Keskisuomalainen Oyj:n hallitus on päättänyt lisäosingonjaosta tilikaudelta 2021 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella

Keskisuomalainen Oyj, muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot, pörssitiedote, 21.9.2022 klo 15.45

Keskisuomalainen Oyj:n hallitus on 21.9.2022 päättänyt yhtiön tilikautta 2021 koskevasta lisäosingonjaosta, enintään 0,30 euroa osaketta kohden sekä lisäosingon täsmäytys- ja maksupäivästä yhtiökokouksen 28.4.2022 antaman valtuutuksen perusteella. Hallitus on 21.9.2022 päättänyt, että tilikaudelta 2021 maksetaan lisäosinkoa 0,30 euroa osaketta kohden, yhteensä 3 012 740,40 euroa. Lisäosinko, suuruudeltaan 0,30 euroa osaketta kohden, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on lisäosingon täsmäytyspäivänä 4.10.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Lisäosingon maksupäivä on 11.10.2022. Lisäosingonjaosta tilikaudelta 2021 päätettäessä hallitus arvioi yhtiön taloudellisen tilanteen olevan vakaa.

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouksen 28.4.2022 päätöksen mukaisesti 9.5.2022 osinkoa tilikaudelta 2021 maksettiin 0,70 euroa osaketta kohden, yhteensä 7 029 727,60 euroa. Yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella hallituksen 21.9.2022 päättämän lisäosingonjaon, suuruudeltaan 0,30 euroa osaketta kohden, jälkeen yhtiön tilikaudelta 2021 maksamat osingot ovat 1,00 euroa osaketta kohden, yhteensä 10 042 468,00 euroa. Osingonmaksu tilikaudelta 2021 on yhtiön voitonjakoperiaatteiden mukainen.

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33

