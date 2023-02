English Finnish

Aspo-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022

Vahva tuloskehitys jatkui toisella neljänneksellä: vertailukelpoinen liikevoitto nousi ennätystasolle 16,0 miljoonaan euroon





Suluissa esitetty vuoden 2021 vastaavan ajanjakson luvut.

Huhti–kesäkuu 2022, jatkuvat toiminnot

Aspon liikevaihto kasvoi 16 % ja oli 161,4 Me (139,3).

Vertailukelpoinen liikevoitto koko konsernin osalta oli 16,0 Me (9,6) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 9,7 % (6,7).

ESL Shippingin vertailukelpoinen liikevoitto oli 9,2 Me (5,4), Telkon 7,2 Me (5,5) ja Leipurin 0,9 Me (0,3).

Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli koko konsernin tasolla yhteensä -2,4 Me.

Liikevoitto oli 14,8 Me (9,6). Liikevoittoprosentti oli 9,2 % (6,9).

ESL Shippingin liikevoitto oli 9,0 Me (5,4), Telkon 6,8 Me (5,5) ja Leipurin 0,4 Me (0,3).

Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,35 euroa (0,24).

Liiketoiminnan rahavirta oli 19,1 Me (15,6). Vapaa rahavirta oli 13,8 Me (11,1).



Tammi–kesäkuu 2022, jatkuvat toiminnot

Aspon liikevaihto kasvoi 20 % ja oli 321,8 Me (268,7).

Vertailukelpoinen liikevoitto koko konsernin osalta oli 31,0 Me (17,4) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 9,5 % (6,3).

ESL Shippingin vertailukelpoinen liikevoitto oli 17,1 Me (9,9), Telkon 15,8 Me (10,1) ja Leipurin 1,6 Me (0,6).

Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli koko konsernin tasolla yhteensä -7,3 Me.

Liikevoitto oli 25,1 Me (17,4). Liikevoittoprosentti oli 7,8 % (6,5).

ESL Shippingin liikevoitto oli 18,2 Me (9,9), Telkon 10,8 Me (10,1) ja Leipurin 0,0 Me (0,6).

Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,57 euroa (0,43).

Liiketoiminnan rahavirta oli 34,3 Me (22,2). Vapaa rahavirta oli 27,6 Me (16,2).



Ohjeistus vuodelle 2022 (annettu 14.6.2022)

Aspo-konsernin vuoden 2022 vertailukelpoinen liikevoitto paranee vertailukaudesta (42,4 Me).





Avainluvut 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 Liikevaihto jatkuvista toiminnoista, Me 161,4 139,3 321,8 268,7 573,3 ESL Shipping, liikevoitto, Me 9,0 5,4 18,2 9,9 26,8 Telko, liikevoitto, Me 6,8 5,5 10,8 10,1 20,4 Leipurin, liikevoitto, Me 0,4 0,3 0,0 0,6 -2,4 Muu toiminta, liikevoitto, Me -1,4 -1,6 -3,9 -3,2 -7,9 Liikevoitto jatkuvista toiminnoista, Me 14,8 9,6 25,1 17,4 36,9 Liikevoitto-% jatkuvista toiminnoista 9,2 6,9 7,8 6,5 6,4 Liikevoitto lopetetuista toiminnoista, Me -1,2 0,0 -1,4 0,0 -3,0 Liikevoitto, koko konserni, Me 13,6 9,6 23,7 17,4 33,9 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me*) -2,4 -7,3 -8,5 Vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni, Me 16,0 9,6 31,0 17,4 42,4 Vertailukelpoinen liikevoitto-%, koko konserni 9,7 6,7 9,5 6,3 7,2 Voitto ennen veroja, Me 11,7 8,6 20,2 15,5 33,0 Katsauskauden voitto, Me 9,6 7,8 16,7 14,2 25,3 Jatkuvien toimintojen tulos, Me 10,9 7,8 18,2 14,1 28,3 Lopetettujen toimintojen tulos, Me -1,3 0,0 -1,5 0,1 -3,0 Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,31 0,24 0,52 0,43 0,76 Jatkuvien toimintojen EPS, euroa 0,35 0,24 0,57 0,43 0,86 Lopetettujen toimintojen EPS, euroa -0,04 0,00 -0,05 0,00 -0,10 Liiketoiminnan rahavirta, Me 19,1 15,6 34,3 22,2 44,0 Vapaa rahavirta, Me 13,8 11,1 27,6 16,2 27,5 Oman pääoman tuotto (ROE), % 23,4 24,5 20,8 Omavaraisuusaste, % 35,6 30,5 32,0 Nettovelkaantumisaste, % 92,6 141,8 129,4 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 4,99 3,77 4,14





Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson kommentoi vuoden 2022 toista neljännestä:



Aspon taloudellinen tulos toisella neljänneksellä oli vahva ESL Shippingin ja Telkon erinomaisen tuloskehityksen ansiosta. Myös Leipurin katetasot jatkoivat positiivista kehitystrendiään. Neljänneksen vertailukelpoinen liikevoittomme kasvoi 16,0 miljoonaan euroon ja oli Aspo-konsernin historian kannattavin vuosineljännes. Paransimme neljänneksen vertailukelpoista liikevoittoprosenttiamme edelleen 9,7 %:iin, mikä oli selvästi parempi kuin pitkän aikavälin tavoite 8 %, ja samaan aikaan liikevaihto kasvoi 165,3 miljoonaan euroon. Toinen neljännes oli kaiken kaikkiaan erinomainen, mistä kiitos kuuluu koko henkilöstöllemme kaikissa liiketoiminnoissa.

Venäjän tuomittava sotilaallinen toiminta Ukrainassa on aiheuttanut huomattavaa inhimillistä kärsimystä ja järkyttänyt vallitsevaa geopoliittista tilannetta. Monien kansainvälisten yritysten tapaan myös Aspo on ryhtynyt sopeuttamaan liiketoimintaansa Venäjällä päämääränään lopulta markkinoilta poistuminen. ESL Shippingin liiketoiminnot Venäjällä keskeytettiin vuoden 2022 toisen neljänneksen loppuun mennessä ja vapautunut laivakapasiteetti on siirretty muille liikennöintialueille. Aiemman ilmoituksen mukaisesti Telko selvittää mahdollisuuksia lopettaa toimintansa Venäjällä ja Valko-Venäjällä tämän vuoden aikana. Leipurin on myös päättänyt vetäytyä Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Kazakstanista. Katsomme näiden toimien olevan välttämättömiä toimintamme kestävyyden ja pitkän aikavälin arvonluonnin kannalta.

Samalla kun vähennämme läsnäoloamme idässä, olemme keskittyneet strategiamme toteuttamiseen ja kohdennettuun kasvuun läntisillä markkinoilla. Toukokuussa Leipurin ilmoitti ostavansa ruotsalaisen leipomoteollisuusjakelija Kobian ja näin laajentavansa toimintaansa Skandinavian alueelle. Kyseessä on transformatiivinen askel koko Leipurin-segmentin liiketoiminnalle, ja yhtenä uudistetun compounder-strategiamme ensimmäisenä konkreettisena yritysjärjestelynä se on huomattava virstanpylväs koko konsernille. Uudistetun strategian mukaisesti Leipurin toteutti myös koneliiketoimintansa Vulganuksen myynnin 30.6.2022. ESL Shipping viimeistelee yhdessä institutionaalisista ja yksityisistä sijoittajista koostuvan sijoittajaryhmän kanssa pitkäaikaista pooling-yhteistyötä. Kyseessä on merkittävä strateginen järjestely, joka vähentää pääomavaatimuksiamme ja parantaa tuottoa sekä muokkaa ESL Shippingin liiketoimintamallia. Telko on viime kuukausina panostanut huomattavasti strategian mukaisten yritysostomahdollisuuksien kartoittamiseen osana compounder-strategian toteuttamista. Konsernin tasolla laskimme kesäkuussa onnistuneesti liikkeelle 30 miljoonan euron hybridilainan, jolla tuetaan ja kiihdytetään strategian toteuttamista.

Kesäkuun puolivälissä päivitimme taloudellista ohjeistustamme koko vuoden 2022 osalta erityisesti ESL Shippingin ja Telkon arvioitua paremman kehityksen ja vuotta koskevien näkymien ansiosta. Ohjeistuksemme mukaisesti Aspo-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto paranee vertailukaudesta (42,4 Me). Aiemmin tiedotetun mukaisesti Ukrainan sodan ja Venäjän-liiketoimintoja koskevien päätösten aikaansaamat vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät aiheuttavat arviolta 15–20 miljoonan euron kokonaiskustannukset. Lisäksi vetäytyminen Venäjän liiketoimista aiheuttaisi muuntoerojen uudelleenluokittelun konsernin omasta pääomasta tuloslaskelmaan. Kirjaus ei vähennä konsernin omaa pääomaa, sillä muuntoerot on kirjattu oman pääoman vähennyksenä niiden syntymishetkellä.

Samalla kun makrotaloudellinen epävarmuus on lisääntynyt ja itämarkkinoita koskevat ratkaisumme alkavat näkyä taloudellisissa luvuissamme, olemme erittäin luottavaisia Aspon koko vuoden 2022 tuloskehityksen suhteen. Valituilta Itämarkkinoilta poistumisen taloudellinen vaikutus sekä kysynnän, hintojen ja kustannusten tasoon sekä tiettyjen liiketoimintojen raaka-aineiden saatavuuteen vaikuttava makrotaloudellinen kehitys luovat jatkossa epävarmuutta. Tästä huolimatta meillä on vahvat lähtökohdat jatkaa strategian toteuttamista tulevina vuosina ja kompensoida toimillamme liiketoimintaympäristön negatiivisia vaikutuksia.





ASPO-KONSERNI

Taloudellinen tulos ja tavoitteet

Aspo julkisti 1.12.2021 uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

Liikevoitto 8 %

Liikevaihdon kasvu 5–10 % vuodessa

Oman pääoman tuotto yli 20 %

Nettovelkaantumisaste alle 130 %

Aspon liiketoiminnoista ESL Shippingin liikevoittotavoite on 14 %, Telkon 8 % ja Leipurin 5 %.

