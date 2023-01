English Finnish

ORION OYJ

PÖRSSITIEDOTE – SISÄPIIRITIETO

13.7.2022 KLO 9.00



Orion ja MSD yhteistyöhön levinneen kastraatioresistentin eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun steroidisynteesin estäjän ODM-208:n kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi

Orionille 290 miljoonan Yhdysvaltain dollarin ennakkomaksu

Sopimus vahvistaa ja täydentää MSD:n tutkimusputkea onkologiassa



Orion Oyj ("Orion") ja MSD (Merck & Co., Inc. Rahway, NJ USA:n kauppanimi) julkistavat maailmanlaajuisen kehitys- ja kaupallistamissopimuksen, joka koskee Orionin kehitysvaiheessa olevaa ODM-208-molekyyliä sekä muita lääkkeitä, jotka estävät steroidituotannossa tärkeän sytokromi P405 11A1 -entsyymin (CYP11A1) toimintaa. ODM-208 on suun kautta otettava ei-steroidinen CYP11A1:n estäjä. ODM-208-molekyyliä arvioidaan parhaillaan kliinisen vaiheen II tutkimuksessa levinnyttä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää (mCRPC) sairastavien potilaiden hoidossa.

Sopimuksen ehtojen mukaan Orion ja MSD, toimien tytäryhtiönsä Merck Sharp & Dohme LLC:n välityksellä, kehittävät ja kaupallistavat yhdessä ODM-208-molekyyliä. MSD maksaa Orionille 290 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruisen ennakkomaksun, jonka MSD kirjaa kuluksi vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä ja sisällyttää ei-GAAP-tulokseen. Orion tulouttaa ennakkomaksusta noin 220 miljoonaa euroa allekirjoitushetkellä ja noin 60 miljoonaa euroa varataan kattamaan Orionin osuutta ODM-208:n tulevaisuudessa kertyvistä kehityskuluista. Orion vastaa ODM-208:n valmistuksesta tutkimus- ja kaupalliseen käyttöön.

Lisäksi sopimus antaa molemmille osapuolille option muuttaa yhteiskehitys- ja yhteiskaupallistamissopimus maailmanlaajuiseksi yksinoikeudelliseksi lisenssisopimukseksi MSD:lle. Jos optio käytetään, MSD vastaisi täysin kaikista hankkeeseen liittyvistä tulevista ja kertyneistä kehitys- ja kaupallistamiskuluista. Orion olisi oikeutettu saamaan ODM-208:n kehityksen ja kaupallistamisen edistymiseen liittyviä etappimaksuja sekä porrastettua kaksinumeroista rojaltiosuutta myynnistä, jos tuote hyväksytään. Useista tuotteen hyväksyntään ja myyntiin liittyvistä etappimaksuista mahdollisesti kertyvä kokonaissumma on merkittävä mahdollisuus Orionille.

"Olemme iloisia voidessamme aloittaa tämän yhteistyön MSD:n kanssa, joka on sitoutunut pidentämään ja parantamaan syöpäpotilaiden elämää, ja jolla on vahva kaupallinen läsnäolo maailmanlaajuisesti”, sanoo Orion Oyj:n toimitusjohtaja Timo Lappalainen. ”Tämä sopimus antaa Orionille mahdollisuuden hyödyntää ODM-208:n potentiaalia potilaiden parhaaksi ja jatkaa samalla investointeja muihin hankkeisiin tinkimättä taloudellisista tavoitteistamme.”

“CYP11A1 tarjoaa vaikutuskohteena houkuttelevan lähestymistavan eturauhassyövän merkittävän kasvutekijän eli steroidihormonien tuotannon tukahduttamiseen", sanoo tohtori Dean Li, johtaja, MSD Research Laboratories. "Uskomme, että ODM-208:lla on potentiaalia täydentää olemassa olevaa eturauhassyöpäohjelmaamme ja odotamme innolla yhteistyötä Orionin tiimin kanssa."

ODM-208

ODM-208 on Orionin keksimä ja kehittämä suun kautta otettava steroideihin kuulumaton selektiivinen CYP11A1-entsyymin estäjä hormoniriippuvaisten syöpien kuten eturauhassyövän hoitoon. CYP11A1-entsyymin toiminnan esto johtaa kaikkien androgeenireseptorin signaalinvälitystä aktivoivien steroidihormonien ja niiden esiasteiden tuotannon estymiseen.

Levinnyt kastraatioresistentti eturauhassyöpä

Eturauhassyöpä on maailmanlaajuisesti miesten toiseksi yleisin syöpä, joka vuonna 2020 todettiin arviolta 1,4 miljoonalla potilaalla. Noin 10-20 prosentilla pitkälle edennyttä eturauhassyöpää sairastavista potilaista tauti kehittyy viiden vuoden kuluessa kastraatioresistentiksi. Vähintään 84 prosentilla näistä potilaista voi olla etäpesäkkeitä silloin, kun taudin todetaan edenneen kastraatioresistentiksi. Pitkälle edennyttä eturauhassyöpää sairastavien potilaiden ennuste on erityisen huono, ja vain pieni osa potilaista on elossa, kun diagnoosista on kulunut viisi vuotta.

Orion

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin liikevaihto vuonna 2021 oli 1 041 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 350 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

MSD

Jo yli 130 vuoden ajan MSD, joka tunnetaan Yhdysvalloissa ja Kanadassa nimellä Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA, on innovoinut ja kehittänyt lääkkeitä ja rokotteita useisiin maailman haastavimmista sairauksista. Yhtiön keskeisenä toiminta-ajatuksena on suojella ja parantaa ihmisten elämää. MSD sitoutuu potilaiden hoitoon ja kansanterveyden edistämiseen. Osoituksena tästä yhtiö pyrkii parantamaan terveydenhuollon saatavuutta laajalle ulottuvien käytäntöjen, ohjelmien ja yhteistyön avulla. Tänäkin päivänä MSD on edelläkävijä tutkimustyössä, jonka tavoitteena on ehkäistä ja hoitaa ihmisiä ja eläimiä uhkaavia sairauksia. Yhtiön tavoitteena on olla maailman johtava tutkimusintensiivinen biofarmasia-alan yritys. Lisätietoa osoitteessa www.msd.fi. Voit seurata meitä myös Facebookissa, Twitterissä, LinkedInissä ja YouTubessa.

