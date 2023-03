SATO tuo Tampereelle joustavan osaomistusmuodon: omaan asuntoon turvallisesti kiinni pienellä pääomalla viidessä vuodessa

English Finnish

SATO rakennuttaa Tampereen Hervantajärvelle vuokra-asuntojen lisäksi 52 osaomistusmuotoista JoustoKotia, jotka ovat muuttovalmiita joulukuussa. JoustoKoti on turvallinen ja omistusasuntoa joustavampi vaihtoehto asumiseen.

Suomen suurimpiin vuokranantajiin kuuluva SATO kehittää asuinalueita yhdessä kaupunkien kanssa ja rakennuttaa vuosittain noin 1 000 uutta vuokrakotia kaupunkiympäristöön hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärelle. Tampereen Hervantajärven Heittoniitynkujalle raitiolinjan päätepysäkin läheisyyteen valmistuu ensi maaliskuussa 132 uutta SATOn vapaarahoitteista vuokra-asuntoa. Saman pihapiiriin SATO JoustoKodit ovat muuttovalmiita joulukuussa 2022.



− Kaupungeissa tarvitaan erilaisia asumisen ratkaisuja ja SATO haluaa olla mukana tarjoamassa monipuolisia vaihtoehtoja asumiseen. Uusien vuokrakotien lisäksi tuomme Tampereelle joustavan lyhytaikaisen osaomistamisen mallimme, JoustoKodin, kertoo SATOn Tampereen aluejohtaja Miikka Karjaluoto.

− JoustoKodissa asuntoon pääsee kiinni joustavasti pienellä pääomalla: maksamalla 15 prosenttia asunnon hinnasta. Asunnon voi viiden vuoden osaomistusajan jälkeen joko lunastaa kokonaan itselleen tai myydä takaisin SATOlle. Karjaluoto jatkaa.

SATOn JoustoKoti on kehitetty vastaamaan kuluttajien tarpeeseen. Asumisen aikana asukas maksaa asumisesta markkinavuokraa alhaisempaa osaomistusvuokraa, joka mahdollistaa samalla esimerkiksi lainan samanaikaisen lyhentämisen.

JoustoKoti on turvallinen vaihtoehto etenkin juuri nyt, kun taloudellinen epävarmuus sekä kuluttajahintojen ja korkojen nousu huolestuttavat asunnonetsijöitä ja omistusasunnosta haaveilevia.

− Monilla on halu omistusasumiseen, mutta ei vielä mahdollisuutta tai uskallusta ottaa isoa asuntolainaa. JoustoKoti tarjoaa asumismuodon, joka joustaa elämäntilanteiden muutoksissa paremmin kuin omistusasunto, sanoo SATOn investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja Arto Aalto.

Heittoniitynkujalla on huomioitu kestävät valinnat ja muunneltavuus



Heittoniitynkujan asuinrakennusten suunnittelussa on huomioitu energiatehokkuus ja vuosikymmeniä kestävät rakennusratkaisut. Talojen lämmönlähteenä on maalämpö, jossa hyödynnetään maaperään varastoitunutta energiaa.

Kestävät valinnat on huomioitu myös liikkumisessa. Polkupyörille on katetut ja lukittavat varastot. Autopaikat ovat samassa korttelissa sijaitsevassa autohallissa ja talon pihalla. Kaikilla autopaikoilla on varaus sähköautojen lataamiseen ja lisäksi kortteliin on suunniteltu asukkaiden käyttöön yhteiskäyttöautoja.



Jokaisessa kodissa on oma lasitettu parveke ja osassa maantasolla sijaitsevista asunnoista lisäksi terassi. Yli puolessa JoustoKoti-asunnoista yksiöistä isompiin perheasuntoihin on alkoveja, jotka mahdollistavat joustavan tilankäytön ja erilaiset sisustusratkaisut. Alkovista voi tehdä esimerkiksi työtilan, makuusopen tai esimerkiksi leikkihuoneen.



− Haluamme tarjota asukkaillemme erilaisia asumisratkaisuja. Alkovi tuo näihin asuntoihin lisää joustavuutta ja muunneltavuutta myös esimerkiksi elämäntilanteiden muuttuessa, Karjaluoto jatkaa.





FAKTAA

Mikä on JoustoKoti?

JoustoKoti on SATOn osaomistuskonsepti. JoustoKoti tarjoaa asumismuodon, joka joustaa esimerkiksi elämäntilanteiden muuttuessa omistusasuntoa paremmin.

JoustoKoti on lyhytaikainen osaomistamisen malli, jossa asunnon voi hankkia maksamalla 15 % asunnon hinnasta. Sen jälkeen asukkaat maksavat asumisestaan markkinahintaa alhaisempaa osaomistusvuokraa, mikä mahdollistaa myös mahdollisen lainan samanaikaisen lyhentämisen.

JoustoKoti-asunnon voi lunastaa itselleen viiden vuoden osaomistusajan jälkeen. Vaihtoehtoisesti asukas voi myydä asunnon takaisin SATOlle ja jäädä silti asumaan asuntoonsa vuokralle. SATO sitoutuu ostamaan asukkaan osuuden takaisin alkuperäisellä hinnalla, josta vähennetään 1 prosentti/asumisvuosi.

JoustoKoti on turvallinen vaihtoehto, etenkin juuri nyt kun taloudellinen epävarmuus sekä kuluttajahintojen ja korkojen nousu huolestuttavat asunnonetsijöitä.

Ensimmäiset SATO JoustoKodit valmistuivat kesällä 2020 Helsingin Taliin. Tampereen Hervantajärven JoustoKodit valmistuvat vuoden 2022 joulukuussa. SATO JoustoKoteja on suunniteltu mm. Espoon Kauklahteen sekä Helsingin Oulunkylään, Viikkiin, Myllypuroon ja Laajasaloon.

Lisätietoja: sato.fi/joustokoti





Tietoa Hervantajärven alueesta

Hervantajärvi sijaitsee 12 kilometrin päässä Tampereen keskustasta ja noin kahden kilometrin päässä Hervannan kaupunginosasta. Nopeasti kehittyvän alueen asuinkorttelien keskelle sijoittuu kaupunkipuisto ja asuinaluetta ympäröi laaja metsäinen virkistysalue, joka tarjoaa upeat ulkoilumahdollisuudet.