Vuoden 2022 toisella neljänneksellä kaikki konsernitason taloudelliset tavoitteet ylittyivät selvästi. Aspon liikevaihto kasvoi 16 % vuoden 2022 toisella neljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 9,7 % (6,7), ja ylitti selvästi asetetun 8,0 %:n tavoitetason. Oman pääoman tuotto pysyi korkeana ja oli 23,4 % (24,5). Nettovelkaantumisaste aleni 92,6 %:iin (129,4).





Aspo-konsernin vertailukelpoinen, jatkuvien ja lopetettujen toimintojen tulos

Aspo-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto sisältää jatkuvien ja lopetettujen toimintojen tuloksen. Vertailukelpoisesta liikevoitosta on vähennetty vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, joiden katsotaan olevan olennaisia, harvinaisia ja normaalista liiketoiminnasta poikkeavia. Näihin eriin lukeutuvat muun muassa arvonalentumistappiot, laivojen myyntivoitot ja Ukrainan sodasta aiheutuneet taloudelliset tappiot.

Aspo tiedotti joulukuussa 2021, että Kauko-liiketoimintasegmentti ja Leipurin-segmenttiin kuuluva Vulganus Oy on määritelty Aspon ydinliiketoiminnan ulkopuolisiksi liiketoiminnoiksi. Kauko-liiketoimintasegmentti on luokiteltu IFRS:n mukaiseksi lopetetuksi toiminnoksi, ja sen tulos raportoidaan erillään Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen luvuista. Tuloslaskelman vertailukausien luvut on oikaistu vastaamaan samaa esitystapaa. Vulganus myytiin 30.6.2022. Vulganuksen tulos, mukaan lukien myynnistä aiheutunut tappio ja myyntiin liittyvät kulut, raportoidaan osana Leipurin-segmentin lukuja ja Aspo-konsernin jatkuvia toimintoja.





Liikevaihto ja liikevoittoprosentti, koko konserni 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 Me Me Me Me Me Liikevaihto, koko konserni 165,3 142,8 327,9 275,2 586,4 Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 161,4 139,3 321,8 268,7 573,3 Liikevaihto, lopetetut toiminnot 3,9 3,5 6,1 6,5 13,1 Liikevoitto, koko konserni 13,6 9,6 23,7 17,4 33,9 Liikevoitto-%, koko konserni 8,2 6,7 7,2 6,3 5,8 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät*) -2,4 -7,3 -8,5 Vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni 16,0 9,6 31,0 17,4 42,4 Vertailukelpoinen liikevoitto-%, koko konserni 9,7 6,7 9,5 6,3 7,2





Vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 Me Me Me Me Me ESL Shipping, liikevoitto 9,0 5,4 18,2 9,9 26,8 Telko, liikevoitto 6,8 5,5 10,8 10,1 20,4 Leipurin, liikevoitto 0,4 0,3 0,0 0,6 -2,4 Muu toiminta, liikevoitto -1,4 -1,6 -3,9 -3,2 -7,9 Liikevoitto jatkuvista toiminnoista yhteensä 14,8 9,6 25,1 17,4 36,9 Liikevoitto lopetetuista toiminnoista -1,2 0,0 -1,4 0,0 -3,0 Liikevoitto, koko konserni 13,6 9,6 23,7 17,4 33,9 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät*) -2,4 -7,3 -8,5 Vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni 16,0 9,6 31,0 17,4 42,4



*) Vuoden 2022 toisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, yhteensä -2,4 miljoonaa euroa sisältävät Venäjään liittyvien toimintojen uudelleenjärjestelyn vaikutuksia -0,2 miljoonaa euroa ESL Shipping -segmentissä, -0,4 miljoonaa euroa Telko -segmentissä ja -0,1 miljoonaa euroa Leipurin -segmentissä sekä Vulganuksen myynnin vaikutuksen -0,4 miljoonaa euroa Leipurin-segmentissä ja Kaukon liikearvon -1,3 miljoonan euron arvonalentumistappion, joka raportoidaan osana lopetettujen toimintojen tulosta.

Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -4,9 miljoonaa euroa sisältävät ESL Shippingin Espa-proomun myyntivoiton 1,5 miljoonaa euroa ja ESL Shippingin kirjaamia Ukrainan sodasta aiheutuneita kustannuksia noin -0,2 miljoonaa euroa, Telkon varaston tuhoutumisesta aiheutuneet menetykset Ukrainassa -2,6 miljoonaa euroa ja Telkon Ukrainan-myyntisaamisten luottotappiovarauksen -2,0 miljoonaa euroa, Leipurin varaston tuhoutumisesta aiheutuneet menetykset Ukrainassa -0,7 miljoonaa euroa ja Leipurin Ukrainan-myyntisaamisten luottotappiovarauksen -0,2 miljoonaa euroa sekä muut Leipurin Venäjän liiketoiminnan sopeuttamiskustannukset -0,2 miljoonaa euroa. Muun toiminnan liiketulos sisälsi Aspon edelliselle toimitusjohtajalle myönnetyn osakepalkkion -0,5 Me.

Vuoden 2021 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -8,5 miljoonaa euroa sisälsivät vuoden viimeisellä neljänneksellä kirjatut Leipurin-segmentin liikearvon arvonalentumistappion -4,3 miljoonaa euroa ja Telkon Rauman terminaalin käyttöomaisuuteen kirjatun arvonalentumistappion ja ennallistamisvarauksen yhteensä -0,8 miljoonaa euroa sekä kolmannella neljänneksellä Kaukon liikearvosta kirjatun arvonalentumistappion -3,4 miljoonaa euroa, joka raportoidaan osana lopetettujen toimintojen tulosta.





Vastuullisuus

Vastuullisuus on olennainen osa Aspon johtamisjärjestelmää ja ohjaa uusien sijoituskohteiden kartoitusprosessia. Aspon liiketoiminnot pyrkivät olemaan alojensa edelläkävijöitä vastuullisuudessa. Vastuullisuussitoumusten tueksi Aspo julkisti joulukuussa 2021 uudet konsernin ja liiketoimintojen ESG-tavoitteet. Keskeisin tavoite on päästöintensiteetin, CO2e (tn) / liikevaihto (t€), vähentäminen 30 %:lla vuoteen 2025 mennessä. Lähtötaso (2020) on 0,44 ja tavoitetaso (2025) on 0,30. Viimeisen 12 kuukauden aikana päästöintensiteetti parani edelleen liikevaihdon kasvun ja operatiivisen tehokkuuden ansiosta ja oli 0,37 (12/2021: 0,42). Toinen keskeinen tavoite on tapaturmataajuuden parantaminen. Viimeisen 12 kuukauden TRIF-tapaturmataajuus (Total Recordable Injury Frequency) oli 7,1 (12/2021: 8,8), kun vuoden 2022 tavoite on 7,0. Pitkän aikavälin tavoitteena on että työssä sattuvia tapaturmia ei tapahtuisi.







Toimintaympäristö ja Ukrainan sodan vaikutukset Aspon liiketoimintaan

Aspon toimintaympäristö on muuttunut radikaalisti Venäjän käynnistettyä aseellisen hyökkäyksen Ukrainaan. Hyökkäys on aiheuttanut markkinoilla huomattavaa epävarmuutta sekä merkittävää hintojen ja vaihtokurssien volatiliteettia.

Sodan aiheuttama liiketoiminnan pysähtyminen Ukrainassa aiheuttaa taloudellisia menetyksiä. Sota heikentää merkittävästi toimintaedellytyksiä itämarkkinoilla operatiivisten haasteiden ja sääntelyn takia, mutta myös etenkin arvovalintojen seurauksena.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Telko selvittää mahdollisuuksia poistua Venäjältä ja Valko-Venäjältä tämän vuoden aikana. Leipurin on päättänyt lopettaa toimintansa Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Kazakstanissa. Prosessi etenee suunnitellusti ja toteutuksen aikataulusta ja tavoista annetaan lisää tietoja ajallaan. Telkon ja Leipurin yhdistetty liikevaihto näissä maissa oli noin 16 % Aspo-konsernin liikevaihdosta vuonna 2021.

Leipurin liikevaihto Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Kazakstanissa oli 26,3 miljoonaa euroa vuonna 2021, mikä vastasi 23 prosenttia Leipurin kokonaisliikevaihdosta vuonna 2021 ja 4 prosenttia Aspo-konsernin liikevaihdosta. Telkon liikevaihto Venäjällä ja Valko-Venäjällä oli 69,9 miljoonaa euroa vuonna 2021, mikä vastasi 26 %:a Telkon kokonaisliikevaihdosta vuonna 2021 ja 12 prosenttia Aspo-konsernin liikevaihdosta. Lisäksi kaikki ESL Shippingin Venäjään liittyvät liiketoiminnot keskeytettiin vuoden 2022 toisen neljänneksen loppuun mennessä ja vapautunut laivakapasiteetti on siirretty muille liikennealueille.

Länsimaiden pakotteet ja Venäjän lainsäädännölliset toimet estävät tavaroiden kuljettamista ja maksuliikennettä ja vähentävät näin nopeasti liikevaihtoa ja kannattavuutta. Toimintaympäristön ennakoidaan muuttuvan vielä kuvattua haastavammaksi eikä tilanteen nopeaa helpottumista ole näköpiirissä.

Venäjällä sijaitsevien konserniyritysten oma pääoma on 26,6 miljoonaa euroa, mikä vastaa 17,0 prosenttia Aspo-konsernin omasta pääomasta yhteensä. Aspon omaisuuserät Venäjällä kohdistuvat pääosin rahavaroihin, varastoihin ja myyntisaamisiin. Pienimuotoisen tuotannollisen toiminnan taloudellinen merkitys konsernille on vähäinen. Aspon yritysten palveluksessa Venäjällä oleva henkilöstö on vähentynyt, ja kesäkuun lopussa Aspo-konsernin koko henkilöstöstä Venäjällä työskenteli 135 henkilöä (12/2021: 193).

