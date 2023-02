KORJAUS: Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022: Kustannusinflaatioon ja asiakaskysyntään liittyvät haasteet jatkuivat, parannusta odotetaan toisella vuosipuoliskolla

English Finnish

Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 9.8.2022 klo 9.30



Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022:

Kustannusinflaatioon ja asiakaskysyntään liittyvät haasteet jatkuivat, parannusta odotetaan toisella vuosipuoliskolla

AVAINLUKUJA

4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/ 2022 2021 2022 2021 2021 Liikevaihto, milj. euroa 118,0 113,6 228,3 229,0 443,2 Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 1,9 15,3 5,2 33,8 47,0 Vertailukelpoinen käyttökate, % 1,6 13,4 2,3 14,8 10,6 Käyttökate, milj. euroa 1,9 15,3 5,2 33,8 47,0 Liikevoitto, milj. euroa -2,9 10,3 -4,2 23,9 26,9 Liikevoitto, % -2,5 9,1 -1,8 10,4 6,1 Raportointikauden voitto, milj. euroa -2,3 6,1 -4,7 19,9 20,7 Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 11,9 1,2 9,2 17,1 11,1 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,21 0,02 0,16 0,30 0,19 Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,04 0,11 -0,08 0,35 0,36 Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % * − − -0,6 24,1 13,9 Velkaantumisaste (gearing), % − − 33,9 22,4 30,4

* Oikaistu

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Huhti–kesäkuu 2022 lyhyesti:



- Liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 118,0 milj. euroa (113,6)

- Vertailukelpoinen käyttökate laski ja oli 1,9 milj. euroa (15,3)

- Liiketoiminnan rahavirta oli 11,9 milj. euroa (1,2)

Tammi–kesäkuu 2022 lyhyesti:

- Liikevaihto oli vertailukauden tasolla ja oli 228,3 milj. euroa (229,0)

- Vertailukelpoinen käyttökate heikkeni ja oli 5,2 milj. euroa (33,8)

- Liiketoiminnan rahavirta oli 9,2 milj. euroa (17,1)

Näkymät vuodelle 2022 muuttumattomat

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2022 laskee selvästi vuodesta 2021. Ukrainan sota on pahentanut jo entisestään merkittävää raaka-aineiden, energian ja kuljetusten kustannusinflaatiota. Lisäksi, vaikka asiakkaiden varastotasojen normalisoituminen Yhdysvalloissa on edennyt, on se ollut jonkin verran odotettua hitaampaa. Nämä tekijät vaikuttavat koko vuoden tulokseen negatiivisesti, vaikkakin uskomme tuotteidemme kysynnän parantuvan vuoden toisella puoliskolla. Vuonna 2021 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 47,0 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Petri Helsky:



”Vuoden 2022 ensimmäinen puolisko oli Suomiselle vaikea. Emme nähneet toisella vuosineljänneksellä paranemista kovien pintojen desinfiointiin tarkoitettujen kuitukankaiden kysynnässä, joka on kärsinyt korkeista varastotasoista Yhdysvaltojen toimitusketjuissa. Kaiken kaikkiaan myyntivolyymit paranivat hieman edellisestä vuosineljänneksestä, mutta jäivät selvästi alle vertailukauden tason. Raaka-aineiden, energian ja kuljetusten osalta kustannukset nousivat jälleen jyrkästi toisella neljänneksellä. Myynnin hinnoittelumekanismiemme viiveestä johtuen myyntihintamme eivät täysin vastanneet kustannusten nousua. Etenkin Euroopassa Ukrainan sota pahensi kustannusinflaatiota.

Liikevaihtomme toisella neljänneksellä oli 118,0 milj. euroa (113,6); valuuttakurssit vaikuttivat liikevaihtoon positiivisesti 8,0 milj. euroa. Myyntivolyymit laskivat vertailukaudesta Q2/2021, joka oli koronasta johtuneen korkean kysynnän ajanjakson viimeinen neljännes, kun taas myyntihinnat nousivat seuraten korkeampia raaka-aineiden hintoja. Vuosineljänneksen käyttökate (EBITDA) laski 1,9 milj. euroon (15,3) johtuen alhaisemmista myyntimääristä ja alhaisemmista katteista, sillä raaka-aine-, energia-, ja kuljetuskustannukset nousivat enemmän kuin myyntihintamme. Kiinteiden kustannusten säästötoimenpiteillä oli pieni positiivinen vaikutus tulokseen.

Jatkamme parannustoimenpiteiden tunnistamista ja toteuttamista parantaaksemme taloudellista suorituskykyämme. Kuten edellisessä osavuosikatsauksessamme kerroimme, lisäsimme maaliskuun puolivälissä kaikkiin Euroopassa myytäviin tuotteisiin energialisän, joka astui voimaan toisella vuosineljänneksellä. Olemme myös edenneet työssämme tuotevalikoimamme laajentamiseksi Yhdysvalloissa varastojen epätasapainosta kärsivillä tuotantolinjoilla, ja odotamme näiden linjojen kysynnän paranevan vuoden 2022 toisella puoliskolla perustuen uusiin sovittuihin volyymeihin. Tuotannon puolella olemme käynnistäneet kehitysohjelman parantaaksemme edelleen tuotantomme raaka-ainetehokkuutta.

Turvallisuus on meille tärkeää sekä strategiassamme että päivittäisessä toiminnassamme, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa (LTA). Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana toimipisteillämme ei ole tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa (LTA), ja hieno esimerkki onnistuneesta turvallisuustyöstämme on Paulinian tehdas Brasiliassa, joka saavutti kesäkuussa 2022 vuosikymmenen ilman poissaoloon johtanutta tapaturmaa.

