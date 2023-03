English Finnish

Lehdistötiedote Honkarakenne Oyj 1.6.2022

Jyväskylä sai maamerkin paikallisesta hirrestä – vastuullisesti toteutettu saunaravintola on kiinnostavaa uutta arkkitehtuuria järvimaiseman ja kaupungin rajalla

”Sataman Viilu määrittää jatkossa Jyväskylää. Haimme rantaan uniikkia ja näyttävää muotoa, ja mielestäni nuoret arkkitehdit löysivät siihen ennakkoluulottoman näkemyksen”, sanoo Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä. Hirsinen saunaravintola avautuu kävijöille torstaina 2.6.

Sataman Viilun ovat suunnitelleet KOAN-arkkitehtitoimiston Marko Simsiö ja Johannes Koskela. Kaikki hirsirakenteet on suunnitellut, toimittanut ja toteuttanut Honkarakenne. Osuuskauppa Keskimaan rakennuttamassa Viilussa on ravintola, kolme yleistä saunaa sekä mukautuvat tapahtuma- ja kokoustilat.





Vastuuta paikallisesta ympäristöstä, yrittäjyydestä ja hyvinvoinnista

”Honkarakenteen kanssa olemme jakaneet innostuksen siitä, että olemme tekemässä jotakin merkittävää ja ainutlaatuista”, Keskimaan Antti Määttä sanoo. ”Honka on paitsi vahvimpia puurakentamisen osaajia Suomessa, myös keskisuomalainen toimija ja siksi meille luonteva kumppanivalinta.”

Puu on kasvanut sertifioiduissa suomalaisissa metsissä ja hirret kuljetettiin Jyväskylään alle sadan kilometrin päästä Karstulasta Honkarakenteen tehtaalta. Hongan myötä hankkeessa on ollut mukana paikallisia tekijöitä, mm. pääurakoitsijana Rakennusliike Alonen Oy Jyväskylästä. Viilulla on Green Key -ympäristömerkki ja ravintolassa se hyödyntää lähituottajien raaka-aineita.

Hankkeen budjetti oli 5,5 miljoonaa euroa. ”Viilu on hieno osoitus siitä, että näin tyylikkäitä ja monimuotoisia rakennuksia voidaan toteuttaa tiukoista kustannusraameista huolimatta”, sanoo Honkarakenteen toimitusjohtaja Marko Saarelainen. ”Toteutus näyttää tulevaisuuden vastuullisen rakentamisen suuntaa. Kestävä ja terveellinen hirsirakennus on hiilivarasto. Materiaali keventää olennaisesti rakentamisen ja käytön aikaista ilmastokuormaa. Uskon, että tällä on merkitystä myös kaupunkilaisille ja Viilun asiakkaille”, toimitusjohtaja Saarelainen jatkaa.

Honka on aiemmin ollut mukana myös vuonna 2019 avautuneen Matkailukeskus Kuopion Saanan ja Helsingissä Hernesaaren rannassa sijaitsevan uniikin Café Birgitan toteutuksissa.

Viilun tunnistaa jo kaukaa

Rakennuksen elävä arkkitehtuuri näyttäytyy eri luonteisena eri suunnista katsottuna. Esiin nouseva katon muoto muodostaa järvelle päin osoittavan kärjen. ”Ulkoarkkitehtuurin kantavana teemana on tumma ja veistoksellinen ulkokuori, joka suojaa sen sisällä olevaa lämminsävyistä hirsirakennusta terasseineen”, kuvaa arkkitehti Marko Simsiö. Arkkitehdit ovat suunnitelleet Viilun syliin suojaisia alueita saunan terassille ja järviuima-altaalle sekä kiinnittäneet erityistä huomiota siihen, miten näköalat järvelle avautuvat rakennuksen sisältä ja miten rakennus sulautuu maisemaan.

”Järven puoleiselle sivulle ja päätyjen ulkoseiniin jätimme näkyviin kuultokäsitellyn hirren, joka materiaalina kunnioittaa perinteisiä suomalaisia hirsirakennuksia ja saunakulttuuria. Sataman Viilussa perinteinen ja ekologinen hirsi yhdistyy nykyaikaiseen muotokieleen ja toiminnallisuuteen. Lopputulos on mielestämme onnistunut ja hyvin pitkälti alkuperäisen arkkitehtonisen konseptisuunnitelman mukainen”, Marko Simsiö sanoo.

Simsiö on suunnitellut Honkarakenteelle myös modernin japanilaishenkisen hirsitalon Honka Haikun Naantalin tämän kesän asuntomessuille.