Koronaviruspandemia on uutisoinnissa jäänyt Venäjän hyökkäyksen varjoon, mutta se vaikuttaa edelleen Aspon toimintaympäristöön. Pandemian seurauksena syntynyt maailmanlaajuinen komponenttipula vaikuttaa Aspon liiketoimintoihin hidastaen kaupankäyntiä ja tilauskannan purkautumista. Tartuntojen riski on edelleen otettava huomioon päivittäisissä toiminnoissa ja erityisesti ESL Shippingin alusten miehityksessä.





Liikevaihto markkina-alueittain, jatkuvat toiminnot 4-6/2022 4-6/2021 Osuuden 1-6/2022 1-6/2021 Osuuden muutos muutos Me Me % Me Me % Suomi 55,5 42,7 3,8 108,8 85,2 2,1 Skandinavia 32,3 27,7 0,1 60,9 52,4 -0,6 Baltia 17,7 13,5 1,3 33,2 25,4 0,9 Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 31,7 36,7 -6,7 72,0 71,7 -4,3 Muut maat 24,2 18,8 1,5 46,9 34,0 1,9 Yhteensä 161,4 139,4 321,8 268,7



Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia, Baltia ja itämarkkinat, eli Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina. Itäisten markkinoiden suhteellinen osuus liikevaihdosta jatkoi laskuaan vuoden 2022 toisella neljänneksellä pääasiassa johtuen Ukrainan sodasta sekä päätöksistä supistaa Venäjän toimintoja ja poistua suunnitellusti markkinoilta. Aiemmin julkistetun strategian mukaisesti yhtiön kasvuinvestoinnit kohdennetaan tulevaisuudessa länsimarkkinoille.





Rahavirta ja rahoitus

Konsernin tammi–kesäkuun liiketoiminnan rahavirta oli 34,3 miljoonaa euroa (22,2). Käyttöpääoman muutoksen vaikutus katsauskauden rahavirtaan oli 2,3 miljoonaa euroa (-7,2). Vapaa rahavirta oli tammi–kesäkuussa 27,6 miljoonaa euroa (16,2). Tehdyt investoinnit -8,2 miljoonaa euroa (-6,1) koostuivat pääosin ESL Shippingin alusten telakoinneista.





6/2022 6/2021 12/2021 Me Me Me Korolliset velat, sis. vuokrasopimusvelat 192,4 188,1 185,1 Rahavarat 47,5 21,1 17,7 Korollinen nettovelka 144,9 167,0 167,4



Korollinen nettovelka laski 144,9 miljoonaan euroon ja nettovelkaantumisaste laski 92,6 %:iin (6/2021: 141,8, 12/2021: 129,4). Konsernin omavaraisuusaste kauden lopussa oli 35,6 % (6/2021: 30,5, 12/2021: 32,0). Tase vahvistui parantuneen kannattavuuden ja kesäkuussa liikkeeseen lasketun hybridilainan ansiosta.

Tammi–kesäkuun nettorahoituskulut olivat -4,9 miljoonaa euroa (-1,9). Valuuttakurssimuutosten, erityisesti Venäjän ruplan vahvistumisen, vaikutus rahoituskulujen kasvuun oli -3,6 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja oli 1,4 % (1,6).

Konsernin likviditeettiasema säilyi vahvana. Rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 47,5 miljoonaa euroa (12/2021: 17,7). Sitovat valmiusluottolimiitit, yhteensä 40,0 miljoonaa euroa, olivat vertailukauden tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 7 miljoonaa euroa (6/2021: 6, 12/2021: 5).

Aspo laski 7.6.2022 liikkeeseen uuden 30 miljoonan euron hybridilainan . Lainan vuotuinen kuponkikorko on 8,75 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin aikaisintaan kesäkuussa 2025. Aspon aikaisempi, 20 miljoonan euron hybridilaina lunastettiin 2.5.2022.

Aspon tytäryhtiö ESL Shipping allekirjoitti 20 miljoonan euron lainasopimuksen Pohjoismaiden Investointipankin kanssa 21.6.2022. Lainan maturiteetti on 10 vuotta. Laina on osa ESL Shippingin investointien rahoitusta kuuden uuden, erittäin energiatehokkaan 5 350 tonnin (dwt) sähköhybridialuksen sarjaan. Hanke julkistettiin syyskuussa 2021.

Toisen neljänneksen aikana maksettiin osinkoa 0,23 euroa osakkeelta eli yhteensä 7,2 miljoonaa euroa.





Liiketoiminnan lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Aspo ja sen yritykset altistuvat lukuisille riskeille ja epävarmuustekijöille, joita ovat muiden muassa seuraavat riskit.

Venäjän sotaan Ukrainassa liittyy kasvavaa geopoliittista epävarmuutta. Sen odotetaan vaikuttavan yleiseen taloudelliseen ympäristöön, esimerkiksi inflaatioon, korkotasoihin ja energian hintoihin sekä raaka-aineiden hintoihin. Venäjään liittyvät epävarmuustekijät voivat myös sisältää infrastruktuurin toimintaan liittyviä häiriöitä, kuten kyberhäiriötilanteita tai tietojärjestelmien häiriöitä.

Käynnissä oleva prosessi vetäytyä Venäjältä ja muilta valituilta itämarkkinoilta muuttaa konsernin rakennetta huomattavasti ja tulee pitkällä tähtäimellä vaikuttamaan jokaisen Aspon liiketoiminnan ansaintamalliin. On olemassa riski, että liiketoiminnoista vetäytyminen voi aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia eikä varojen kotiuttaminen onnistu täysin suunnitellusti.

Taloudellinen aktiviteetti ja vallitseva geopoliittinen epävarmuus ovat aiheuttaneet monien raaka-aineiden, komponenttien ja logistiikkapalvelujen hintojen nopean nousun sekä lisänneet epävarmuutta logistiikan toimivuudesta tietyissä markkinatilanteissa. Aspo saattaa tilapäisesti hyötyä hintojen noususta, mutta samalla myös ostettavien raaka-aineiden tai vuokrakapasiteetin, kuten vuokra-alusten, hinnat nousevat. Riskejä kasvattavat myös varaosien, komponenttien ja raaka-aineiden toimitusaikojen pidentymiset ja mahdolliset nopeat hinnanmuutokset eri markkinatilanteissa.

Kansainvälisesti on asetettu pakotteita ja vastapakotteita, joilla voi olla suoria tai epäsuoria vaikutuksia myös Aspon liiketoimintoihin. Geopoliittiset jännitteet voivat eskaloitua ja aiheuttaa suoraa haittaa liiketoiminnalle, maksuliikenteelle ja pahimmassa tapauksessa keskeyttää liiketoiminnan harjoittamisen kriisialueella tai sen vaikutusalueilla.

Uudistetun strategiansa mukaisesti Aspo pyrkii yritysostoilla kasvattamaan tasaista tuloksentekokykyään. Strategian toteuttaminen voi johtaa väliaikaiseen tase- ja pääomarakenteen heikkenemiseen tilanteissa, yrityshankinnat vaativat taloudellisia investointeja ja siten voivat heikentää vakavaraisuutta.

Koronaviruksen vaikutus Aspon liiketoimintaan on rajoittunut konsernitasolle, vaikka se on Leipurin toiminnassa ollutkin merkittävä. Koronaviruksen nykyiset ja uudet muunnokset ja niiden nopea leviäminen voivat johtaa erilaisiin keskeytyksiin ja taloudellisiin menetyksiin.

Koska tämän osavuosikatsauksen tulevaisuutta koskevat arviot perustuvat tämänhetkiseen tilanteeseen ja ymmärrykseen, ne sisältävät merkittäviä riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi tulokset saattavat poiketa esitetyistä arvioista.





ASPON LIIKETOIMINNAT

ESL Shipping

ESL Shipping on Itämeren alueen johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. ESL Shippingin kuljetukset perustuvat pääosin pitkäkestoisiin asiakassopimuksiin ja vakiintuneisiin asiakassuhteisiin. Katsauskauden päättyessä varustamon tonnisto koostui yhteensä 48 aluksesta kantavuudeltaan 456 000 tonnia kuollutta painoa. Aluksista 23 on kokonaan omistettuja (75 % tonnistosta), kaksi alusta on vähemmistöomistettuja (2 %) ja loput 23 alusta (23 %) ovat aikarahdattuja. ESL Shippingin kilpailuetu perustuu edelläkävijyyteen ja kykyyn varmistaa vastuullisesti teollisuuden ja energiantuotannon tuote- ja raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin olosuhteissa. Varustamo tarjoaa erityispalveluna suurten valtamerialusten lastauksia ja kevennyksiä merellä.





4-6/2022 4-6/2021 Muutos-% 1-6/2022 1-6/2021 Muutos-% Liikevaihto, Me 60,3 46,0 31 117,1 89,4 31 Liikevoitto, Me 9,0 5,4 67 18,2 9,9 84 Liikevoitto-% 14,9 11,7 15,5 11,1 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me -0,2 1,1 Vertailukelpoinen liikevoitto, Me 9,2 5,4 70 17,1 9,9 73 Vertailukelpoinen liikevoitto-% 15,3 11,7 14,6 11,1



Vuoden 2022 toinen neljännes oli ESL Shippingin historian vahvin toinen neljännes. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen nähden 31 % ja oli 60,3 miljoonaa euroa (46,0). Vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi ennätykselliseen 9,2 miljoonaan euroon (5,4). Liikevoitto kasvoi 9,0 miljoonaan euroon (5,4) ja sisältää noin -0,2 miljoonan euron kuluvaraukset Venäjään liittyvien sopimusten päättämisestä.

