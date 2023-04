English Finnish

EFECTE OYJ -- YHTIÖTIEDOTE -- 7.7.2022 klo 14.00



Efecte Oyj päättää ostotarjouksen saavutettuaan 92,55 %:a InteliWISE S.A.:n osakkeista ja aikoo poistaa yhtiön julkisesta kaupankäynnistä sekä lunastaa vähemmistöosakkaiden osuudet

Jatkokauden aikana Efecte vastaanotti uusia sitoumuksia yhteensä 172 661 osakkeen myymisestä, mikä edustaa 2,52 prosenttia kaikista InteliWISEn osakkeista. Ostotarjouksen on hyväksynyt yhteensä 92,55 prosenttia kaikista InteliWISE osakkeista

Efecte hankkii arviolta yhden viikon ajan InteliWISEn osakkeita suoraan markkinalta korkeintaan 3,99 zlotyn osakekohtaiseen hintaan tarjotakseen jäljellä oleville osakkeenomistajille käytännöllisen mahdollisuuden myydä osakkeensa ennen yhtiön julkisesta kaupankäynnistä poistamista ja vähemmistöosakkaiden lunastamista

Tämän jälkeen Efecte aikoo käynnistää uuden ostotarjouksen, joka mahdollistaa InteliWISEn osakkeiden julkisesta kaupankäynnistä poistamisen ja myöhemmin jäljellä olevien osakkeenomistajien osuuksien lunastamisen

Efecte tiedotti 27.5.2022 tehneensä vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen InteliWISE S.A.:n (”InteliWISE”) osakkeenomistajille kaikkien näiden omistamien InteliWISEn osakkeiden hankkimisesta 3,99 puolan zlotyn (noin 0,83 euron) osakekohtaista käteisvastiketta vastaan (”Ostotarjous”).

Efecte tiedotti 30.6.2022 vastaanottaneensa peruuttamattomia sitoumuksia osakkeista, jotka edustavat 90,03 prosenttia kaikista InteliWISE:n osakkeista ja että Efecte toteuttaa Ostotarjouksen mukaisen kaupan näiden osakkeiden osalta. Lisäksi Efecte tiedotti jatkavansa Ostotarjouksen mukaista tarjousaikaa 6.7.2022 saakka jäljelle jääneitä osakkeenomistajia varten (”Jatkokausi”).

Jatkokauden lopussa 6.7.2022 Efecte on vastaanottanut osakkeenomistajilta uusia peruuttamattomia sitoumuksia yhteensä 172 661 osakkeen myymisestä, mikä edustaa 2,52 prosenttia kaikista InteliWISEn osakkeista ja äänistä. Näin ollen Efecte on 6.7.2022 mennessä hankkinut tai saanut peruuttamattomia sitoumuksia osakkeista, jotka edustavat yhteensä 92,55 prosenttia kaikista InteliWISEn osakkeista. Ostotarjouksen mukaista tarjousaikaa ei jatketa enempää. Efecte toteuttaa kaupat Jatkokauden aikana vastaanotettujen sitoumusten osalta arviolta 11.7.2022.

Efecte suunnittelee aloittavansa ostotarjouksen ulkopuoliset InteliWISEn osakkeiden ostot tänään tai lähipäivinä Varsovan New Connect vaihtoehtoiselta markkinapaikalta korkeintaan 3,99 zlotyn osakekohtaiseen hintaan tarjotakseen jäljellä oleville osakkeenomistajille käytännöllisen mahdollisuuden myydä osakkeensa ennen yhtiön julkisesta kaupankäynnistä poistamista ja vähemmistöosakkaiden lunastamista. Aiomme jatkaa ostoja arviolta viikon ajan tai saavutettuamme 95 prosentin osuuden kaikista InteliWISEn osakkeista. Mikäli Efecte ei noin viikon ajanjakson aikana saavuta 95 prosentin omistusosuutta kaikista InteliWISE:n osakkeista, aikoo Efecte julkistaa heinäkuun 2022 aikana uuden ostotarjouksen jäljellä olevista osakkeista, jonka loppuun saattaminen mahdollistaisi InteliWISEn osakkeiden poistamisen Warsaw NewConnect vaihtoehtoiselta markkinapaikalta riippumatta ostotarjouksen aikana vastaanotettujen uusien osallistumissitoumusten määrästä. Aiemmin tiedotetusti Efecte ei aio korottaa hintaa 3,99 zlotyn tasosta.

Jos 95 prosentin omistusosuutta InteliWISEn osakkeista ei saavuteta uuden ostotarjouksen aikana tai tätä aiemmin, Efecte odottaa InteliWISEn osakkeiden poistuvan julkisesta kaupankäynnistä aikaisintaan syyskuun 2022 loppupuolella ja jäljelle jääneiden osakkeiden lunastusmenettelyn päättyvän Q4/2022 aikana. Jos 95 prosentin omistusosuus InteliWISEn osakkeista saavutetaan uuden ostotarjouksen aikana tai sitä ennen, jäljelle jääneiden osakkeiden lunastusmenettelyn ja tätä seuraavan InteliWISEn osakkeiden julkisesta kaupankäynnistä poistamisen odotetaan alkavan välittömästi 95 prosentin omistusosuuden saavuttamisen jälkeen ja etenevän huomattavasti nopeammin.

