Anmodning om suspension for afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest

| Source: Investeringsforeningen BankInvest Investeringsforeningen BankInvest

København K, DENMARK

København K, Jan. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

På grund af lokale lukkedage i de underliggende markeder anmodes om suspension af nedenstående afdelinger.

AfdelingISINShort name
Emerging Markets Aktier ADK0060516854BAIEMAA
Europa Small Cap Aktier ADK0060571362BAIESCA
Højt Udbytte Aktier ADK0060293538BAIHUAA
Value Globale Aktier ADK0060978716BAIULA
BIX Globale Aktier ESG Universal KLDK0061133709BAIBGAEUKL
BIX USA Aktier ESG Universal ADK0061279163BAIBUU
Højt Udbytte Aktier Akk. ADK0061151362BAILDOBA
Globale Aktier Bæredygtig Udvikling ADK0061271426BAIGABUA
Globale Aktier Bæredygtig Udvikling Akk. ADK0061271699BAIGABUAKKA
Globale Aktier A (Columbia Threadneedle)DK0061409711BAIGLA
Globale Aktier Akk. A (Columbia Threadneedle)DK0061410057BAIGAA
Børsnoterede Alternativer Akk. ADK0061925484BAIBAA

Hvis der er spørgsmål, kontakt da Teamleder for Fund Valuation, Peter Akstrup, telefon 7730 9031.

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt
Direktør