Vahvan tuloksen taustalla olivat muun muassa varustamon kumppanuusstrategia, suotuisat markkinaolosuhteet sekä koko henkilöstön tehokas operatiivinen toiminta, mikä näkyi esimerkiksi painolastimatkojen vähentymisenä. Toisella neljänneksellä saavutettu vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 15,3 % (11,7) oli erinomainen, ottaen huomioon historiallinen rahtikuljetusten lopettaminen Venäjältä Ukrainan sodan takia ja sodan vuoksi asetetut pakotteet. Liikevoiton tavoitetaso 14,0 % ylitettiin selvästi. Toisella neljänneksellä alusten polttoaineena käytettävien dieselin ja nesteytetyn maakaasun hinnat olivat lähes kolme kertaa korkeammat kuin vertailukaudella. Tämänhetkinen erittäin korkeiden polttoainelisien taso kasvattaa liikevaihtoa ja alentaa suhteellista kannattavuutta, vaikka absoluuttisessa liikevoitossa ei tapahtuisi muutosta.

Toisella neljänneksellä varustamon kuljettamien lastien määrä aleni odotetusti vertailukauteen nähden ja oli 3,3 miljoonaa tonnia (3,7). Volyymin kehityksen taustalla olivat pääasiassa raaka-ainetoimitusten siirtäminen pois Venäjältä, mikä pidensi kuljetusmatkoja, ja tiettyjen isompien sopimusliikennesatamien merkitttävä ruuhkautuminen.

Toisen neljänneksen lopussa ESL Shippingillä ei ollut enää rahtitoimintojen kuljetusvelvoitteita Venäjän satamista tai Venäjään läheisesti liittyville asiakkaille ja rahdille. Vapautunut aluskapasiteetti on siirretty muille toiminta-alueille. ESL Shipping on myös keskeyttänyt aiemmin perustetun Venäjä-yhtiönsä käynnistämistoimet ja luopuu yhtiöstä lopulta kokonaan paikallisten lainsäädännön mukaisesti.

Varustamon kaikkien laivaluokkien kannattavuus säilyi vahvana toisella vuosineljänneksellä. Sopimusliikenteessä tonnimailien kysyntä oli vahvaa läpi koko katsauskauden alhaisempien volyymien realisoitumisesta huolimatta ja spot-markkinoiden rahdit olivat hyvällä tasolla kaikissa asiakassegmenteissä sekä laivaluokissa. Satamien ruuhkat ESL Shippingin pääasiallisilla kuljetusalueilla ovat jatkuneet ahtaushenkilöstön heikon saatavuuden takia. Tästä huolimatta kannattavuus oli historiallisen vahva.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti AtoBatC Shipping vahvisti toisen neljänneksen lopussa ensimmäisen lisäaluksen option ja tilauksen intialaiselta Chowgule & Company Private Limited -telakalta. Varustamo on aiemmin tilannut telakalta kuusi identtistä sähköhybridialusta. Uuden sukupolven energiatehokkaista sähköhybridialuksista kaksi ensimmäistä on jo rakenteilla, ja ensimmäisen aluksen suunniteltu luovutus ajoittuu vuoden 2023 kolmannelle neljännekselle.

Nykyisen kaluston määräaikaistelakoinnit jatkuivat 45 (72) telakointipäivällä toisella neljänneksellä. Pienempien alusten segmentin käytettävissä olevaa aluskapasiteettia rajoitti merkittävästi tavanomaista suurempi aikarahdattujen alusten telakoinnin off-hire-päivien määrä.

ESL Shippingin pitkän tähtäimen ympäristötyön painopistealueina ovat ilmaan ja mereen joutuvien päästöjen minimointi. Varustamon tavoitteena on puolittaa kuljetussuoritetta kohden syntyvät hiilidioksidipäästöt vuosikymmenen loppuun mennessä. Toisella neljänneksellä ESL Shipping otti yhdessä Nesteen kanssa merkittävän askeleen ollen maailman ensimmäinen varustamo, joka otti käyttöön uuden, vähäpäästöisen Neste Marine™ 0.1 Co-processed -laivapolttoaineen aluksissaan Suomessa ja Ruotsissa. ISCC PLUS -sertifioitu laivapolttoaine mahdollistaa jopa 80 %:n vähennyksen elinkaaren aikaisissa kasvihuonekaasupäästöissä fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna tuotteen laadun ja suorituskyvyn heikentymättä.

Raportointikaudella ESL Shippingin kuljetusten päästöintensiteetti oli 15,4 grammaa hiilidioksidia tonnimailia kohden, mikä oli 6,9 % enemmän kuin edellisvuonna. Samalla päästöt kuljetettua rahtitonnia kohden vähenivät 6,8 %.

ESL Shippingin tammi–kesäkuun liikevaihto kasvoi 31 % vertailukauteen nähden ja oli 117,1 miljoonaa euroa (89,4). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi ja oli 17,1 miljoonaa euroa (9,9) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 14,6 % (11,1).





ESL Shippingin näkymät 2022

Pääosa yhtiön kuljetuskapasiteetista on varmistettu pitkäaikaisin sopimuksin, jotka tukevat edelleen ESL Shippingin toimintaa vuoden 2022 toisella puoliskolla. Venäläisten raaka-aineiden toimitusten tyrehdyttyä tietyt varustamon merkittävät sopimusasiakkaat joutuivat hakemaan osalle tarvitsemistaan tuotantopanoksista uusia toimittajia uusilta maantieteellisiltä alueilta. Tämän odotetaan pidentävän kuljetusmatkoja ja lisäävän merikuljetusten tonnimailikysyntää myös ESL Shippingin suurimmille aluksille. Energiahiilen osuuden tonnimaileissa odotetaan tilapäisesti kasvavan pääasiassa pitkien kuljetusetäisyyksien takia.

Makrotaloudellinen epävarmuus lisääntyy ESL Shippingin pääasiallisella maantieteellisellä markkina-alueella. Pääasiassa Ukrainan sodasta johtuvien toimitusrajoitusten aiheuttamien korkeiden energianhintojen kiihdyttämä korkea inflaatio lisää toimitusketjun tehokkuuspainetta myös varustamon pääasiakkaille. ESL Shippingin investoinnit energiatehokkaisiin aluksiin vahvistavat jatkossa sen markkina-asemaa edelleen. Kuljetuskysyntä ja merirahtien hintataso yhtiön päämarkkina-alueella Pohjois-Euroopassa ovat edelleen tyydyttävällä tasolla kaikissa laivaluokissa. Yleisestä epävarmuudesta huolimatta ESL Shippingin pääasiakkaiden tuotantovolyymien ja raaka-aineiden saatavuuden ennustetaan jatkuvan varsin hyvinä.

Energianhintojen nousun vaikutusta ESL Shippingin kustannuksiin kompensoidaan tehokkaasti pitkäaikaisten kuljetussopimusten polttoaineklausuuleilla. Varustamo lisää maltillisesti alusten polttoainevarastotasoja syksyn 2022 mahdollisia toimitusvajeita silmällä pitäen.

Coaster-alusluokassa kuljetuskysynnän odotetaan sopimusliikenteessä säilyvän tyydyttävällä tasolla huolimatta siitä, että joidenkin asiakkaiden toimitusketjuissa voi esiintyä raaka-aineiden saatavuushaasteita. Näillä voi olla myös vaikutusta toteutuneisiin tuotteiden kuljetusvolyymeihin. Alusten aikarahtausvuokrien, jotka ovat osittain kohonneet epäterveelle tasolle, odotetaan alenevan. Toimenpiteet henkilöstön terveysturvallisuuden varmistamiseksi jatkuvat koronaviruksen ilmaantuessa uudelleen.

Pohjois-Euroopassa asiakkaiden kiinnostus ympäristöystävällisiä ja mahdollisimman vähähiilisiä merikuljetuksia kohtaan on edelleen voimakkaassa kasvussa. Sen lisäksi, että ESL Shipping investoi uusiin erittäin ympäristöystävällisiin aluksiin, varustamolla on pitkäjänteistä yhteistyötä johtavien energiantoimittajien kanssa päämääränä tarjota tulevaisuudessa entistä vähähiilisempiä ja jopa kokonaan fossiilittomia merikuljetuksia.

ESL Shipping viimeistelee yhdessä institutionaalisista ja yksityisistä sijoittajista koostuvan sijoittajaryhmän kanssa pitkäaikaista pooling-yhteistyötä, joka liittyy uuden sukupolven sähköhybridialusten sarjaan ja jäljellä oleviin lisäalusoptioihin. Pooling-rakenne on kansainvälisessä varustamoliiketoiminnassa alusten omistuksessa ja käytössä yleisesti käytetty malli, ja tarkoituksena on vauhdittaa ESL Shippingin liiketoiminnan kasvua ja parantaa kannattavuutta sekä pääoman tuottoa.

Kolmannella neljänneksellä telakoidaan kaksi suurempaa ja yksi pienempi alusyksikkö yhteensä noin 75 (116) päivän ajaksi. Yhteensä telakointipäiviä on noin 130 (229) vuonna 2022. Kuivatelakointien jälkeen kaikki ESL Shippingin omistamat alukset on varustettu uusien ympäristömääräysten mukaisilla painolastivesien käsittelylaitteilla.





Telko

Telko on johtava muoviraaka-aineiden, teollisuuskemikaalien ja voiteluaineiden asiantuntija ja jakelija. Se toimii arvoketjussa vastuullisena kumppanina yhdistämällä tunnetut kansainväliset päämiehet ja asiakkaat. Kilpailuetuina ovat vahva tekninen tuki, tehokas logistiikka ja paikallinen asiantunteva palvelu niin idässä kuin lännessä. Telko toimii Suomessa, Baltiassa, Skandinaviassa, Puolassa, Romaniassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Kazakstanissa, Uzbekistanissa ja Kiinassa.