Kehitämme jatkuvasti vastuullisten tuotteiden tuotevalikoimaamme. Tukeaksemme tuotekehitystämme biohajoavissa kuitukankaissa olemme rakentaneet oman testikeskuksen Green Labin Nakkilaan, ja ensimmäiset kompostoitavuustestit on jo aloitettu.

Toisella vuosineljänneksellä ilmoitimme investoivamme yhden Nakkilan tuotantolinjamme parantamiseen. Tämä investointi vahvistaa kykyämme vastuullisissa tuotteissa, ja se tehdään linjassa strategiamme ja visiomme kanssa. Visiomme on olla edelläkävijä vastuullisissa kuitukankaissa.

Kesäkuussa 2022 sovimme 100 milj. euron syndikoidun luottolimiittijärjestelyn (revolving credit facility) voimassaoloajan pidentämisestä yhdellä vuodella. Voimassaoloaikaa on nyt jatkettu heinäkuuhun 2025 saakka.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla taloudellinen suorituskykymme on ollut selvästi heikkoa. Näemme kuitenkin merkkejä tilanteen paranemisesta sekä USA:n tuotteiden kysynnässä että raaka-ainemarkkinoilla yleisesti. Odotamme näiden yhdessä parannustoimenpiteidemme kanssavaikuttavan positiivisesti taloudelliseen tulokseemme kolmannella ja erityisesti neljännellä vuosineljänneksellä.”

LIIKEVAIHTO

Huhti–kesäkuu 2022

Suomisen liikevaihto kasvoi huhti–kesäkuussa 4 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 118,0 milj. euroa (113,6). Myyntimäärät laskivat verrattuna erittäin korkeaan vertailukauteen Q2/2021, mutta myyntihinnat nousivat seuraten korkeampia raaka-ainehintoja. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 8,0 milj. euroa.

Suomisen liiketoiminta-alueet ovat Amerikat ja Eurooppa. Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 64,2 milj. euroa (67,4) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 53,8 milj. euroa (46,3).



Tammi–kesäkuu 2022

Suomisen liikevaihto tammi–kesäkuussa oli vertailukauden tasolla ja oli 228,3 milj. euroa (229,0). Myyntimäärät laskivat verrattuna H1/2021, mutta myyntihinnat olivat korkeammat. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 12,6 milj. euroa.

Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 126,0 milj. euroa (139,3) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 102,3 milj. euroa (89,7).



KÄYTTÖKATE, LIIKEVOITTO JA TULOS

Huhti–kesäkuu 2022

Käyttökate heikkeni 1,9 milj. euroon (15,3). Laskuun vaikuttivat alhaisemmat myynti- ja tuotantomäärät, sekä korkeammat raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannukset, vaikka korkeammat myyntihinnat jossain määrin kompensoivat näitä. Valuuttakurssien vaikutus käyttökatteeseen oli -0,6 milj. euroa.

Liikevoitto laski vertailukaudesta ja oli -2,9 milj. euroa (10,3).

Voitto ennen tuloveroja oli -2,2 milj. euroa (8,7) ja raportointikauden voitto -2,3 milj. euroa (6,1).

Tammi–kesäkuu 2022



Käyttökate laski 5,2 milj. euroon (33,8). Laskuun vaikuttivat alhaisemmat myynti- ja tuotantomäärät. Korkeammat raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannukset vaikuttivat myös tulokseen negatiivisesti, vaikka korkeammat myyntihinnat jossain määrin kompensoivat näitä. Valuuttakurssien vaikutus käyttökatteeseen oli 0,0 milj. euroa.

Liikevoitto heikkeni ja oli -4,2 milj. euroa (23,9).

Voitto ennen tuloveroja oli -4,4 milj. euroa (25,6) ja raportointikauden voitto -4,7 milj. euroa (19,9). Amerplastin myynnillä oli 3,7 milj. euron positiivinen vaikutus vertailukauden tulokseen.

RAHOITUS



Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 53,6 milj. euroa (35,7). Velkaantumisaste oli 33,9 % (22,4 %) ja omavaraisuusaste 39,0 % (40,6 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi–kesäkuussa -0,2 milj. euroa (+1,7) eli -0,1 % (+0,7 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu pienensi rahoituskuluja 3,0 milj. eurolla (pienensi 0,5 milj. eurolla).

Suominen myi maaliskuussa 2021 vähemmistöosuutensa Amerplastissa (Bright Maze Oy). Transaktiolla oli 3,7 milj. euron positiivinen vaikutus vertailukauden nettorahoituskuluihin. Rahavirtavaikutus vuodelle 2021 oli 11,6 milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli huhti–kesäkuussa 11,9 milj. euroa (1,2) ja tammi–kesäkuussa 9,2 milj. euroa (17,1). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,16 euroa (0,30) ja vuosineljänneksellä 0,21 euroa (0,02).

Käyttöpääoman muutos oli toisella vuosineljänneksellä 10,9 milj. euroa (-9,7).

Liiketoiminnan rahavirta heikkeni vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla lähinnä heikomman tuloksen vuoksi. Nettokäyttöpääoman muutos oli 6,6 milj. euroa, edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla -11,8 milj. euroa.

Kesäkuussa 2022 Suominen pidensi yhdellä vuodella heinäkuussa 2020 solmitun kolmivuotisen 100 milj. euron syndikoidun luottolimiittijärjestelyn (revolving credit facility) voimassaoloaikaa. Voimassaoloaika piteni heinäkuuhun 2025 asti.

