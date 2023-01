English Finnish

Digitalist Group Oyj Sisäpiiritieto 2.1.2023 klo 8:00

Sisäpiiritieto: Digitalist Groupille jatkosopimus ruotsalaisen julkisen sektorin toimijan kanssa suunnittelu- ja kehityspalveluiden toimittamisesta

Digitalist Group Oyj:n (Digitalist Group tai Yhtiö) ruotsalainen tytäryhtiö Digitalist Sweden AB on solminut jatkosopimuksen ruotsalaisen julkisen sektorin toimijan kanssa suunnittelu- ja kehittämispalveluiden tuottamisesta. Sopimus on osa pitkäjänteistä yhteistyötä ja sen arvo on noin 1,8 miljoonaa euroa. Palvelut on suunniteltu toimitettavan vuoden 2023 aikana. Sopimus tukee Digitalist Groupin kasvua Ruotsissa sekä tavoitetta toimia digitalisaation strategisena kumppanina.

Digitalist Group arvioi, että sopimuksen solmimisella ei ole vaikutusta sen vuodelle 2022 antamaan ohjeistukseen.

