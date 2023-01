Baltic Horizon Fond müüs osaluse Europa Shopping Centeri parkimismajas Vilniuses, Leedus, UAB "Prime Location Property Fund"-le

English Estonian

Europa Shopping Centre omanik, BH Europa UAB, Baltic Horizon kinnisvarafondi SPV, allkirjastas ning viis lõpule reedel, 30. detsembril 2022, pärast Nasdaq börsi kauplemispäeva lõppu, ostu-müügilepingu, UAB "Prime Location Property Fund"-iga, et müüa oma osalus Europa Shopping Centeri parkimismajas, mis oli varasemalt ostjaga kaasomandis. Leping sisaldab teatud garantiisid, et tagada piisav number parkimiskohti, mis on vajalikud kaubanduskeskuse igapäevaseks opereerimiseks ning tasuta parkimise keskuse külastajatele. Baltic Horizon Fond jääb Europa Shopping Centre ainuomanikuks.

Müügihinnaks on 4 miljonit eurot (millele lisandub käibemaks, kui see kohaldub). Tehingust saadavat tulu kasutatakse bilansistruktuuri optimeerimiseks ja Fondi finantsvõimenduse vähendamiseks. Pärast tehingut väheneb fondi laenujääk 3,5 miljoni euro võrra.

Lepingu sõlmimine märgib samuti positiivset muutust naabrite vahel. Ostu-müügileping sisaldab kokkuleppeid, mille kohaselt ostja kohustub loobuma kõigist parkimismajaga seotud ajaloolistest vaidlustest.

“Oleme Europa parkimismaja 50% osaluse müügiga teisele kaasomanikule rahul. Ainuomanikuna saab meie naaber lõpetada parkimismaja täieliku renoveerimise ning hea meel on, et parkimismaja jääb teenindama nii Europa ostukeskuse kui büroo hoone kliente ka tulevikus”, märkis Baltic Horizon’i fondijuht Tarmo Karotam.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com

www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.