INVESTOINNIT



Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi–kesäkuussa 4,0 milj. euroa (10,7), ja ne olivat pääosin ylläpitoinvestointeja.

Suominen tiedotti kesäkuussa, että se vahvistaa asemaansa vastuullisissa tuotteissa investoimalla yhden tuotantolinjansa parantamiseen Nakkilan tehtaalla. Investointi on linjassa Suomisen strategian kanssa ja se tukee yhtiön visiota olla edelläkävijä vastuullisuudessa. Investoinnin kokonaisarvo on noin 6 milj. euroa ja investointihanke valmistuu vuoden 2023 toisella puoliskolla.

Katsauskauden poistot olivat 9,3 milj. euroa (9,9).

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA



Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla edistyimme yritysvastuuohjelmassamme määritellyissä toimenpiteissä.

Keskitymme vahvasti turvallisuuteen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla toimipaikoilla ei tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa (LTA). Konkreettisena esimerkkinä onnistuneesta turvallisuustyöstämme saavutettiin Paulinian tehtaallamme Brasiliassa vuoden toisella neljänneksellä vuosikymmen ilman poissaoloon johtanutta tapaturmaa.

Mittaamme ja kehitämme systemaattisesti henkilöstömme sitoutumista toteuttamalla Suominen Vibe-henkilöstötutkimuksemme joka vuosi. Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla jatkoimme kehityshankkeita, jotka oli käynnistetty viime vuoden lopulla suoritetun tutkimuksen tulosten perusteella. Kommunikoimme myös aktiivisesti tehdystä hankkeista koko organisaatiolle. Seuraava Vibe-tutkimus tehdään syksyllä 2022.

Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan toimintamme tehokkuutta sekä luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä. Ensimmäisellä neljänneksellä jatkoimme aktiivisia toimenpiteitämme tavoitteidemme saavuttamiseksi. Tavoitteemme on vuoteen 2025 mennessä vähentää energiankulutustamme, kasvihuonekaasupäästöjämme, vedenkulutustamme ja kaatopaikkajätettämme 20 % tuotettua tonnia kohti verrattuna vertailuvuoteen 2019. Konkreettinen esimerkki toimistamme kasvihuonekaasujen vähentämiseksi on aurinkopaneelien asennus Alicanten tehtaallemme vuoden ensimmäiselle puoliskolla. Niiden käynnistäminen on suunniteltu elokuun 2022 alkuun.

Tarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman vastuullisia kuitukankaita ja kehitämme jatkuvasti uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, joiden ympäristövaikutukset ovat entistä pienemmät. Tavoitteemme on vastuullisten kuitukankaiden myynnin 50 % kasvu vuoteen 2025 mennessä vuoteen 2019 verrattuna ja yli kymmenen vastuullisten tuotteiden tuotelanseerausta vuodessa. Tukeaksemme tuotekehitystä biohajoavissa kuitukankaissa, olemme rakentaneet oman testikeskuksen Green Labin Nakkilaan ja ensimmäiset kompostoitavuustestaukset on jo aloitettu.

Suominen raportoi edistymisestään tärkeimmissä vastuullisuusmittareissa (KPI) vuosittain.

Suominen raportoi edistymisestään vastuullisuustyössä osana vuoden 2021 vuosikertomusta, joka julkaistiin 2.3.2022. Suomisen vuoden 2021 vastuullisuusraportointi on laadittu Global Reporting Initiativen GRI-standardien ”Core”-laajuuden mukaisesti ja sen on ulkoisesti varmennettu.

OSAKETIEDOT



Osakepääoma



Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.6.2022 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi



Suomisen osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.6.2022 oli 9 397 268 osaketta eli 16,4 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 5,27 euroa, alin 2,75 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 3,67 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 2,99 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.6.2022 oli 171,9 milj. euroa.

Omat osakkeet



Suominen Oyj:n hallussa oli 778 492 omaa osaketta 30.6.2022.

Suomisen omien osakkeiden osto-ohjelma alkoi 3.11.2021 ja päättyi 21.1.2022. Tammikuussa 2022 hankittiin yhteensä 68 677 omaa osaketta.

Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson päätyttyä ohjelmaan osallistuneille siirrettiin helmikuussa yhteensä 237 584 osaketta.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti katsauskauden aikana luovutettiin yhteensä 18 585 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.



Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus



Suomisen 24.3.2022 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritettiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytettiin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2022 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavien kahden viikon ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 17.5.2022.



Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä sekä palkitsemisraportissa, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi.

Yhtiön osakepalkkiojärjestelmä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä: meneillään olevat ansaintajaksot

Jakso 2020–2022 2021–2023 2022–2024 Palkkion peruste Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) Mahdollinen palkkion maksu Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2023 Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2024 Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2025 Osallistujat 17 henkilöä 19 henkilöä 30 henkilöä Osakkeiden maksimimäärä 748 500 456 500 391 000



Suomisen toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS



Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2022.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2021.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta.

Suomisen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 70 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 33 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelinkokouksesta 500 euroa.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Andreas Ahlström, Björn Borgman, Jaakko Eskola, Nina Linander ja Laura Raitio. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Aaron Barsness.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jaakko Eskola.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä osavuosikatsauksessa.