4-6/2022 4-6/2021 Muutos-% 1-6/2022 1-6/2021 Muutos-% Liikevaihto, Me 71,8 67,6 6 147,7 125,6 18 Liikevoitto, Me 6,8 5,5 24 10,8 10,1 7 Liikevoitto-% 9,5 8,1 7,3 8,0 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me -0,4 -5,0 Vertailukelpoinen liikevoitto, Me 7,2 5,5 31 15,8 10,1 56 Vertailukelpoinen liikevoitto-% 10,0 8,1 10,7 8,0



Vuoden 2022 toisella neljänneksellä Telkon liikevaihto kasvoi 71,8 miljoonaan euroon (67,6) ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 7,2 miljoonaan euroon (5,5). Telkon vertailukelpoinen liikevoittoprosentti säilyi vahvana ja oli 10,0 % (8,1). Toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto ei sisällä -0,4 miljoonan euron vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, joihin sisältyy -0,9 miljoonaa euroa Venäjän-toimintojen uudelleenjärjestelykustannuksia ja 0,5 miljoonan euron luottotappiovarauksen vähennys, joka liittyy myyntisaamisiin Ukrainassa. Telkon toisen vuosineljänneksen raportoitu liikevoitto kasvoi 6,8 miljoonaan euroon (5,5).

Telkon myynnin kasvua vauhdittivat maailmanlaajuiset hinnankorotukset ja strategisten kasvusuunnitelmien systemaattinen toteuttaminen, millä oli positiivinen volyymivaikutus etenkin länsimarkkinoilla. Liikevoitto oli odotettua korkeampi pääasiassa myyntikatetason positiivisen kehityksen ansiosta. Venäjällä Telko keskittyi edelleen olemassa olevan varaston myyntiin. Hinnat pysyivät edelleen korkealla tasolla.

Muoviliiketoiminnan liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 2 % ja oli 37,5 miljoonaa euroa (36,8). Yleisesti ottaen muovipolymeerien kysyntä säilyi normaalilla tasolla, mutta neljänneksen viimeisinä viikkoina markkina alkoi reagoida korkeaan hintatasoon, mikä vaikutti kysyntään kielteisesti ja hidasti aktiviteettia. Neljänneksen loppua kohden arvoketjun varastotasot kasvoivat aiheuttaen paineita hintatasoihin. Hinnat saavuttivat huippunsa volyymimuoveissa toisella neljänneksellä raakaöljyn ja monomeerien hintojen voimakkaiden korotusten seurauksena. Monien tuotteiden markkinahintatasot olivat ennätyskorkealla. Teknisten muovien hinnat jatkoivat nousuaan ja pysyivät korkeina. Tuotteiden yleinen saatavuus on paranemassa mutta tietyissä muoviryhmissä saatavuus on edelleen rajoitettua. Autoteollisuuden komponenttiongelmia ei ole ratkaistu, ja tuotanto ja myynti ovat tavanomaista matalammalla tasolla. Venäjällä Telko on onnistunut myymään jäljellä olevaa varastoaan normaalia paremmilla ehdoilla markkinoiden alhaisen tuotesaatavuuden ansiosta. Liiketoiminta Ukrainassa on käynnistynyt uudelleen ja oli kesäkuussa jo 50 % vuoden 2021 kesäkuun volyymeistä.

Kemikaaliliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 1 % ja oli 21,8 miljoonaa euroa (21,5). Hintataso on yleisesti ottaen korkea ja jatkoi kohoamistaan joitakin bulkkikemikaaleja lukuun ottamatta. Päätekijät hinnankorotusten taustalla olivat korkea raakaöljyn hinta ja energiakustannukset. Myös kasviöljypohjaiset tuotteet kallistuivat. Valtamerikuljetusten logistiikkakustannukset pysyivät korkeina. Joissakin asiakassegmenteissä kysyntä alkoi laskea Venäjän-viennille asetettujen rajoitusten takia, mikä vaikutti erityisesti Suomeen ja Latviaan. Keväällä myynti Ukrainassa alkoi elpyä ja saavutti 50–60 %:n tason kesäkuussa edellisvuoden tasoon verrattuna.

Voiteluaineliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 34 % ja oli 12,5 miljoonaa euroa (9,3). Merkittävimmät tekijät kasvun taustalla olivat korkea hintataso sekä Mentum AS -yritysosto vuoden 2021 lopulla. Erityisesti teollisuuden voiteluaineiden suuri kysyntä kasvatti myyntivolyymeita. Hinnat jatkoivat nousuaan kaikissa tuoteryhmissä neljänneksen aikana. Raaka-aineiden, kuljetusten ja tuotteiden valmistuksen kustannukset nousivat huomattavasti. Tarjonnan ja kysynnän epätasapaino aiheutti saatavuusongelmia useissa tuoteryhmissä.

Telkon liikevaihto kasvoi 18 % tammi–kesäkuussa ja oli 147,7 miljoonaa euroa (125,6). Telkon vertailukelpoinen liikevoitto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 15,8 miljoonaa euroa (10,1) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 10,7 % (8,0). Telkon raportoitu liikevoitto oli 10,8 miljoonaa euroa (10,1) ja raportoitu liikevoittoprosentti 7,3 % (8,0).





Telkon näkymät 2022

Ukrainan sota ja sen seuraukset vaikuttavat merkittävästi Telkon loppuvuoden näkymiin. Telkon lähiaikojen näkymiin liittyy epävarmuutta.

Telkon myynnin odotetaan vähenevän vuoden toisella puoliskolla Venäjällä merkittävästi alenevan myynnin takia. Telko on jo vähentänyt varastoaan Venäjällä huomattavasti. Kesäkuussa Aspo ilmoitti, että Telko selvittää mahdollisuuksia poistua Venäjältä ja Valko-Venäjältä vuoden 2022 aikana.

Länsimarkkinoilla myynnin odotetaan säilyvän suhteellisen vakaalla tasolla, mutta kysynnässä ja hintatasossa tapahtuvien nopeiden muutosten riski on suhteellisen korkea globaalin talouskehityksen epävarmuustekijöiden takia. Elpymisen Ukrainassa odotetaan jatkuvan. Ukrainan hryvnian devalvaatiolla on negatiivinen vaikutus Telkon kolmannen neljänneksen tulokseen, mutta pitkällä aikavälillä se alentaa kustannuksia.

Volyymimuoveissa Telko odottaa hintojen nopeaa kääntymistä laskuun arvoketjun korkeiden varastotasojen ja laskevien monomeerihintojen takia. Teknisten muovien hinnat ovat vakaampia, mutta hintapaine voi kasvaa vuoden loppua kohden. Odotamme myynnin itäisiltä markkinoilta olevan vähäistä mutta liiketoimintojen elpyvän tasaisesti Ukrainassa.

Kemikaaleissa energiakriisi pitää hintatason korkealla, ja tietyissä segmenteissä odotetaan hintojen lisäkorotuksia. Toisaalta vaatimaton kysyntä ylläpitää painetta monien hyödyketuotteiden hintatasoissa. Korkeat merirahtien hinnat rajoittavat kustannuksiltaan alhaista kilpailua Aasiasta ja näin tukevat Euroopan hintatasoja. Elpymisen Ukrainassa odotetaan jatkuvan, mikäli sota rajoittuu maan itäiseen osaan. Vahvan kasvun odotetaan jatkuvan Keski-Aasiassa.

Voiteluaineissa hintojen odotetaan vakiintuvan vuoden loppua kohden. Inflaatiolla ja geopoliittisella epävakaudella voi olla kielteinen vaikutus voiteluaineiden kysyntään. Toisaalta arvioitu alhaisempi kysyntä helpottaa saatavuusongelmia.

Strategiansa mukaisesti Telko pyrkii länsimarkkinoilla orgaanisen kasvun ohella kiihdyttämään kasvuaan yritysostoilla, jotka nopeuttavat Telkolle asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttamista.







Leipurin

Leipurin toimii osana elintarvikeketjua hankkien raaka-aineita maailmanmarkkinoilta ja kotimaisilta toimijoilta ja toimittaen niitä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti tehokkaan logistiikkaketjunsa avulla. Leipurin toimii kahdeksassa maassa, jotka on ryhmitelty kolmeen tulosvastuulliseen alueorganisaatioon: Suomi, Itä ja Baltia. Leipurin palvelee leipomo-, elintarviketeollisuus- ja food service -asiakkaita raaka-aineiden lisäksi tukemalla tuotekehitystä ja uutuustuotteiden reseptiikkaa. Leipurin muita tuotekategorioita ovat erilaiset tarvikkeet ja koneet samoille asiakassegmenteille. Leipurin raaka-aineita ja koneita toimittavat kumppanit ovat alansa johtavia kansainvälisiä valmistajia.

Vulganus Oy valmistaa ja huoltaa elintarviketeollisuuden jäähdytys- ja pakastusratkaisuja spiraalituotteillaan. Vulganus myytiin 30.6.2022.



4-6/2022 4-6/2021 Muutos-% 1-6/2022 1-6/2021 Muutos-% Liikevaihto, Me 29,3 25,8 14 57,0 53,7 6 Liikevoitto, Me 0,4 0,3 33 0,0 0,6 -100 Liikevoitto-% 1,4 1,2 0,0 1,1 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me -0,5 -1,6 Vertailukelpoinen liikevoitto, Me 0,9 0,3 200 1,6 0,6 167 Vertailukelpoinen liikevoitto-% 3,1 1,2 2,8 1,1 Vertailukelpoinen liikevoitto ilman Vulganusta, Me 1,3 0,3 333 2,3 0,7 229 Vertailukelpoinen liikevoitto, ilman Vulganusta -% 4,9 1,1 4,4 1,4



Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Leipurin toimintoihin vaikuttivat itäisten markkinoiden rajoitukset Ukrainan sodan vuoksi ja globaalien raaka-ainemarkkinoiden voimakas hintainflaatio sekä raaka-aineiden saatavuuteen liittyvät haasteet. Koronaviruspandemialla ei ollut enää merkittävää vaikutusta ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Leipurin liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä ja oli 29,3 miljoonaa euroa (25,8). Liikevaihto Suomessa kasvoi 25 % ja oli 11,7 miljoonaa euroa (9,4). Baltian maiden liikevaihto kasvoi 27 % ja oli 9,4 miljoonaa euroa (7,4). Itäisellä markkina-alueella liikevaihto laski 14 % vain paikallista hankintaa sisältävän supistetun tuotevalikoiman vuoksi ja oli 6,4 miljoonaa euroa (7,4). Myynti leipomoille kasvoi 8 % toisella neljänneksellä ja oli 18,6 miljoonaa euroa (17,3). Myynti elintarviketeollisuudelle kasvoi 42 % ja oli 3,7 miljoonaa euroa (2,6). Myynnin euromääräiseen kasvuun vaikutti huomattavasti raaka-aineiden hintojen voimakas nousu globaaleilla markkinoilla, kun taas kilomääräisesti mitattuna myynti Suomessa ja Baltiassa oli yhteensä pienessä kasvussa Itäisen markkina-alueen laskiessa selvästi. Elinkustannusten nousu oli voimakasta sekä Suomessa että Baltiassa, mikä vahvistaa kuluttajakysynnän muutosta kohti edullisempia tuotteita. Tästä huolimatta positiivinen katekehitys jatkui.

