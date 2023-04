Vincit Oyj

Yhtiötiedote 1.7.2022 kello 11:00

Vincit Oyj:n ja Bilot Oyj:n sulautuminen on rekisteröity ja Vincitin ja Bilotin liiketoimintojen yhdistäminen on suoritettu

Vincit Oyj (Vincit) tiedottaa, että Bilot Oyj:n (Bilot) sulautuminen Vincitiin on rekisteröity kaupparekisteriin Sulautumisen täytäntöönpanopäivänä 1.7.2022. Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen johdosta Bilot on purkautunut.

Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen ja Bilotin osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena annettujen uusien osakkeiden johdosta Vincitin kokonaisosakemäärä on 16 834 518 osaketta ja osakepääoma 545 000 000 euroa. Kaupankäynti 4 208 629 uudella osakkeella First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella VINCIT (ISIN-koodi FI4000185533) alkaa 1.7.2022.

Sulautumisvastikkeena annetut Vincitin uudet osakkeet on rekisteröity Bilotin osakkeenomistajien arvo-osuustileille tänään 1.7.2022. Sulautumisvastikeosakkeita saaneet voivat käydä kauppaa Vincitin osakkeilla 1.7.2022 alkaen.

Vincitin toimitusjohtaja Julius Manni: “Tämä päivä on hieno merkkipaalu Vincitin 15-vuotisella kasvumatkalla. Haluan toivottaa jokaisen bilotlaisen lämpimästi tervetulleeksi Vincitin tiimiin ja Bilotin toimitusjohtaja Jens Krogellin osaksi Vincitin johtoryhmää yhtiön uutena strategia- ja varatoimitusjohtajana. Yhdessä Vincit ja Bilot täydentävät toisiaan yhdistämällä ihmislähtöisen muotoilun, datan ja ohjelmistokehittämisen tärkeimpiin kaupallisiin teknologia-alustoihin ja digitaalisen liiketoiminnan osaamiseen. Samalla haluamme edelleen kehittyä parhaana mahdollisena työpaikkana nykyisille ja tuleville vincitläisille luomalla innostavia ja entistä kansainvälisempiä kehittymispolkuja, ja jatkamalla panostuksia työhyvinvointiin ja vahvaan yhteisöllisyyteen. Haluan myös kiittää erinomaisesta työstä kaikkia kollegoita ja kumppaneita, jotka ovat antaneet panoksensa integraatiotiimissä ja sulautumisen valmistelussa. Tällä asenteella ja draivilla on hienoa päästä jatkamaan matkaa eteenpäin.”