Suominen julkaisi 24.3.2022 pörssitiedotteen yhtiökokouksen päätöksistä sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä. Pörssitiedote sekä uuden hallituksen jäsenen esittely löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Suominen maksoi 7.4.2022 osinkoja yhteensä 11,5 milj. euroa vuodelta 2022, joka vastaa 0,20 euroa osakkeelta.

Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat



Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Nina Linander. Andreas Ahlström ja Laura Raitio valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jaakko Eskola ja jäseneksi uudelleen Björn Borgman ja uudeksi jäseneksi Aaron Barsness.



Hallituksen valtuutukset



Hallituksella on 24.3.2022 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 24.3.2022 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy yllä mainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2023 saakka.



ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

28.6.2022: OP-Henkivakuutus Oy:n omistus Suominen Oyj:ssä ylitti 5 % liputusrajan.

8.3.2022: Erkki Etolan määräysvaltayhtiön Etola Groupin osakeomistus Suomisessa ylitti 10 % liputusrajan. Samaan aikaan Erkki Etolan ja hänen määräysvaltayhtiöidensä omistus ylitti 20 % liputusrajan.

25.2.2022: Erkki Etolan määräysvaltayhitön Etola Goupin omistus Suomisessa ylitti 5 % liputusrajan.

20.1.2022: Keskinäinen vakuutusyhtiö Ilmarisen osakeomistus Suomisessa alitti 5 % liputusrajan.

LYHYEN AIKAVÄLIN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT



Suomiselle relevantit raaka-aine-, energia-, ja kuljetusmarkkinat kärsivät edelleen merkittävästä volatiliteetista ja kustannusinflaatiosta. Tämä voi vaikuttaa Suomisen taloudelliseen suoritukseen riippuen siitä, miten markkinat kehittyvät.

Ukrainan sotaan liittyen välittömät vaikutukset Suomisen liiketoimintaan ovat vähäiset, sillä meillä ei ole asiakkaita eikä toimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Suomiseen yrityksenä vaikuttavat eniten hyökkäyksen välilliset taloudelliset vaikutukset, jotka vaikuttavat edellä mainittuun kustannusinflaatioon.

Myös COVID-19 pandemia voi aiheuttaa edelleen epävarmuutta Suomisen liiketoimintaympäristössä. Pandemiaan liittyvät riskit liittyvät henkilöstömme ja asiakkaidemme terveyteen ja turvallisuuteen, mahdollisiin ongelmiin raaka-aineiden saatavuudessa ja kuljetuksiin liittyvät haasteet, sekä mahdolliset asiakkaiden tai omien tuotantolaitosten sulkemiset virusinfektioista johtuen. Asiaamme ovat pääosin pärjänneet taloudellisesti hyvin myös pandemian aikana ja siksi Suomisen luottoriskit eivät ole merkittävästä kasvaneet.

Suomisen muut riskit sisältävät muun muassa valmistukseen liittyvät riskit, kilpailuun, raaka-aineiden hintaan ja saatavuuteen sekä asiakkaiden ostomääriin ja asiakasluottoihin liittyvät riskit, riskit liittyen muutoksiin lainsäädännössä, poliittisessa ympäristössä ja taloudellisissa olosuhteissa sekä rahoitusriskit.

Tarkempi kuvaus riskeistä löytyy Suomisen vuosikertomuksesta 2021 osoitteesta suominen.fi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ



Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Markkinoiden odotus on, että pitkällä aikavälillä pyyhintätuotteiden loppukäyttäjäkysyntä pysyy korkeammalla tasolla kuin ennen koronaviruspandemiaa. Pandemia kuitenkin aiheutti kysyntäpiikin, jota seurannut kysynnän hiipuminen on johtanut varastojen epätasapainoon koko hankintaketjussa, erityisesti USA:ssa. Tämä tilanne jatkuu osittain edelleen.

Ukrainan sota on pahentanut raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannusten inflaatiopaineita sekä lisännyt yleistä epävarmuutta. Näemme kuitenkin merkkejä raaka-aineiden kustannusinflaation hidastumisesta kolmannesta- ja etenkin neljännestä vuosineljänneksestä eteenpäin ja odotamme lisäksi Yhdysvaltojen varastotasojen normalisoituvan.

NÄKYMÄT VUODELLE 2022



Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2022 laskee selvästi vuodesta 2021. Ukrainan sota on pahentanut jo entisestään merkittävää raaka-aineiden, energian ja kuljetusten kustannusinflaatiota. Lisäksi, vaikka asiakkaiden varastotasojen normalisoituminen Yhdysvalloissa on edennyt, on se ollut jonkin verran odotettua hitaampaa. Nämä tekijät vaikuttavat koko vuoden tulokseen negatiivisesti, vaikkakin uskomme tuotteidemme kysynnän parantuvan vuoden toisella puoliskolla. Vuonna 2021 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 47,0 milj. euroa.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKITSEMISRAPORTTI



Suominen on laatinut vuodelta 2021 erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitykset kattavat myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Ne on julkaistu erillään hallituksen toimintakertomuksesta Suomisen verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.6.2022



Tässä puolivuotiskatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä puolivuotiskatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tämä puolivuotiskatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Puolivuotiskatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2021, lukuun ottamatta 1.1.2022 käyttöönotettuja uusia standardeja ja tulkintoja.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2022, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

