23.8.2022 klo 19.00

Aspon tytäryhtiö ESL Shipping vahvistaa viiden sähköhybridialuksen lisätilauksen ja muodostaa varustamopoolin



ESL Shippingin tytäryhtiö AtoB@C Shipping vahvistaa viiden lisäoptiolaivan tilaukset intialaiselta Chowgule & Company Private Limited -telakalta, jolta varustamo on jo aiemmin tilannut seitsemän identtistä sisaralusta. Valmistuvasta kahdentoista uuden sukupolven sähköhybridialuksen sarjasta joka toinen alus myydään sijoittajaryhmän muodostamalle yhtiölle. ESL Shippingin oman investoinnin kokonaismäärä säilyy aiemmin ilmoitetun mukaisesti kuuden aluksen ja noin 70 miljoonan euron suuruisena.

Aluksista kaksi ensimmäistä on jo rakenteilla, ja ensimmäisen suunniteltu luovutus ajoittuu vuoden 2023 kolmannelle neljännekselle. Viimeisen aluksen suunniteltu luovutus on vuoden 2026 toisella neljänneksellä.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti ESL Shipping muodostaa yhdessä institutionaalista ja yksityisistä sijoittajista koostuvan sijoittajaryhmän kanssa pitkäaikaisen energiatehokkaiden sähköhybridialusten GreenCoaster-poolin.

Pooling-rakenne on kansainvälisessä varustamoliiketoiminnassa yleisesti käytetty alusten omistukseen ja operointiin liittyvä malli. Nyt muodostuva GreenCoaster-pooli vauhdittaa ESL Shippingin liiketoiminnan kasvua ja parantaa sen kannattavuutta sekä pääoman tuottoa. Pooli muodostaa samalla ensimmäisen vaiheen varustamon uudessa sijoittajarahoitusta ja pooling-mallia hyödyntävässä vähähiilisessä kasvustrategiassa.

AtoB@C Shipping toimii perustettavan poolin managerina ja kaikki poolin alukset sijoitetaan osaksi varustamon olemassa olevaa ja kasvavaa sopimusliikennettä. Sijoittajayhtiölle tarjotaan alusten rakentamiseen ja hoitoon liittyvät kokonaispalvelut avaimet käteen -periaatteella.



Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh +358 400 600 264

Mikki Koskinen, toimitusjohtaja, ESL Shipping, +358 50 351 7791