Leipurin vertailukelpoinen liikevoitto toisella neljänneksellä oli 0,9 miljoonaa euroa (0,3) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 3,1 % (1,2). Leipurin vertailukelpoinen liikevoitto ilman Vulganusta oli 1,3 miljoonaa euroa (0,3) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 4,9 % (1,1).

Leipurin raportoitu liikevoitto toisella neljänneksellä oli 0,4 miljoonaa euroa (0,3). Leipurin liikevoittoa pienentävät ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -0,5 miljoonaa euroa toisella neljänneksellä ja sisälsivät Vulganuksen myynnin vaikutuksen -0,4 miljoonaa euroa sekä Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Kazakstanista vetäytymisen kustannuksia, yhteensä -0,1 miljoonaa euroa.

Leipurin oman konevalmistustoiminnan, Vulganus Oy:n, kannattavuutta heikensivät edelleen huomattavasti teräsraaka-aineiden nousevat markkinahinnat, huoltotoiminnan hidas edistyminen vuoden ensimmäisellä puoliskolla sekä tiettyjen projektien kustannusten ylittyminen. Vulganuksen toisen neljänneksen liikevaihto oli 1,8 miljoonaa euroa (1,6) ja liiketulos -0,5 miljoonaa euroa (0,0). Vulganus myytiin toisen neljänneksen lopulla.

Tammi–kesäkuussa Leipurin liikevaihto kasvoi ja oli 57,0 miljoonaa euroa (53,7). Vertailukauden ensimmäisen neljänneksen tulokseen vaikutti merkittävä konemyynti Venäjälle, ja raaka-ainemyynnin kasvu oli erittäin vahvaa vuodentakaiseen nähden. Liikevaihto Suomessa kasvoi 20 % ja oli 22,1 miljoonaa euroa (18,4). Baltian alueen liikevaihto kasvoi 23 % ja oli 17,4 miljoonaa euroa (14,1). Itäisellä markkina-alueella liikevaihto laski 6 % ja oli 13,2 miljoonaa euroa (14,0). Myynti leipomoille kasvoi 10 % tammi–kesäkuussa ja oli 36,8 miljoonaa euroa (33,5). Myynti elintarviketeollisuudelle kasvoi 21 % ja oli 6,3 miljoonaa euroa (5,2). Myynnin euromääräiseen kasvuun vaikutti huomattavasti raaka-aineiden hintojen voimakas kasvu globaaleilla markkinoilla. Vuoden 2022 toisella neljänneksellä myyntivolyymit ylittivät Suomessa ja Baltiassa koronaviruspandemiaa edeltäneen vuoden 2019 tason.

Leipurin vertailukelpoinen liikevoitto tammi–kesäkuussa 2022 oli 1,6 miljoonaa euroa (0,6) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 2,8 % (1,1). Vulganuksen liikevaihto oli 4,3 miljoonaa euroa (3,0) ja liiketulos -0,8 miljoonaa euroa (-0,1). Leipurin vertailukelpoinen liikevoitto ilman Vulganusta oli 2,3 miljoonaa euroa (0,7) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 4,4 % (1,4).

Vuonna 2021 toisella neljänneksellä käynnistetty tulosjohtamisen ohjelma kehittää organisaation tiedolla johtamisen kyvykkyyttä ja auttaa erityisesti parantamaan kaupallista suoritusta. Keskeisenä työkaluna on konserninlaajuinen kategoriajohtaminen sekä toimitusketjun ja logistiikan tehostaminen. Uudistettu johtamismalli paransi tuloskehitystä jo vuoden 2021 aikana. Ohjelman käytäntöön vienti näkyi erityisesti Suomen ja Baltian hyvässä tuloskehityksessä.

Saatavuushaasteet jatkuivat edelleen eri tuotekategorioissa. Suomessa ja Baltiassa Leipurin on onnistunut hyödyntämään pandemian jälkeisen kysynnän elpymisen.

Leipurin ilmoitti toisella neljänneksellä hankkivansa ruotsalaisen leipomoteollisuusjakelija Kobia Ab:n koko osakekannan ruotsalaiselta Abdon-konsernilta. Yritysosto laajentaa Leipurin-segmentin toimintaa maantieteellisesti Pohjois-Euroopan markkinoilla. Vuonna 2021 Kobian liikevaihto oli noin 50 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti noin 3 %. Kauppa sisältää myös Kobian omistamat kiinteistöt. Yritysoston seurauksena ei odoteta merkittävää liikearvoa konsernin taseeseen. Yritysoston tuoma suurempi koko ja parempi kannattavuus vahvistavat edelleen Leipurin asemaa Itämeren alueen johtavana toimijana. Uuden yksikön myötä toimittajilla on houkutteleva pääsy alueen markkinoille. Leipomo- ja elintarviketeollisuuden asiakkaat hyötyvät globaalien raaka-ainemarkkinoiden vahvasta kumppanista. Ruotsin kilpailuviranomainen on hyväksynyt yritysoston, ja suunniteltu Kobia Ab:n toimintojen yhdistäminen Leipurin-segmentin toimintoihin tapahtuu 1.9.2022.

Kesäkuussa Leipurin julkisti yhtiön historian ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa vuodelta 2021. ESG-tavoitteet sisällytettiin johdon tavoiteasetantaan ja palkitsemiseen ensimmäistä kertaa vuonna 2022.

Leipurin toimitusjohtaja Heli Arantola irtisanoutui kesäkuussa ja siirtyy toisen yrityksen palvelukseen. Arantola jättää tehtävänsä viimeistään joulukuussa, ja hänen seuraajansa valintaprosessi on alkanut.







Leipurin näkymät 2022

Sota Ukrainassa ja päätös vetäytyä Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin liiketoiminnoista vaikuttavat Leipurin liikevaihtoon ja tulokseen merkittävästi. Leipurin liikevaihto Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Kazakstanissa oli 26,3 miljoonaa euroa vuonna 2021, mikä vastasi 23 prosenttia Leipurin kokonaisliikevaihdosta vuonna 2021.

Kohonneet energianhinnat vaikuttavat kalliimpien tuotteiden kysyntään negatiivisesti ainakin Baltiassa. Kohonneet energianhinnat aiheuttavat myös kannattavuushaasteita leipomosegmentin asiakkaille.

Vehnän maailmanmarkkinahinnat kääntyivät laskuun johtuen Ukrainan viljatoimitusten mahdollisesta alkamisesta. Tilanne ei kuitenkaan ole vakaa, ja viljan tulevaan hintatasoon vaikuttavat sekä satokauden että kuljetusten onnistuminen myös tulevaisuudessa.

Ukrainan sodan, koronaviruspandemian ja äärimmäisten sääolojen vaikutukset maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin korostuvat ja vaikuttavat sekä tiettyjen raaka-aineiden saatavuuteen että yleisesti toimitusaikoihin.

Ostovoiman heikkeneminen voi vaikuttaa negatiivisesti artesaanileipomoiden kysyntään, kun kuluttajat suuntaavat ostoksensa edullisempiin tuotteisiin myös Suomessa.

Maksuhäiriöiden ja saatavien hallinta on onnistunut hyvin toistaiseksi. Kannattavuushaasteet lisäävät sekä maksuhäiriöiden että konkurssien riskiä asiakas- ja toimittajakentässä.





Muu toiminta

Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon, talous- ja ICT-palvelukeskuksen sekä joitakin muita toimialoille kuulumattomia toimintoja. Muun toiminnan liiketulos toisella neljänneksellä oli -1,4 miljoonaa euroa (-1,6). Vertailukaudella tappiota kasvattaneet henkilöstökulut vakautuivat ja lyhytaikaisiin projekteihin liittyvät kulut vähenivät.



TIEDOT YHTIÖSTÄ

Aspo pyrkii saavuttamaan kestävää pitkän aikavälin kasvua sijoittamalla saavutettuja tuottoja uudelleen tuottaviin kohteisiin ja ottamaan askeleita kohti compounder-profiilia. Aspo toimii omistamilleen yrityksille kasvun mahdollistajana ja pyrkii parantamaan niiden kannattavuutta ja tuottoa kehittämällä liiketoimintoja ja varmistamalla vakaat kassavirrat. Tavoitteena on ottaa entistä aktiivisempi rooli yritysjärjestelyissä, omistettujen liiketoimintojen kasvuinvestoinneissa ja yritysostoissa. Aspo keskittyy erityisesti B-to-B-teollisuuspalveluihin ja sen tärkeimmät klusterit ovat logistiikka ja kauppa.

Aspon portfolion ydinliiketoiminnat ovat ESL Shipping, Telko ja Leipurin. Liiketoiminnat vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Vastuullisuus on olennainen osa johtamisjärjestelmäämme ja ohjaa uusien sijoituskohteiden kartoitusprosessia.





Osakepääoma ja osakkeet



Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 30.6.2022 oli 17 691 729,57 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 31 419 779, joista yhtiön hallussa oli 62 250 osaketta eli 0,2 % osakepääomasta.

Aspo Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Aspon osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n keskisuurten yritysten ryhmän toimialaluokassa perusteollisuus.

Aspo Oyj:n osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä tammi–kesäkuussa 2022 yhteensä 3 112 550 kappaletta ja niiden markkina-arvo oli 24,9 miljoonaa euroa. Toisin sanoen 9,9 % osakekannasta vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 11,80 euroa ja alin 6,09 euroa. Keskikurssi oli 8,04 euroa ja katsauskauden päätöskurssi 7,70 euroa. Katsauskauden päättyessä osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli 241,4 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 11 581 osakkeenomistajaa. Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa oli 1 181 691 osaketta eli 3,76 % osakekannasta.