TASE

1 000 euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 Varat Pitkäaikaiset varat Liikearvo 15 496 15 496 15 496 Aineettomat hyödykkeet 11 550 15 153 13 176 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 121 525 111 482 115 478 Käyttöoikeusomaisuuserät 15 245 16 738 15 741 Oman pääoman ehtoiset instrumentit 421 421 421 Muut pitkäaikaiset saamiset 93 76 96 Laskennalliset verosaamiset 1 777 1 226 1 668 Pitkäaikaiset varat yhteensä 166 107 160 592 162 077 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 60 636 52 302 49 763 Myyntisaamiset 68 836 56 271 65 495 Muut lyhytaikaiset saamiset 9 811 5 880 5 403 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 3 417 1 500 2 564 Rahavarat 97 114 115 964 101 357 Lyhytaikaiset varat yhteensä 239 815 231 916 224 583 Varat yhteensä 405 922 392 508 386 660 Oma pääoma ja velat Oma pääoma Osakepääoma 11 860 11 860 11 860 Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 75 692 75 692 75 692 Arvonmuutos- ja muut rahastot 265 -7 -7 Kurssierot 5 828 -9 514 -5 577 Kertyneet voittovarat 39 771 56 673 56 549 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 158 098 159 386 163 199 Velat Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 12 970 13 750 13 931 Velat etuuspohjaisista järjestelyistä 595 724 638 Pitkäaikaiset varaukset 1 906 1 853 1 916 Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 12 632 14 040 13 167 Muut pitkäaikaiset velat − 6 3 Joukkovelkakirjalainat 49 211 132 560 49 144 Pitkäaikaiset velat yhteensä 77 314 162 933 78 799 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset varaukset − 306 − Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 3 057 2 628 2 761 Joukkovelkakirjalainat 84 677 − 84 062 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 3 844 772 669 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 78 932 66 483 57 170 Lyhytaikaiset velat yhteensä 170 509 70 190 144 662 Velat yhteensä 247 823 233 123 223 461 Oma pääoma ja velat yhteensä 405 922 392 508 386 660

TULOSLASKELMA

1 000 euroa 4-6/

2022 4-6/

2021 1-6/

2022 1-6/

2021 1-12/

2021 Liikevaihto 118 019 113 647 228 288 228 980 443 219 Hankinnan ja valmistuksen kulut -113 036 -96 913 -216 722 -192 038 -392 390 Bruttokate 4 984 16 733 11 566 36 941 50 828 Liiketoiminnan muut tuotot 781 863 1 096 1 707 4 434 Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -7 543 -6 905 -14 797 -13 527 -26 238 Tutkimus- ja kehityskulut -852 -594 -1 647 -1 194 -2 678 Liiketoiminnan muut kulut -273 220 -389 -19 595 Liikevoitto -2 903 10 317 -4 171 23 909 26 941 Nettorahoituskulut 723 -1 613 -206 1 653 -390 Voitto ennen tuloveroja -2 180 8 704 -4 377 25 562 26 551 Tuloverot -140 -2 581 -278 -5 666 -5 816 Raportointikauden voitto -2 320 6 123 -4 655 19 896 20 734 Osakekohtainen tulos, euroa Laimentamaton -0,04 0,11 -0,08 0,35 0,36 Laimennettu -0,04 0,11 -0,08 0,34 0,36

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa 4-6/

2022 4-6/

2021 1-6/

2022 1-6/

2021 1-12/

2021 Raportointikauden voitto -2 320 6 123 -4 655 19 896 20 734 Muut laajan tuloksen erät: Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi Kurssierot 7 219 455 12 322 4 723 9 137 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot -711 131 -917 -305 -781 Yhteensä 6 508 586 11 405 4 418 8 356 Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät − − − − 26 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot − − − − -7 Yhteensä − − − − 19 Muut laajan tuloksen erät yhteensä 6 508 586 11 405 4 418 8 375 Raportointikauden laaja tulos yhteensä 4 188 6 709 6 750 24 314 29 109

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Kurssierot Oma pääoma 1.1.2022 11 860 24 681 75 692 -5 577 Raportointikauden voitto − − − − Muut laajan tuloksen erät − − − 11 405 Laaja tulos yhteensä − − − 11 405 Osingonjako − − − − Osakeperusteiset maksut − − − − Omien osakkeiden hankinta − − − − Omien osakkeiden luovutus − − − − Siirrot erien välillä − − − − Oma pääoma 30.6.2022 11 860 24 681 75 692 5 828





1 000 euroa Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2022 -7 56 549 163 199 Raportointikauden voitto − -4 655 -4 655 Muut laajan tuloksen erät − − 11 405 Laaja tulos yhteensä − -4 655 6 750 Osingonjako − -11 492 -11 492 Osakeperusteiset maksut − -64 -64 Omien osakkeiden hankinta − -352 -352 Omien osakkeiden luovutus − 58 58 Siirrot erien välillä 272 -272 − Oma pääoma 30.6.2022 265 39 771 158 098





1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet Oma pääoma 1.1.2021 11 860 24 681 81 361 -44 Raportointikauden voitto − − − − Muut laajan tuloksen erät − − − − Laaja tulos yhteensä − − − − Osakeperusteiset maksut − − − − Omien osakkeiden luovutus − − 90 44 Osingonjako ja varojen jako − − -5 759 − Oma pääoma 30.6.2021 11 860 24 681 75 692 −





1 000 euroa Kurssierot Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2021 -13 933 -7 41 962 145 882 Raportointikauden voitto − − 19 896 19 896 Muut laajan tuloksen erät 4 418 − − 4 418 Laaja tulos yhteensä 4 418 − 19 896 24 314 Osakeperusteiset maksut − − 618 618 Omien osakkeiden luovutus − − -44 90 Osingonjako ja varojen jako − − -5 759 -11 519 Oma pääoma 30.6.2021 -9 514 -7 56 673 159 386





