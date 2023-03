LEHDISTÖTIEDOTE: SSH Communications Security Oyj on nimetty johtavaksi yritykseksi KuppingerCole Leadership Compass -raportissa 2022

English Finnish

SSH valittiin kriittisen pääsynhallinnan, PAM-markkinoiden, kokonaisjohtajaksi sekä johtavaksi yritykseksi innovaatio-, tuote-, markkina- ja markkinamestari -kategorioissa. SSH:n lähestymistapa kriittiseen pääsynhallintaan hybridipilvessä on vahvistettu yhdeksi parhaista hallintajärjestelmistä tulevaisuuteen suuntautuville organisaatioille.

Leadership Compass for CIEM & Dynamic Resource Entitlement & Access Management (DREAM) 2022-raportti tarjoaa yleiskatsauksen vakiintuneiden CIEM- ja PAM-toimittajien parhaista alustoista, jotka tarjoavat komponentteja kriittisten pääsyoikeuksien hallintaan pilvessä.

Tänä vuonna KuppingerCole valitsi SSH:n PAM-markkinoiden kokonaisjohtajaksi ja johtavaksi yritykseksi kategorioissa innovaatio, tuote, markkinat ja markkinamestari. SSH tarjoaa PrivX:ää kilpailukykyisenä ja tulevaisuudenkestävänä ratkaisuna PAM-markkinoille.

"PrivX on luonteeltaan ihanteellinen DevOps-tiimeille, jotka etsivät kriittisen pääsynhallinnan ratkaisua, jonka ytimessä on hetkellinen varmenteiden toimitus", kirjoitti Paul Fisher, KuppingerColen analyytikko ja raportin kirjoittaja. "Kyseessä on erittäin skaalautuva ja erittäin yhteensopiva käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä, joka palvelee jo nyt hyvin PAM- ja DevOps-pilvikäyttäjiä, jotka muodostavat etäyhteyksiä eri järjestelmiin."

Mikä on DREAM?

Dynaaminen hybridi- ja monipilviarkkitehtuuri sekä dynaamiset käyttöoikeudet ovat tulleet välttämättömiksi organisaatioille, jotka etsivät nopeutta ja joustavuutta, joita tarvitaan nopeasti muuttuvilla markkinoilla ja haastavissa toimintaolosuhteissa tarvittavien sovellusten ja työkalujen käyttämiseen.

KuppingerCole on määritellyt DREAM-luokituksen (Dynamic Resource Entitlement and Access Management) mittaamaan kasvavaa määrää alustoja, jotka vastaavat näihin uusien IT-arkkitehtuurien ja pilvipalveluiden luomiin pääsynhallintahaasteisiin. Perinteisten pääsynhallinta-alustojen, kuten roolipohjaisen IGA:n, IAM:n ja PAM:n, ominaisuudet eivät enää riitä.

Älä koskaan luota, tarkista aina

Yksi PrivX:n keskeisistä ominaisuuksista on Just-in-Time (JIT) -käyttöoikeus, joka tarjoaa tilapäisen varmennepohjaisen käyttöoikeuden SSH- ja RDP-protokollan todennusta varten juuri oikeaan aikaan, tarpeen tullen. JIT-käyttöoikeuden avulla varmistetaan, että kaikki käyttöoikeudet ovat aina väliaikaisia ja ne myönnetään vain, kun yhteys kohteeseen muodostetaan.

"Staattiset salasanat, varmenteet ja avaimet ovat mennyttä aikaa. PrivX:n avulla voit siirtyä reaaliaikaiseen pääsynhallintaan ja muuttaa organisaatiosi salasanattomaksi ja avaimettomaksi. Näin suojaat tehokkaasti kriittistä dataasi, oli se sitten levossa, liikkeessä tai käytössä. Lisäksi roolipohjainen RBAC-automaatio (Role-based Access Control) auttaa sinua vähentämään manuaalisia virheitä ja tehostamaan etuoikeutettujen käyttäjien käyttöoikeuksien hallintaa. Tarjoamme puolustuksellisen kyberturvallisuuden -ratkaisuja, joiden avulla asiakkaat voivat myöntää juuri oikeaan aikaan ja juuri tarpeeksi riittävän pääsyn kriittiseen dataansa sekä paikan päällä että erilaisissa pilvipalveluissa", sanoo SSH:n toimitusjohtaja, tohtori Teemu Tunkelo. "Raportti vahvistaa, että SSH:n tuotteet ovat käytössä hyväksi havaittuja, tulevaisuudenkestäviä ja rakentuvat uusimpien edistyksellisten teknologioiden varaan."

Lue lisää SSH:n Zero Trust- ja Just-in-time (JIT) -ratkaisuista täältä.

Tutustu raporttini tästä.

SSH lyhyesti

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40 % Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta. Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com.