Palkitseminen

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2022–2024

Aspo Oyj:n hallitus päätti 16.2.2022 perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän vuosille 2022–2024. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, joista ansaittava palkkio perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja kahteen vastuullisuusmittariin. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita järjestelmään tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämään määrään asti.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 30 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Mahdollinen palkkio maksetaan vuosina 2023, 2024 ja 2025 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 400 000 Aspo Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2021–2023

Aspon hallitus päätti 11.2.2021 jatkaa konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää perustamalla osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2021–2023. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.

Osakepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerinä ollut EPS-tavoite täyttyi täysin tilikaudella 2021. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella luovutettiin maaliskuussa 2022 osakepalkkiona yhteensä 89 400 kappaletta yhtiön omia osakkeita ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa verojen maksamiseen.

Osakepalkkiojärjestelmä 2020

Kesäkuussa 2022 Aspon hallitus myönsi Osakepalkkiojärjestelmä 2020:n perusteella Aspon toimitusjohtaja Rolf Janssonille 10 000 Aspon osaketta ja niitä vastaavan määrän rahaa verojen maksamiseen. Tapahtuma noudattaa toimitusjohtajan johtajasopimuksen ehtoja, ja sopimuksen mukaisesti Jansson hankki samanaikaisesti 10 000 osaketta markkinoilta omalla kustannuksellaan.





Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Osinko

Aspo Oyj:n 6.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 jaetaan osinkoa 0,23 euroa osakkeelta ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osinko maksettiin 19.4.2022.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myöhempänä ajankohtana yhteensä enintään 0,22 euron jakamisesta osakkeelta osinkona ja/tai pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Hallitus päättää 2.11.2022 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisesta osingon jaosta ja/tai pääomanpalautuksesta, joka maksettaisiin marraskuussa 2022 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.





Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Patricia Allam, Mammu Kaario, Mikael Laine, Salla Pöyry, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund sekä uudeksi jäseneksi Tapio Kolunsarka. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion. Lisäksi hallitus valitsi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja jäseniksi Tapio Kolunsaran, Salla Pöyryn ja Tatu Vehmaksen sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Mammu Kaarion ja jäseniksi Patricia Allamin, Mikael Laineen ja Tatu Vehmaksen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Deloitte Oy ilmoitti, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Vattulainen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.





Hallituksen valtuutukset

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta



Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 6.4.2022, valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 1,6 %:a yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.



Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita



Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 6.4.2022, valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 900 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.



Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista



Varsinainen yhtiökokous 6.4.2022 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden päättää suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 1 500 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

Aspo Oyj:n 6.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.







TALOUDELLISET TIEDOT

Aspo-konsernin lyhennetty laaja tuloslaskelma

4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 Me Me Me Me Me Jatkuvat toiminnot Liikevaihto 161,4 139,3 321,8 268,7 573,3 Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,2 1,9 0,2 0,5 Materiaalit ja palvelut -97,3 -84,7 -196,7 -162,5 -349,4 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -14,5 -12,7 -27,9 -24,7 -50,7 Poistot ja arvonalentumiset -4,1 -4,1 -8,2 -8,2 -20,8 Poistot vuokratuista hyödykkeistä -4,0 -3,3 -8,0 -6,6 -13,7 Liiketoiminnan muut kulut -27,0 -25,1 -57,8 -49,5 -102,3 Liikevoitto 14,8 9,6 25,1 17,4 36,9 Rahoitustuotot ja -kulut -3,1 -1,0 -4,9 -1,9 -3,9 Voitto ennen veroja 11,7 8,6 20,2 15,5 33,0 Tuloverot -0,8 -0,8 -2,0 -1,4 -4,7 Jatkuvien toimintojen tulos 10,9 7,8 18,2 14,1 28,3 Tulos lopetetuista toiminnoista (yhtiön osakkeenomistajille kuuluva) -1,3 0,0 -1,5 0,1 -3,0 Tilikauden voitto 9,6 7,8 16,7 14,2 25,3 Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Muuntoerot 9,8 0,4 8,1 1,4 2,2 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 9,8 0,4 8,1 1,4 2,2 Laaja tulos 19,4 8,2 24,8 15,6 27,5 Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos 9,6 7,8 16,7 14,2 25,3 Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva laaja tulos 19,4 8,2 24,8 15,6 27,5 Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos, euroa Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos Jatkuvista toiminnoista 0,35 0,24 0,57 0,43 0,86 Lopetetuista toiminnoista -0,04 0,00 -0,05 0,00 -0,10 Yhteensä 0,31 0,24 0,52 0,43 0,76





Aspo-konsernin lyhennetty tase

6/2022 6/2021 12/2021 Varat Me Me Me Aineettomat hyödykkeet 45,4 55,0 45,9 Aineelliset hyödykkeet 169,1 167,2 168,9 Vuokratut hyödykkeet 22,0 19,8 20,7 Muut pitkäaikaiset varat 3,2 1,7 1,7 Pitkäaikaiset varat yhteensä 239,7 243,7 237,2 Vaihto-omaisuus 70,3 48,8 68,6 Myyntisaamiset ja muut saamiset 81,9 75,9 74,4 Rahavarat 47,5 21,1 17,7 199,7 145,8 160,7 Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät 3,8 8,4 Lyhytaikaiset varat yhteensä 203,5 145,8 169,1 Varat yhteensä 443,2 389,5 406,3 Oma pääoma ja velat Osakepääoma ja ylikurssirahasto 22,0 22,0 22,0 Muu oma pääoma 134,5 95,7 107,4 Oma pääoma yhteensä 156,5 117,7 129,4 Lainat ja käytetyt luottolimiitit 137,1 132,2 142,4 Vuokrasopimusvelat 6,2 7,1 6,9 Muut velat 5,6 4,4 5,7 Pitkäaikaiset velat yhteensä 148,9 143,7 155,0 Lainat ja käytetyt luottolimiitit 32,7 35,7 21,4 Vuokrasopimusvelat 16,4 13,1 14,4 Ostovelat ja muut velat 85,9 79,3 79,3 135,0 128,1 115,1 Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat 2,8 6,8 Lyhytaikaiset velat yhteensä 137,8 128,1 121,9 Oma pääoma ja velat yhteensä 443,2 389,5 406,3





Aspo-konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma

1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 Me Me Me LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto, koko konserni 23,7 17,5 33,9 Oikaisut liikevoittoon 16,0 15,3 39,6 Käyttöpääoman muutos 2,3 -7,2 -22,0 Maksetut korot -5,3 -2,0 -4,4 Saadut korot 0,6 0,1 0,4 Maksetut tuloverot -3,0 -1,5 -3,5 Liiketoiminnan rahavirta 34,3 22,2 44,0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit -8,2 -6,1 -16,9 Investointituki 1,0 Luovutustulot aineellisista hyödykkeistä 1,7 0,1 0,3 Liiketoimintojen hankinnat -0,2 -1,1 Saadut osingot 0,2 Investointien rahavirta -6,7 -6,0 -16,5 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainojen nostot 10,0 37,0 Lainojen takaisinmaksut -7,5 -8,9 -47,5 Yritystodistusten nettomuutos 2,0 -5,0 -6,0 Vuokrasopimusvelan lyhennykset -8,3 -6,7 -13,8 Hybridi-instrumentin takaisinmaksu -20,0 Hybridi-instrumentin liikkeeseenlasku 30,0 Maksetut hybridi-instrumenttien korot -1,8 -1,7 -1,8 Maksetut palkkiot hybridi-instrumentin liikkeeseenlaskusta -0,2 Maksetut osingot -7,2 -5,6 -10,9 Rahoituksen rahavirta -3,0 -27,9 -43,0 Rahavarojen muutos 24,6 -11,7 -15,5 Rahavarat vuoden alussa 17,7 32,3 32,3 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 5,3 0,5 0,9 Rahavarat kauden lopussa 47,6 21,1 17,7





Aspo-konsernin oman pääoman muutoslaskelma

Osake-pääoma ja ylikurssi-rahasto











Muut rahastot











Hybridi











Muunto-erot











Kertyneet voittovarat











Yhteensä











Me Oma pääoma 1.1.2022 22,0 16,5 20,0 -24,8 95,7 129,4 Tilikauden laaja tulos: Tilikauden tulos 16,7 16,7 Muuntoerot 8,1 8,1 Laaja tulos yhteensä 8,1 16,7 24,8 Liiketoimet omistajien kanssa: Osingonjako -7,2 -7,2 Hybridi-instrumentti 10,0 10,0 Hybridi-instrumentin korot ja -0,8 -0,8 liikkkeeseenlaskukulut Omien osakkeiden myynti 0,3 0,3 Osakepalkitseminen 0,0 0,0 Liiketoimet omistajien 10,0 -7,7 2,3 kanssa yhteensä Oma pääoma 30.6.2022 22,0 16,5 30,0 -16,7 104,7 156,5 Oma pääoma 1.1.2021 22,0 16,5 20,0 -26,9 81,9 113,5 Tilikauden laaja tulos: Tilikauden tulos 14,2 14,2 Muuntoerot 1,4 1,4 Laaja tulos yhteensä 1,4 14,2 15,6 Liiketoimet omistajien kanssa: Osingonjako -10,9 -10,9 Hybridi-instrumentin korot -0,9 -0,9 Osakepalkitseminen 0,4 0,4 Liiketoimet omistajien -11,4 -11,4 kanssa yhteensä Oma pääoma 30.6.2021 22,0 16,5 20,0 -25,5 84,7 117,7





Laadintaperiaatteet



Aspo Oyj:n puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -periaatteiden mukaan. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2021 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Muilta osin on noudatettu samoja laadinta- ja arvostusperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.12.2021. Puoli vuosikatsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Aspo Oyj noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antamaa ohjeistusta. Yhtiö julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Johdon näkemyksen mukaan tunnusluvut selventävät laajan tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Aspon Vuosi 2021 -julkaisun sivulla 71.