1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet Oma pääoma 1.1.2021 11 860 24 681 81 361 -44 Raportointikauden voitto − − − − Muut laajan tuloksen erät − − − − Laaja tulos yhteensä − − − − Osingonjako ja pääoman palautus − − -5 759 − Osakeperusteiset maksut − − − − Omien osakkeiden hankinta − − − − Omien osakkeiden luovutus − − 90 44 Oma pääoma 31.12.2021 11 860 24 681 75 692 −





1 000 euroa Kurssierot Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2021 -13 933 -7 41 962 145 882 Raportointikauden voitto − − 20 734 20 734 Muut laajan tuloksen erät 8 356 − 19 8 375 Laaja tulos yhteensä 8 356 − 20 754 29 109 Osingonjako ja pääoman palautus − − -5 759 -11 519 Osakeperusteiset maksut − − 1 276 1 276 Omien osakkeiden hankinta − − -1 640 -1 640 Omien osakkeiden luovutus − − -44 90 Oma pääoma 31.12.2021 -5 577 -7 56 549 163 199

RAHAVIRTALASKELMA



1 000 euroa 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 Liiketoiminnan rahavirta Raportointikauden voitto -4 655 19 896 20 734 Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä 9 860 14 561 27 585 Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 5 205 34 457 48 319 Nettokäyttöpääoman muutos 6 630 -11 845 -25 242 Rahoituserät -1 771 -1 456 -5 258 Tuloverot -829 -4 027 -6 731 Liiketoiminnan rahavirta 9 235 17 129 11 088 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -4 496 -9 101 -17 628 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0 − 4 Rahavirta oman pääoman ehtoisten instrumenttien myynnistä − 2 123 2 170 Investointien rahavirta -4 496 -6 978 -15 454 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten korollisten velkojen nostot − 50 000 50 000 Joukkovelkakirjalainojen liikkeellelaskukulut − -898 -939 Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut -1 529 -1 326 -2 757 Lainasaamisten takaisinmaksu − 9 301 9 301 Omien osakkeiden hankinta -379 − -1 612 Osingonjako ja pääoman palautus -11 492 -11 520 -11 520 Rahoituksen rahavirta -13 400 45 557 42 473 Rahavarojen muutos -8 662 55 709 38 106 Rahavarat raportointikauden alussa 101 357 57 877 57 877 Valuuttakurssimuutosten vaikutus 4 419 2 379 5 374 Rahavarojen muutos -8 662 55 709 38 106 Rahavarat raportointikauden lopussa 97 114 115 964 101 357

TUNNUSLUVUT

4-6/

2022 4-6/

2021 1-6/

2022 1-6/

2021 1-12/

2021 Liikevaihdon muutos, % * 3,8 -7,0 -0,3 -1,5 -3,4 Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 4,2 14,7 5,1 16,1 11,5 Vertailukelpoinen käyttökate, osuus liikevaihdosta, % 1,6 13,4 2,3 14,8 10,6 Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % -2,5 9,1 -1,8 10,4 6,1 Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % 0,6 -1,4 -0,1 0,7 -0,1 Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % -1,8 7,7 -1,9 11,2 6,0 Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, % -2,0 5,4 -2,0 8,7 4,7 Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 2 222 5 448 3 991 10 673 17 771 Poistot, 1 000 euroa 4 766 4 960 9 331 9 902 20 092 Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % − − -2,4 25,7 13,3 Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % ** − − -0,6 24,1 13,9 Omavaraisuusaste, % − − 39,0 40,6 42,2 Velkaantumisaste (gearing), % − − 33,9 22,4 30,4 Henkilöstö keskimäärin (FTE - kokoaikaisiksi muutettuina) − − 708 709 709 Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton -0,04 0,11 -0,08 0,35 0,36 Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu -0,04 0,11 -0,08 0,34 0,36 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,21 0,02 0,16 0,30 0,19 Osakekohtainen oma pääoma, euroa − − 2,75 2,77 2,85 Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita − − 57 480 727 57 615 206 57 293 235 Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa − − 2,99 5,57 5,18 Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa − − 2,75 5,00 4,25 Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa − − 5,27 6,24 6,41 Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa − − 3,67 5,67 5,48 Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa − − 171,9 320,9 296,8 Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä − − 9 397 268 11 967 176 17 714 203 Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä − − 16,4 20,8 30,8 * Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. ** Oikaistu 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 Korolliset nettovelat, 1 000 euroa Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo 62 632 149 040 63 167 Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo 88 057 2 628 87 761 Korolliset saamiset ja rahavarat -97 114 -115 964 -101 357 Korolliset nettovelat 53 575 35 705 49 570

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA



Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödylllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2021 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2021 vuosikertomuksessa.

