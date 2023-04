English Finnish

NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 1.7.2022 klo 13.00

NoHo Partners Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista osana Sea Horse Oy:n koko osakekannan hankintaa

NoHo Partners Oyj:n (”NoHo Partners”) hallitus on tänään päättänyt yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2022 antaman valtuutuksen perusteella antaa 170.728 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) suunnatussa osakeannissa. Uudet Osakkeet vastaavat noin 0,83 prosenttia NoHo Partnersin kaikista osakkeista ennen osakeantia.

Osakeanti liittyy yrityskauppaan, jossa NoHo Partners hankkii Sea Horse Oy:n koko osakekannan. Osakeanti suunnataan Sea Horse Oy:n myyjälle Fonda Oy:lle (”Myyjä”). Sea Horse Oy omistaa Helsingissä toimivan ravintola Sea Horsen. Yrityskaupan jälkeen NoHo Partners omistaa Sea Horse Oy:n kokonaan. Osakekannan kauppahinta on 2.000.000 euroa, josta noin 620.000 euroa maksetaan rahana. Loppuosa kauppahinnasta maksetaan Uusilla Osakkeilla. Myyjä on lisäksi oikeutettu rahana maksettavaan lisäkauppahintaan ehdollisena tiettyjen osakekauppasopimuksessa sovittujen liikevaihtotavoitteiden täyttymiselle.

Uusien Osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 8,083 euroa. Merkintähinta vastaa edeltävän kolmen kuukauden (1.4.–30.6.2022) kaupankäyntimäärillä painotettua NoHo Partnersin osakkeen keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla.

Osakeannin seurauksena NoHo Partnersin osakkeiden kokonaismäärä nousee 20.699.801 osakkeeseen.

Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 7.7.2022, ja ne tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Yhtiö hakee Uusien Osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi yhtiön muiden osakkeiden kanssa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla siten, että kaupankäynti alkaa arviolta 8.7.2022.

NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström kommentoi yrityskauppaa:

”Vuonna 1934 ovensa avannut ravintola Sea Horse on instituutio suomalaisessa ravintolahistoriassa. Meille on kunnia-asia jatkaa tätä perinnettä omalla vahtivuorollamme yhdessä ravintolan osaavan henkilöstön kanssa. Tavoitteemme onkin vaalia ravintolan henkeä niin, että sen oikeasti omistavat kaupunkilaiset kokevat tarinan jatkuvan keskeytymättä.

Kun tämä mahdollisuus tuli eteen hyvin tuntemamme pitkäaikaisen yrittäjän päädyttyä myymään liiketoimintansa, emme kauaa joutuneet asiaa harkitsemaan. Ravintola Sea Horse sopii yhtiössämme samaan arvokkaaseen joukkoon, jossa jo ovat muun muassa Ravintola Elite ja Savoy. Näitä klassikkoravintoloita yhdistää paitsi uskollinen asiakaskunta ja perinteiden vaaliminen, niin myös kestävä ja kannattava liiketoiminta.”

Lisätietoja:

Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, +358 44 235 7817

Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655

NoHo Partners Oyj

Hatanpään valtatie 1 B

33100 Tampere

www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs, Campingen ja Cock’s & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiö tavoittelee 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö.