Verkkokauppa.com SISÄPIIRITIETO 13.7.2022 klo 20.00

Verkkokauppa.com: Tulosvaroitus: Kuluttajien heikko luottamus talouteen ja korkea inflaatio heikentävät toisen vuosipuoliskon näkymiä - Yhtiö laskee tulosohjeistustaan vuodelle 2022

Verkkokauppa.comin toimintaympäristö on jatkunut haastavana. Kuluttajien luottamus on kaikkien aikojen matalimmalla tasolla ja inflaatio kasvaa. Tämä on heikentänyt kuluttajien ostovoimaa ja hiljentänyt harkinnanvaraista kysyntää. Tämän toimintaympäristön, kysynnän ja kustannusten kehityksen valossa yhtiö arvioi sen liikevaihdon ja liikevoiton jäävän aiemmasta arviosta.

Uusi tulosohjeistus vuodelle 2022:

Verkkokauppa.com odottaa liikevaihdon olevan 530–570 miljoonan euron välillä (vuonna 2021: 574,5 miljoonaa euroa) ja vertailukelpoisen liiketuloksen (vertailukelpoinen EBIT) olevan 8–14 miljoonan euron välillä (vuonna 2021: 20,4 miljoonaa euroa) vuonna 2022.

Tulosohjeistus sisältää e-ville.com -yrityskaupan, jonka vaikutus Verkkokauppa.comin vuoden 2022 liikevaihtoon arvioidaan olevan noin 5-8 miljoonaa euroa. E-ville.com integroitiin Verkkokauppa.comin lukuihin vuoden toisen neljänneksen alusta alkaen.

Aikaisempi, 23.3.2022 julkaistu tulosohjeistus vuodelle 2022:

Verkkokauppa.com odottaa liikevaihdon olevan 530–590 miljoonan euron välillä (vuonna 2021: 574,5 miljoonaa euroa) ja vertailukelpoisen liiketuloksen (vertailukelpoinen EBIT) olevan 12–19 miljoonan euron välillä (vuonna 2021: 20,4 miljoonaa euroa) vuonna 2022.

Verkkokauppa.com julkistaa vuoden 2022 tammi-kesäkuun puolivuosituloksen 14.7.2022 noin klo 8.00.