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS)







Raportointikauden voitto = Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita









Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS)







Raportointikauden voitto = Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita









1 000 euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 Raportointikauden voitto -4 655 19 896 20 734 Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 397 821 57 592 913 57 579 440 Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 484 599 57 981 212 58 023 347 Osakekohtainen tulos euroa Laimentamaton -0,08 0,35 0,36 Laimennettu -0,08 0,34 0,36

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta







Liiketoiminnan rahavirta = Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita









30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa 9 235 17 129 11 088 Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 480 727 57 615 206 57 293 235 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,16 0,30 0,19



Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma







Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä = Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita









30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 158 098 159 386 163 199 Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 480 727 57 615 206 57 293 235 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,75 2,77 2,85

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi





30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 480 727 57 615 206 57 293 235 Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa 2,99 5,57 5,18 Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 171,9 320,9 296,8

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita





30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 9 397 268 11 967 176 17 714 203 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita 57 397 821 57 592 913 57 579 440 Osakkeiden vaihto, % 16,4 20,8 30,8

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2022 ja 2021 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset, oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä





1 000 euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 Liikevoitto -4 171 23 909 26 941 + Poistot ja arvonalentumiset 9 331 9 902 20 092 Käyttökate 5 160 33 811 47 033

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 346 70 162 Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 3 645 10 604 17 609 Bruttoinvestoinnit 3 991 10 673 17 771

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat = Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat





1 000 euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 Korolliset velat 149 577 149 229 149 134 Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 1 112 2 440 1 794 Rahavarat -97 114 -115 964 -101 357 Korolliset nettovelat 53 575 35 705 49 570 Korolliset velat 149 577 149 229 149 134 Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 1 112 2 440 1 794 Korollisten velkojen nimellisarvo 150 689 151 669 150 927

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), % = Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)





1 000 euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) -3 817 38 067 20 734 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2021 / 30.6.2020 / 31.12.2020 159 386 138 551 145 882 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2021 / 30.9.2020 / 31.3.2021 159 682 144 074 152 227 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2021 / 31.12.2020 / 30.6.2021 163 199 145 882 159 386 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2022 / 31.3.2021 / 30.9.2021 153 504 152 227 159 682 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2022 / 30.6.2021 / 31.12.2021 158 098 159 386 163 199 Keskiarvo 158 774 148 024 156 075 Oman pääoman tuotto (ROE), % -2,4 25,7 13,3

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat - rahavarat

Sijoitetun pääoman laskentaperiaatetta on muutettu. Aikaisempien vuosien luvut on oikaistu.

1 000 euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 158 098 159 386 163 199 Korolliset velat 149 577 149 229 149 134 Rahavarat -97 114 -115 964 -101 357 Sijoitettu pääoma 210 561 192 651 210 975

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100 Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo

Sijoitetun pääoman tuoton laskentaperiaatetta on muutettu. Aikaisempien vuosien luvut on oikaistu.

1 000 euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) -1 139 45 345 26 941 Sijoitettu pääoma yhteensä 30.6.2021 / 30.6.2020 / 31.12.2020 192 651 199 529 188 298 Sijoitettu pääoma yhteensä 30.9.2021 / 30.9.2020 / 31.3.2021 205 786 191 626 170 609 Sijoitettu pääoma yhteensä 31.12.2021 / 31.12.2020 / 30.6.2021 210 975 188 298 192 651 Sijoitettu pääoma yhteensä 31.3.2022 / 31.3.2021 / 30.9.2021 205 806 170 609 205 786 Sijoitettu pääoma yhteensä 30.6.2022 / 30.6.2021 / 31.12.2021 210 561 192 651 210 975 Keskiarvo 205 156 188 543 193 664 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -0,6 24,1 13,9

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, % = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot





1 000 euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 158 098 159 386 163 199 Taseen loppusumma 405 922 392 508 386 660 Saadut ennakot -107 -190 -75 405 814 392 318 386 584 Omavaraisuusaste, % 39,0 40,6 42,2

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, % = Korolliset nettovelat x 100 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä





1 000 euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 Korolliset nettovelat 53 575 35 705 49 570 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 158 098 159 386 163 199 Velkaantumisaste, % 33,9 22,4 30,4



LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN



1 000 euroa 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 Suomi 1 895 1 367 2 707 Muu Eurooppa 96 307 85 473 168 841 Pohjois- ja Etelä-Amerikka 128 872 141 096 269 247 Muut maat 1 214 1 044 2 424 Yhteensä 228 288 228 980 443 219

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNNIN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

2022 2021 1 000 euroa 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 Amerikat 64 226 61 726 68 858 57 048 67 402 71 904 Eurooppa 53 819 48 530 46 747 41 634 46 251 43 432 Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit -26 12 -20 -28 -6 -2 Yhteensä 118 019 110 269 115 585 98 654 113 647 115 333

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN



2022 2021 1 000 euroa 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 Liikevaihto 118 019 110 269 115 585 98 654 113 647 115 333 Vertailukelpoinen käyttökate 1 863 3 298 8 983 4 240 15 277 18 534 % liikevaihdosta 1,6 3,0 7,8 4,3 13,4 16,1 Käyttökate 1 863 3 298 8 983 4 240 15 277 18 534 % liikevaihdosta 1,6 3,0 7,8 4,3 13,4 16,1 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät − − − − − − Liikevoitto -2 903 -1 268 3 874 -842 10 317 13 592 % liikevaihdosta -2,5 -1,2 3,4 -0,9 9,1 11,8 Nettorahoituskulut 723 -930 -1 074 -969 -1 613 3 266 Voitto ennen tuloveroja -2 180 -2 198 2 800 -1 811 8 704 16 858 % liikevaihdosta -1,8 -2,0 2,4 -1,8 7,7 14,6

LÄHIPIIRITIEDOT



Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.



Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Suominen Oyj:n 24.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 25 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2022 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 18 585 osaketta. Osakkeet luovutettiin 17.5.2022 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 61 331 euroa.

