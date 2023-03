LEHDISTÖTIEDOTE: SSH ja CYE solmivat strategisen kumppanuuden kyberturvallisuuden tason arviointiin, riskien kvantifiointiin ja niiden torjunnan priorisointiin

English Finnish



SSH ja CYE solmivat strategisen kumppanuuden kyberturvallisuuden tason arviointiin, riskien kvantifiointiin ja niiden torjunnan priorisointiin

SSH – johtava kyberpuolustusratkaisujen toimittaja – on allekirjoittanut kumppanuussopimuksen CYE:n kanssa. CYE on israelilainen yritys, jonka kyberturvallisuuden optimointialusta tarjoaa tehokkaan työkalun organisaatioiden päätöksenteon tueksi.

CYE:n optimointialusta tuottaa organisaatiolle kvantifioidun tiedon nykyisistä tietoturvariskeistä, sekä suunnitelman niiden minimoimiseksi, erityisesti riskien liiketoimintavaikutusten näkökulmasta.

Kattava tietoturvatilannekuva perustuu aitoihin, paikallisten Red Teamien tekemiin hyökkäyksiin. CYE:n innovatiivinen pilvipohjainen kyberturvallisuuden optimointialusta, Hyver, arvioi koko organisaation tietoturvatason paljastaen ennakoidut hyökkäysreitit. Samalla se analysoi liiketoimintariskejä ja tuottaa optimoituja torjuntasuunnitelmia niiden torjuntaan.

SSH:n tarjoamat kyberturvallisuusratkaisut auttavat asiakkaita kriittisen datan pääsynhallinnassa. SSH:n Zero Trust –pohjaiset ratkaisut yhdistävät avainten ja salasanojen hallinnan sekä kattavan ja tehokkaan salaisuuksien hallintaratkaisun. Sen avulla asiakkaat voivat siirtyä dynaamiseen käyttöoikeusmalliin, jossa käyttöoikeus myönnetään reaaliaikaisesti (“just-in-time") väliaikaisilla varmenteilla, jotka vanhenevat automaattisesti halutussa ajassa (esim. muutamassa minuutissa). Ratkaisu poistaa tarpeen käyttää salausavaimia ja salasanoja, jolloin asiakkaat voivat siirtyä salasanattomaan toimintamalliin. Koska tunnistetietoja ja salasanoja ei tarvitse enää hallita, kierrättää tai tallentaa, paranee tietoturva huomattavasti ja yrityksen operatiivinen toiminta tehostuu. SSH tarjoaa CYE:n ratkaisuja osana kyberpuolustusportfoliotaan keskittyen erityisesti automatisoituihin pääsynhallinta-, valvonta- ja auditointiratkaisuihin. CYE-teknologian ja SSH:n asiantuntijuuden yhdistelmästä syntyy tiedolla ohjattu tietoturvamalli, joka mukautuu liiketoiminnan tarpeisiin ja luo tehokkaan työkalun kaikille organisaatioille.

"Olemme erittäin tyytyväisiä kumppanuudestamme CYE:n kanssa", sanoo SSH:n toimitusjohtaja Teemu Tunkelo. “SSH Zero Trust -ratkaisut löytävät jo ennestään salausavaimet ja asiakkaan pilviresurssit, mikä auttaa asiakkaita ymmärtämään, missä heidän kriittiset tieto-omaisuutensa ja tunnistetietonsa sijaitsevat. Yhdessä CYE:n tietoturvaratkaisujen kanssa pystymme osoittamaan asiakkaillemme, kuinka mahdolliset sisäpiiriläiset ja ulkopuoliset hyökkääjät voivat hyödyntää hallitsemattomia tunnistetietoja tai huonosti ylläpidettyä digitaalista kulunvalvontaa, salasanoja ja PIN-koodeja", Tunkelo jatkaa. "Zero Trust -pääsynhallintaratkaisujemme avulla asiakkaat parantavat tietoturvatasoaan poistamalla ne mahdolliset hyökkäysvektorit, jotka johtuvat kiinteistä salasanoista, PIN-koodeista ja kadonneista dongleista. Samalla pääsynhallinta modernisoidaan vastaamaan hybridipilven ja kvanttiaikakauden synnyttämiin haasteisiin."

"Odotamme innolla tiivistä yhteistyötä SSH:n ja sen asiakkaiden kanssa. Yhdistämällä osaamisemme ja teknologiamme tarjoamme markkinoille merkittävää lisäarvoa ja parannamme edelleen yritysten kyberturvallisuutta", sanoo CYE:n toimitusjohtaja Reuven Aronashvili. "Asiakkaat hyötyvät siitä, että kyberturvallisuuden asiantuntijatiimien osaaminen yhdistetään päätöksentekoalustamme Hyveriin, heidän nykyinen tietoturvatasonsa visualisoidaan ja riskit määritetään. Näin asiakkaat pystyvät optimoimaan kyberbudjettinsa ja parantamaan sietokykyään tietoturvauhkia vastaan."



Tietoja CYE:stä

CYE perustettiin vuonna 2012, ja sitä johtaa yksi Israelin armeijan Red Team -yksikön perustajista. Se toimii luotettavana kyberturvakumppanina keskikokoisille Fortune 500 -yrityksille useilla toimialoilla ympäri maailmaa. CYE parantaa asiakkaiden kyberturvallisuutta mahdollistamalla kyberriskien paremman tunnistamisen, priorisoinnin ja vähentämisen. CYE:n innovatiivinen pilvipohjainen kyberturvallisuuden optimointialusta, Hyver, tarjoaa organisaatiotason tietoturva-arviointeja, paljastaen odotetut hyökkäysreitit, analysoimalla liiketoimintariskejä ja rakentamalla optimoituja torjuntasuunnitelmia.



SSH lyhyesti

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40% Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta. Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com