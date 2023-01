English Finnish

EFECTE OYJ -- YHTIÖTIEDOTE – 20.7.2022 klo 19.00

Efecte Oyj tiedotti aikomuksestaan julkistaa säännelty ostotarjous jäljellä olevista InteliWISEn osakkeista mahdollistaakseen osakkeiden poistamisen julkisesta kaupankäynnistä ja lunastusmenettelyn käynnistämisen

TÄMÄ TIEDOTE ON VAIN TIEDOKSI EIKÄ SE OLE TARJOUS OSTAA TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN ARVOPAPEREITA. INTELIWISE S.A.:N OSAKKEENOMISTAJILLE SUUNNATTUA TARJOUSTA KOSKEVAT TIEDOT ON JULKISTETTU ERILLISESSÄ TIEDOTTEESSA, JOKA ON SAATAVILLA VAIN OSAKKEENOMISTAJILLE TIETYILLÄ SALLITUILLA ALUEILLA. TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA LEVITTÄÄ AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SVEITSISSÄ TAI YHDYSVALLOISSA TAI NÄIHIN MAIHIN.



Vapaaehtoisen ostotarjouksen tarjousajan, jatkokauden sekä suoraan markkinalta tehtyjen ostojen jälkeen Efecte omistaa yhteensä 6 407 229 osaketta, mikä edustaa 93,41 prosenttia kaikista InteliWISE:n osakkeista.

Efecte on tänään sääntelyn edellyttämällä tavalla tiedottanut aikomuksestaan julkistaa uusi InteliWISE S.A.:n (”InteliWISE”) jäljellä oleville osakkeenomistajille suunnattu säännelty ostotarjous, jotta nämä myisivät kaikki heidän InteliWISEn osakkeensa Efectelle. Ostotarjouksen tarkoituksena on mahdollistaa InteliWISEn osakkeiden poistaminen julkisesta kaupankäynnistä ja jäljellä olevia osakkeita koskevan lunastusmenettelyn käynnistäminen.

Efecte tiedotti 30.6.2022 vastaanottaneensa 27.5.2022 julkistetun ostotarjouksen (”Ostotarjous”) tarjousajan loppuun mennessä merkintäsitoumuksia määrällä, joka edusti 90,03 %:ia InteliWISEn osakkeista ja toteuttavansa ostotarjouksen. Lisäksi Efecte julkisti jatkavansa Ostotarjouksen mukaista tarjousaikaa 6.7.2022 saakka (”Jatkokausi”).

Efecte tiedotti 7.7.2022 vastaanottaneensa merkintäsitoumuksia yhteensä määrällä, joka edusti 92,55 prosenttia InteliWISE:n osakkeista. Lisäksi Efecte julkisti suunnittelevansa InteliWISEn osakkeiden Ostotarjouksen ulkopuolisten ostojen aloittamista Varsovan New Connect vaihtoehtoiselta markkinapaikalta korkeintaan 3,99 zlotyn osakekohtaiseen hintaan ja arviolta viikon ajan.

Efecte on tähän päivään mennessä ostanut 59 324 osaketta suoraan markkinalta, mikä edustaa 0,86 prosenttia kaikista InteliWISE:n osakkeista. Efecte omistaa nyt yhteensä 6 407 229 osaketta, mikä edustaa 93,41 prosenttia kaikista InteliWISE:n osakkeista sisältäen Ostotarjouksessa tarjotut ja suoraan markkinalta ostetut osakkeet.

Efecte on tänään sääntelyn edellyttämällä tavalla tiedottanut aikomuksensa julkistaa uusi InteliWISEn jäljellä oleville osakkeenomistajille suunnattu säännelty ostotarjous kaikista IntelliWISEn jäljellä olevista osakkeista 3,99 zlotyn (noin 0,84 euroa) osakekohtaista käteisvastiketta vastaan (”Säännelty Ostotarjous”). Säännellyn Ostotarjouksen toteuttaminen tulee sen lopputuloksesta riippumatta mahdollistamaan InteliWISEn osakkeiden poistamisen julkisesta kaupankäynnistä ja jäljellä olevia osakkeita koskevan lunastusmenettelyn käynnistämisen. Efecte ei tämän päivän jälkeen jatka osakkeiden ostamista markkinalta soveltuvasta sääntelystä johtuvien rajoitusten vuoksi. Efecte suunnittelee tiedottavansa ostotarjouksen yksityiskohdista elokuun 2022 puolivälissä.