Henkilöstö

Aspo-konsernin oman henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 882 (12/2021: 944), josta lopetettujen toimintojen osuus oli 23 (22).





Segmenttitiedot

Aspon raportoitavat segmentit ovat ESL Shipping, Telko ja Leipurin.

Segmenttien liikevoiton täsmäytys konsernin voittoon ennen veroja 1-6/2022 ESL Shipping



Telko Leipurin Kohdistamat-tomat erät



Konserni Me yhteensä Liikevoitto 18,2 10,8 0,0 -3,9 25,1 Nettorahoituskulut -4,9 -4,9 Voitto ennen veroja 20,2 1-6/2021 ESL Shipping



Telko Leipurin Kohdistamat-tomat erät



Konserni Me yhteensä Liikevoitto 9,9 10,1 0,6 -3,2 17,4 Nettorahoituskulut -1,9 -1,9 Voitto ennen veroja 15,5 Investoinnit segmenteittäin ESL Shipping



Telko Leipurin Kohdistamat-tomat erät



Konserni yhteensä



Me Investoinnit 1-6/2022 7,8 0,4 8,2 Investoinnit 1-6/2021 5,9 0,1 0,1 6,1





Investointisitoumus

ESL Shipping -segmentissä raportoitava AtoBatC Shipping AB rakennuttaa kuuden aluksen sarjan erittäin energiatehokkaita sähköhybridialuksia. Nämä uudet 1A-jääluokan alukset ovat lastikapasiteetiltaan, tekniikaltaan ja innovaatioiltaan huippuluokkaa. Kuuden laivan investoinnin kokonaisarvo on noin 70 miljoonaa euroa ja investoinnin rahavirta jakautuu pääosin vuosille 2023–2024. Uudet alukset rakennetaan Chowgule and Company Private Limitedin telakalla Intiassa ja ne tulevat liikenteeseen vuoden 2023 kolmannelta neljännekseltä alkaen.

Aspo ilmoitti 28.6.2022, että AtoBatC Shipping on vahvistanut ensimmäisen lisäaluksen option ja tilauksen intialaiselta Chowgule & Company Private Limited -telakalta.

Segmenttien varat ja velat ESL Shipping



Telko Leipurin Myytävänä olevat



Kohdistamat-tomat erät



Konserni Me yhteensä Varat 31.12.2021 215,8 106,6 54,7 8,4 20,8 406,3 Varat 30.6.2022 232,2 101,5 52,0 3,8 53,7 443,2 Velat 31.12.2021 31,5 47,9 15,4 6,8 175,3 276,9 Velat 30.6.2022 41,1 48,7 14,2 2,8 179,9 286,7





Aspo-konsernin liikevaihdon jaottelu, jatkuvat toiminnot

Telkon liikevaihtoerittely 4-6/2022 4-6/2021 Muutos-% 1-6/2022 1-6/2021 Muutos-% 1-12/2021 Me Me Me Me Me Liiketoiminta-alue: Muoviliiketoiminta 37,5 36,8 1,9 76,8 68,9 11,5 146,7 Kemikaaliliiketoiminta 21,8 21,5 1,4 47,1 38,0 23,9 83,6 Voiteluaineliiketoiminta 12,5 9,3 34,4 23,8 18,7 27,3 38,5 Telko yhteensä 71,8 67,6 6,2 147,7 125,6 17,6 268,8





Leipurin liikevaihtoerittely 4-6/2022 4-6/2021 Muutos-% 1-6/2022 1-6/2021 Muutos-% 1-12/2021 Me Me Me Me Me Alueorganisaatiot: Suomi 11,7 9,4 24,5 22,1 18,4 20,1 40,4 Baltia 9,4 7,4 27,0 17,4 14,1 23,4 30,6 Itä 6,4 7,4 -13,5 13,2 14,0 -5,7 30,7 Yhteensä 27,5 24,2 13,6 52,7 46,5 13,3 101,7 josta: Leipomot 18,6 17,3 7,5 36,8 33,5 9,9 73,2 Elintarviketeollisuus 3,7 2,6 42,3 6,3 5,2 21,2 11,0 Muut 5,2 4,3 20,9 9,6 7,8 23,1 17,4 Machinery trading Russia 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 -100,0 7,3 Vulganus 1,8 1,6 12,7 4,3 3,0 43,3 4,1 Leipurin yhteensä 29,3 25,8 13,6 57,0 53,7 6,1 113,1





Liikevaihto tuloutusajankohdan mukaan 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 Me Me Me Me Me ESL Shipping Tuloutus yhtenä ajankohtana 0,9 0,9 1,9 2,0 3,6 Tuloutus ajan kuluessa 59,4 45,1 115,2 87,4 187,8 60,3 46,0 117,1 89,4 191,4 Telko Tuloutus yhtenä ajankohtana 71,7 67,5 147,5 125,4 268,5 Tuloutus ajan kuluessa 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 71,8 67,6 147,7 125,6 268,8 Leipurin Tuloutus yhtenä ajankohtana 27,9 24,6 53,7 51,3 107,5 Tuloutus ajan kuluessa 1,4 1,2 3,3 2,4 5,6 29,3 25,8 57,0 53,7 113,1 Yhteensä Tuloutus yhtenä ajankohtana 100,5 93,0 203,1 178,7 379,6 Tuloutus ajan kuluessa 60,9 46,4 118,7 90,0 193,7 161,4 139,4 321,8 268,7 573,3





Liikevaihto markkina-alueittain 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 Me Me Me Me Me ESL Shipping Suomi 28,5 20,5 56,1 42,8 84,3 Skandinavia 15,3 13,6 28,3 25,5 54,1 Baltia 1,3 0,2 1,9 0,7 3,5 Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 0,1 0,8 1,3 1,1 2,5 Muut maat 15,1 10,9 29,5 19,3 47,0 60,3 46,0 117,1 89,4 191,4 Telko Suomi 14,1 12,4 27,8 23,1 47,6 Skandinavia 16,9 13,1 32,2 25,3 52,4 Baltia 7,2 5,9 14,0 10,6 20,4 Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 25,1 28,5 57,4 52,1 117,3 Muut maat 8,5 7,7 16,3 14,5 31,1 71,8 67,6 147,7 125,6 268,8 Leipurin Suomi 12,9 9,8 24,9 19,3 43,3 Skandinavia 0,1 1,0 0,4 1,6 2,9 Baltia 9,2 7,4 17,3 14,1 30,9 Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 6,5 7,4 13,3 18,5 35,4 Muut maat 0,6 0,2 1,1 0,2 0,6 29,3 25,8 57,0 53,7 113,1 Yhteensä Suomi 55,5 42,7 108,8 85,2 175,2 Skandinavia 32,3 27,7 60,9 52,4 109,4 Baltia 17,7 13,5 33,2 25,4 54,8 Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 31,7 36,7 72,0 71,7 155,2 Muut maat 24,2 18,8 46,9 34,0 78,7 161,4 139,4 321,8 268,7 573,3





Lopetetut toiminnot ja muut myytävänä olevien erien ryhmät

Kauko-liiketoimintasegmentti ja Leipurin-segmenttiin kuuluva Vulganus Oy määriteltiin joulukuussa 2021 Aspon ydinliiketoiminnan ulkopuolisiksi. Vulganus myytiin 30.6.2022 KÖNIG Maschinen GmbH:lle, joka on johtava itävaltalainen leipomokoneiden valmistaja. Vulganuksen tulos, mukaan lukien myynnistä aiheutunut -0,4 miljoonan euron tappio, raportoidaan osana Leipurin-segmentin lukuja ja Aspo-konsernin jatkuvia toimintoja.

Kauko-liiketoimintasegmentti on luokiteltu konsernin raportoinnissa IFRS 5 -standardin mukaiseksi lopetetuksi toiminnoksi, ja sen tulos ja tase raportoidaan erillään Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen luvuista. Laajan tuloslaskelman osalta vertailukausien luvut on oikaistu vastaamaan samaa esitystapaa. Taseessa Kauko-liiketoimintasegmentin varat ja velat raportoidaan Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät -rivillä ja velat Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat -rivillä. Tase-erien raportointi erillisillä riveillä alkaa luokitteluhetkellä, mistä syystä taseen vertailukauden kesäkuu 2021 lukuja ei ole oikaistu.

Myytävänä oleviksi luokitellut varat ja velat 6/2022 12/2021 Me Me Lopetettujen toimintojen varat 3,8 5,5 Muut myytävänä olevat varat 2,9 Myytävänä olevat varat yhteensä 3,8 8,4 Lopetettujen toimintojen velat 2,8 4,9 Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat 1,9 Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat yhteensä 2,8 6,8

Lopetettujen toimintojen varat ja velat sisältävät Kauko-liiketoimintasegmentin lukuja. Muut myytävänä olevat erät vuoden 2021 lopussa ovat Vulganus Oy:n varoja ja velkoja. Luokittelu sisältää Kauko-segmentille ja Vulganus Oy:lle kuuluvan osuuden Aspo-konsernin varoista ja veloista, eivätkä ne täten sisällä konsernissa eliminoituvia sisäisiä eriä. Varat ja velat on arvostettu niiden kirjanpitoarvoon. Poistojen kirjaaminen on lopetettu 1.12.2021, kun luokittelu myytävänä olevaksi tapahtui.

Lopetettujen toimintojen nettorahavirrat 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 Me Me Me Liiketoiminnan nettorahavirta -0,8 0,3 0,4 Investointien tuleva/lähtevä (-) nettorahavirta 0,0 0,0 0,0 Rahoituksen tuleva/lähtevä (-) nettorahavirta -1,5 -0,8 -1,6 Lopetetuista toiminnoista kertynyt rahavarojen muutos -2,3 -0,5 -1,2

Lopetettujen toimintojen nettorahavirrat koostuvat Kauko-liiketoimintasegmentin rahavirtojen osuudesta Aspo-konsernin rahavirroista.





Liite