulien valmistustekniikkaa, moduulien valmistuslinjoja, moduuleita sekä moduulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.