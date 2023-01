English Finnish

Uponor Oyj, Johdon liiketoimet, 2.1.2023 klo 10.30

Uponor Oyj: Johdon liiketoimet – Oras Invest on ostanut 10 000 Uponorin osaketta

Markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (MAR) liittyen Oras Invest Oy on ilmoittanut yhtiölle Uponor Oyj:n rahoitusvälineellä 30.12.2022 tapahtuneista liiketoimista.

Tarkemmat tiedot liiketoimesta ovat alla.

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Oras Invest Oy

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

Liikkeeseenlaskija: Uponor Oyj

LEI: 743700KA2GMSYJM3CM12

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 22952/4/4

Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Paasikivi, Annika

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2022-12-30

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009002158

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot:

(1): Volyymi: 10 000 Yksikköhinta: 16,775 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot:

(1): Volyymi: 10 000 Keskihinta: 16,775 EUR

Lisätietoja:

Franciska Janzon

Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Uponor Oyj

Puh. 020 129 2821

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti

Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka tuotteet kuljettavat vettä rakennuksissa ja yhdyskuntatekniikassa. Yhtiö kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Vastuullisuuteen sitoutunut ja intohimoisesti innovatiivinen Uponor kehittää jatkuvasti uusia teknologioita ja järjestelmiä, jotka parantavat ihmisten elämää. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Uponorin tuotteita myydään yli 80 maassa. Vuonna 2021 Uponorin liikevaihto oli noin 1,3 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com