Yksi Suomisen osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä päättyi ja osakkeet luovutettiin järjestelmän osallistujille helmikuussa. Toimitusjohtajalle luovutettiin 60 739 osaketta, ja osakkeiden sekä rahana maksettavan osuuden yhteissumma oli 463 tuhatta euroa. Muille johtoryhmän jäsenille luovutettiin yhteensä 116 755 osaketta. Osakkeiden ja rahana maksettavan osuuden yhteissumma oli 817 tuhatta euroa.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 1 000 euroa Aineel-liset käyttö-omaisuus-hyödyk-keet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineel-liset käyttö-omaisuus-hyödyk-keet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineel-liset käyttö-omaisuus-hyödyk-keet Aineet-tomat hyödyk-keet Kirjanpitoarvo kauden alussa 115 478 13 176 104 666 16 748 104 666 16 748 Investoinnit ja lisäykset 3 645 346 10 604 70 17 609 162 Poistot ja arvonalentumiset -5 699 -1 920 -6 590 -1 719 -13 061 -3 801 Kurssierot ja muut muutokset 8 101 -53 2 802 55 6 264 68 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 121 525 11 550 111 482 15 153 115 478 13 176

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 1 000 euroa Käyttöoikeus-omaisuuserät Käyttöoikeus-omaisuuserät Käyttöoikeus-omaisuuserät Kirjanpitoarvo kauden alussa 15 741 17 784 17 784 Lisäykset 609 325 719 Myynnit ja vähennykset -2 -17 -103 Poistot ja arvonalentumiset -1 712 -1 593 -3 230 Kurssierot ja muut muutokset 609 239 571 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 15 245 16 738 15 741

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 Korolliset velat yhteensä kauden alussa 149 134 100 293 100 293 Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 86 823 2 539 2 539 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset -1 529 -1 326 -2 757 Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan 203 114 309 Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -2 -20 -67 Siirrot pitkäaikaisista lainoista 1 503 1 285 86 610 Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan 615 − 105 Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan 120 37 84 Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa 87 734 2 628 86 823 Pitkäaikaiset lainat kauden alussa 13 167 14 892 14 892 Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan 407 218 418 Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan − -5 -47 Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin -1 503 -1 285 -2 653 Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan 563 220 557 Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa 12 632 14 040 13 167 Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa 49 144 82 862 82 862 Joukkovelkakirjalainojen nostot − 50 000 50 000 Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan 66 596 1 178 Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut, rahavirtavaikutteiset − -898 -939 Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin − − -83 957 Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 49 211 132 560 49 144 Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 149 577 149 229 149 134

VASTUUSITOUMUKSET

1 000 euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 Muut vastuut Vuokravastuut 74 121 85 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset 1 028 2 840 713 Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu 290 65 458 Takausvastuut ja muut vastuut Takaukset omista sitoumuksista 3 778 3 875 3 495 Muut omat vastuut 21 229 29 107 24 713 Yhteensä 25 007 32 982 28 208

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 1 000 euroa Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo Valuuttatermiinit suojauslaskentaa ei sovelleta 2 108 -38 2 777 -48 1 960 -14

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat

b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat

c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat

d. Kirjanpitoarvo

e. Käypä arvo



Luokittelu 1 000 euroa a. b. c. d. e. Oman pääoman ehtoiset instrumentit − − 421 421 421 Myyntisaamiset − 68 836 − 68 836 68 836 Johdannaissaamiset 8 − − 8 8 Korko- ja muut rahoitussaamiset − 285 − 285 285 Rahavarat − 97 114 − 97 114 97 114 Yhteensä 30.6.2022 8 166 236 421 166 664 166 664





Luokittelu 1 000 euroa a. b. c. d. e. Oman pääoman ehtoiset instrumentit − − 421 421 421 Myyntisaamiset − 65 495 − 65 495 65 495 Johdannaissaamiset 2 − − 2 2 Korko- ja muut rahoitussaamiset − 259 − 259 259 Rahavarat − 101 357 − 101 357 101 357 Yhteensä 31.12.2021 2 167 111 421 167 534 167 534

Suominen on käyttänyt vuonna 2022 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2021.



RAHOITUSVELAT



30.6.2022 31.12.2021 1 000 euroa Kirjan-pito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Kirjan-pito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Pitkäaikaiset rahoitusvelat Joukkovelkakirjalainat 49 211 42 075 50 000 49 144 49 125 50 000 Vuokrasopimusvelat 12 632 12 632 12 632 13 167 13 167 13 167 Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat 61 843 54 707 62 632 62 311 62 292 63 167 Lyhytaikaiset rahoitusvelat Joukkovelkakirjalainat 84 677 85 264 85 000 84 062 86 496 85 000 Vuokrasopimusvelat 3 057 3 057 3 057 2 761 2 761 2 761 Korkovelat 1 611 1 611 1 611 936 936 936 Johdannaisvelat 46 46 46 15 15 15 Muut lyhytaikaiset velat 328 328 328 379 379 379 Ostovelat 62 600 62 600 62 600 45 661 45 661 45 661 Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat 152 318 152 905 152 641 133 814 136 248 134 752 Yhteensä 214 162 207 612 215 274 196 125 198 540 197 919

Suominen on käyttänyt vuonna 2022 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2021.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET



1 000 e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Käypään arvoon arvostetut varat ja velat Valuuttatermiinit, saamiset − 8 − Oman pääoman ehtoiset instrumentit − − 421 Yhteensä − 8 421 Käypään arvoon arvostetut johdannaiset Valuuttatermiinit, velat − -46 − Yhteensä − -46 −

Suominen on käyttänyt vuonna 2022 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2021.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.



SUOMINEN OYJ

Hallitus





Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Petri Helsky, puh. 010 214 3080

Talousjohtaja Toni Tamminen, puh. 010 214 3051





Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2021 oli 443,2 milj. euroa ja työllistämme yli 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

